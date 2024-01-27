Простые и питательные: три рецепта салатов с яйцами

Яйца – универсальный и питательный продукт, который прекрасно подходит для приготовления разнообразных салатов. Вот пять вкусных и простых рецептов салатов с яйцами, которые станут отличным дополнением к вашему столу.

Салат с яйцом и авокадо

Ингредиенты:

– Яйца вкрутую – 4 шт.

– Авокадо – 1 шт.

– Лук красный – 1/2 шт.

– Лимонный сок – 2 ст. л.

– Оливковое масло – 2 ст. л.

– Соль, перец – по вкусу

– Зелень (укроп или петрушка) – для украшения





Приготовление:

1. Яйца нарежьте кубиками или ломтиками.

2. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, извлеките мякоть и нарежьте её кубиками.

3. Красный лук мелко нарежьте.

4. Смешайте яйца, авокадо и лук в салатнике.

5. Заправьте салат лимонным соком и оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.

6. Украсьте зеленью перед подачей.

Салат "Нисуаз" с яйцом

Ингредиенты:



– Яйца – 4 шт.

– Салатные листья – 1 пучок

– Тунец консервированный – 1 банка

– Помидоры черри – 200 г

– Оливки без косточек – 100 г

– Анчоусы (по желанию) – 50 г

– Оливковое масло – для заправки

– Уксус бальзамический – 1 ст. л.

– Соль, перец – по вкусу





Приготовление:

1. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и разрежьте на четвертины.

2. На блюде выложите промытые салатные листья.

3. Разложите сверху тунец, разделенный на кусочки.

4. Добавьте половинки помидоров черри и оливки.

5. Распределите анчоусы, если используете.

6. Сверху аккуратно выложите дольки яиц.

7. Заправьте салат оливковым маслом, бальзамическим уксусом, посолите и поперчите.

Салат с яйцом и беконом

Ингредиенты:



– Яйца – 4 шт.

– Бекон – 100 г

– Помидоры – 2 шт.

– Листья салата (айсберг или ромэн) – 1 пучок

– Майонез или сметана – для заправки

– Горчица (по желанию) – 1 ч. л.

– Соль, перец – по вкусу





Приготовление:

1. Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте на кусочки.

2. Бекон обжарьте до хрустящей корочки, затем нарежьте его на мелкие кусочки.

3. Помидоры нарежьте дольками или кубиками.

4. На дно салатника выложите порванные руками листья салата.

5. Сверху добавьте слой помидоров, затем слой бекона и яиц.

6. Заправьте майонезом или сметаной, при желании добавьте горчицу, посолите и поперчите.

Эти рецепты доказывают, что салаты с яйцами могут быть не только простыми в приготовлении, но и очень разнообразными по вкусу и составу компонентов. Попробуйте каждый из них, чтобы найти своего фаворита!