Чай с молоком при отеках: особенности напитка

Дорогие популярные напитки, которые подают в ресторанах, могут не оправдать надежд относительно вкуса. Зато простые и дешевые "эликсиры" для домашних посиделок почти всегда удаются на славу. А вы знали, что чай с молоком может быть полезен при отеках?





Одутловатое лицо из-за задержки жидкости в организме – это всегда неприятно. Отечность может возникать по разным причинам: от нарушения кровообращения до проблем с почками. В ряде случаев чай с молоком претендует на роль спасителя женской красоты.

Состав напитка оказывает диуретический эффект, то есть способен вывести лишнюю жидкость из организма. Именно поэтому чай с молоком эффективен при отеках, которые внезапно проявляются на лице женщины .





Для приготовления полезной жидкости нужно взять чашку горячего чая и добавить к нему немного теплого молока. Можно подсластить напиток медом, если очень хочется. Пить лучше всего утром или днем, чтобы не нарушить сон ночью из-за постоянных визитов в уборную.



