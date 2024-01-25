Ребенок постоянно плачет: как решить проблему

Чтобы ваш ребенок научился выражать эмоции и мог добиваться желаемого без капризов, необходимо ему в этом помочь. В противном случае со временем истерики малыша участятся и нарушат работу его нервной системы. Излишне эмоциональные дети начинают плакать даже при малейшей неприятности и с трудом заводят дружеские отношения из-за чрезмерной обидчивости.

Происходит и так, что родители сами потакают истерикам малыша, стремясь поскорее удовлетворить его потребность, лишь бы он успокоился. Такое поведение говорит ребенку о том, что слезами в этом мире он многого добьется. Но мы же с вами, будучи взрослыми, понимаем, что это далеко не так.

Из этих заключений возникает резонный вопрос: что делать, если малыш постоянно плачет? Редакция "Клео.ру" подготовила для советы, которые могут помочь решить эту проблему.

Прямой отказ

Если ваш ребенок не является чрезмерно избалованным, то достаточно будет категорически отказать ему в слезливой просьбе. Свое решение необходимо аргументировать. В случае дальнейшей истерики следует отвлечь внимание малыша и предложить ему заняться чем-то интересным. Однако не стоит забывать, что регулярные и беспричинные отказы тоже не являются верным инструментом в воспитании.





Обещания

Ребенку вполне допустимо давать обещания, не похожие на "подкуп". Малыш не должен думать, что, соглашаясь с родителями, он оказывает им услугу. Ко всему прочему, если вы все-таки что-то пообещали, то исполнить это также крайне необходимо. Во-первых, вы можете дать неправильный пример и научить тем самым вранью. А во-вторых, есть риск потерять авторитет в глазах ребенка.