Тест: как хорошо вы умеете постоять за себя

Для достижения успеха необходимо регулярно проявлять себя как человека храброго и стойкого. Помимо этого, время от времени возникают ситуации, в которых вы будете вынуждены дать завистнику отпор. А умеете ли вы постоять за себя?

Редакция "Клео.ру" подготовила для читателей небольшой тест, благодаря которому вы сможете ответить, в первую очередь себе, на этот вопрос. Правила очень просты: выбирайте ответ, который, по вашему мнению, более верно вас описывает, далее складывайте баллы, а после листайте в конец. Там вас будут ждать подробные расшифровки и полезные советы.

1. Легко ли вы подстраиваетесь под новые обстоятельства?

Да – 2 балла

Нет – 0 баллов

2. Легко ли вы принимаете серьезные решения?

Да – 2 балла

Нет – 0 баллов

3. С трудом ли вы вживаетесь в новый коллектив?

Да – 0 баллов

Нет – 2 балла

4. Станете ли вы отрицать вину в случае допущения ошибки?

Да – 1 балл

Нет – 0 баллов

5. Сворачиваете ли вы с дороги при виде черной кошки?

Да – 0 баллов

Нет – 2 балла

6. Легко ли вас уговорить на то, что вы бы не сделали по собственному желанию?

Да – 0 баллов

Нет – 1 балл

7. Может ли измениться ваше мнение после серьезной дискуссии?

Да – 0 баллов

Нет – 1 балл

8. Трудно ли вам высказывать личное мнение в присутствии большого количества людей?

Да – 0 баллов

Нет – 2 балла

9. Способны ли вы пойти на риск?

Да – 2 балла

Нет – 0 баллов

10. Быстро ли вы принимаете решения?

Да – 3 балла

Нет – 1 балл

11. Затрудняетесь ли вы сказать правду о человеке, глядя ему в глаза?

Да – 0 баллов

Нет – 2 балла

12. Умеете ли вы защищать свою точку зрения?



Да – 2 балла

Нет – 0 баллов





Расшифровка результатов теста:

Если вы набрали от 0 до 7 баллов , то, вероятнее всего, вы неспособны на решительные действия и постоянно взвешиваете все "за" и "против". Помимо прочего, вы гораздо острее остальных переживаете различные неудачи. В наше непростое время жить с такими качествами весьма затруднительно. Для того чтобы стать тверже, рекомендуем вам изучить различные психологические приемы и техники, которых сейчас и в свободном доступе предостаточно.





Если вы набрали от 8 до 16 баллов , то этот результат характеризует вас как человека осмотрительного. Вы можете спокойно принять верное решение и трезво оценить свои возможности. Однако некоторые обстоятельства все-таки могут выбить вас из колеи. Советуем чаще прислушиваться к себе и ориентироваться на собственный потенциал.



