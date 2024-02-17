Как определить число личности с помощью ведической нумерологии

Уникальное восточное учение о цифрах, датах и вычислениях в древности было доступно лишь избранным. Веками ценную информацию бережно хранили и использовали для поиска ответов на вопросы мироустройства и человеческого бытия. Зато сейчас ведическая нумерология в базовом варианте доступна практически каждому человеку.





Эта система позволяет узнать число личности. Согласно индийским верованиям, каждая цифра от 1 до 9 соответствует определенной планете и обладает уникальной энергией. Чтобы определить персональное значение, достаточно знать дату рождения и понимать правила математического сложения.

Издание WomanHit отмечает, что ведическая нумерология признает датой рождения человека временной период от рассвета до рассвета. Если вы родились в первые часы календарных суток, когда небо было темным, для расчета используйте дату предыдущего дня.





Итак, если вы появились на свет с 1 по 9 сутки месяца, то число личности будет такое же, как число месяца в дате рождения. У 1 марта – единица, у 4 сентября – четверка, и так далее.

Если число месяца двухзначное, нужно сложить эти две цифры. Например, 17 января – это 1+7=8. А 21 апреля – это 2+1, в итоге получается 3. Рассчитав число личности, можно переходить к расшифровке, которую дает ведическая нумерология.





Единица соответствует Солнцу – люди с этим числом личности яркие, энергичные, целеустремленные и смелые.

Двойка связана с Луной – относится к людям романтичным, застенчивым и нерешительным.

Тройка сопряжена с планетой Юпитер – покровительствует динамичным, эгоистичным и общительным оптимистам.





Четверка согласована с Раху – под нее попадают властные и непредсказуемые бунтари с хорошим чувством порядка.

Пять указывает на Меркурий – дается одаренным и находчивым непоседам, которые любят перемены.

Шесть приравнивается к Венере – ведическая астрология относит в эту группу заботливых советчиков с хорошим вкусом и открытым сердцем.





Семерка комбинируется с Кету – она достается гордым, упрямым и духовным личностям с надежными друзьями и чувством собственного достоинства.