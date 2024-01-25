Тест: как хорошо вы умеете постоять за себя

Для достижения успеха необходимо регулярно проявлять себя как человека храброго и стойкого. Помимо этого, время от времени возникают ситуации, в которых вы будете вынуждены дать завистнику отпор. А умеете ли вы постоять за себя?
Редакция "Клео.ру" подготовила для читателей небольшой тест, благодаря которому вы сможете ответить, в первую очередь себе, на этот вопрос. Правила очень просты: выбирайте ответ, который, по вашему мнению, более верно вас описывает, далее складывайте баллы, а после листайте в конец. Там вас будут ждать подробные расшифровки и полезные советы.
1. Легко ли вы подстраиваетесь под новые обстоятельства?
Да – 2 балла
Нет – 0 баллов
2. Легко ли вы принимаете серьезные решения?
Да – 2 балла
Нет – 0 баллов
3. С трудом ли вы вживаетесь в новый коллектив?
Да – 0 баллов
Нет – 2 балла
4. Станете ли вы отрицать вину в случае допущения ошибки?
Да – 1 балл
Нет – 0 баллов
5. Сворачиваете ли вы с дороги при виде черной кошки?
Да – 0 баллов
Нет – 2 балла
6. Легко ли вас уговорить на то, что вы бы не сделали по собственному желанию?
Да – 0 баллов
Нет – 1 балл
7. Может ли измениться ваше мнение после серьезной дискуссии?
Да – 0 баллов
Нет – 1 балл
8. Трудно ли вам высказывать личное мнение в присутствии большого количества людей?
Да – 0 баллов
Нет – 2 балла
9. Способны ли вы пойти на риск?
Да – 2 балла
Нет – 0 баллов
10. Быстро ли вы принимаете решения?
Да – 3 балла
Нет – 1 балл
11. Затрудняетесь ли вы сказать правду о человеке, глядя ему в глаза?
Да – 0 баллов
Нет – 2 балла
12. Умеете ли вы защищать свою точку зрения?
Да – 2 балла
Нет – 0 баллов
Расшифровка результатов теста:
Если вы набрали от 0 до 7 баллов, то, вероятнее всего, вы неспособны на решительные действия и постоянно взвешиваете все "за" и "против". Помимо прочего, вы гораздо острее остальных переживаете различные неудачи. В наше непростое время жить с такими качествами весьма затруднительно. Для того чтобы стать тверже, рекомендуем вам изучить различные психологические приемы и техники, которых сейчас и в свободном доступе предостаточно.
Если вы набрали от 8 до 16 баллов, то этот результат характеризует вас как человека осмотрительного. Вы можете спокойно принять верное решение и трезво оценить свои возможности. Однако некоторые обстоятельства все-таки могут выбить вас из колеи. Советуем чаще прислушиваться к себе и ориентироваться на собственный потенциал.
Если вы набрали от 17 до 24 баллов, то поздравляем, вы точно умеете постоять за себя. Кажется, что никакие трудности и стрессовые ситуации не способны противостоять вашему внутреннему порыву. Однако время от времени стоит обратить внимание на окружающих вас людей, которые пока не могут вам сопротивляться. Относитесь к ним с терпимостью и небольшим легкомыслием.