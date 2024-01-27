Самые несовместимые партнеры по знаку зодиака: гороскоп любви

О несчастной любви написано множество песен и книг, потому что авторов вдохновили несбывшиеся надежды. Если ты хочешь гармонии в отношениях и счастливую семью, лучше пойти другой дорогой и прислушаться к астрологическим рекомендациям. Гороскоп на совместимость по знаку зодиака нередко выручает милых дам.

Иногда звезды говорят, что два человека просто не созданы друг для друга. Женский журнал "Клео.ру" напоминает, какие союзы с точки зрения астрологии обречены на провал.

1. Овен и Лев





Энергичный и импульсивный Овен может задеть за живое, сам того не желая. При этом Лев ждет от второй половинки комплиментов и постоянного восхваления. Два огненных знака зодиака несовместимы в любви, потому что ее отравляет неизбежная критика.

2. Весы и Рыбы





Скука и однообразие в отношениях обеспечены. Гармоничные Весы ищут баланс и стремятся к установлению порядка, пока Рыбы витают в облаках и ждут у моря погоды. Гороскоп совместимости у такой пары неблагоприятный.

3. Близнецы и Рак





Беззаботный нрав представителя знака зодиака Близнецы и его стремление к свободе может провоцировать приступы ревности. Рак по природе собственник, который хочет все держать под контролем. Разное мировосприятие постоянный дискомфорт – вот что сулят звезды этому союзу.

Общие астрологические рекомендации могут быть интересным инструментом для понимания отношений, но важно помнить, что точную совместимость партнеров по знаку зодиака можно определить лишь с помощью натальной карты.