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Косметолог Гогина назвала топ-10 косметологических процедур в зимний период

Косметолог Гогина назвала топ-10 косметологических процедур в зимний период

Откройте для себя косметологические процедуры, которые помогут вашей коже пережить зимние холода.

Косметологические процедуры в зимний период помогают защитить кожу от воздействия низких температур, сухого воздуха и других факторов. Они увлажняют и питают кожу, предотвращают обветривание и раздражение, восстанавливают кожу после загара, улучшают цвет лица и предотвращают появление морщин. Косметолог-дерматолог Марина Гогина выделила топ-10 косметологических процедур, которые важно делать зимой.

Фото: из личного архива Марины Гогиной

1. Биоревитализация

В зимнее время кожа подвергается неблагоприятным факторам: ветер, холод. В помещениях сухой воздух из-за отопления. Как это сказывается на коже? Она становится сухой, появляются шелушения, стянутость и мелкие морщинки. Процедура биоревитализация – это инъекционная методика, с помощью которой в кожу поступает гиалуроновая кислота. Ее молекула способствует тому, что клетки удерживают влагу и помогают оставаться в ней. Тем самым останавливается старение, запускается процесс регенерации тканей.

В препаратах содержится не только гиалуроновая кислота. Мы можем выбрать препарат с пептидами или минералами. Благодаря процедуре кожа становится свежей и упругой. Биоревитализация идеально подходит для зоны декольте, лица, шеи и кистей рук. Зима – идеальное время для выполнения этой процедуры, так как солнце практически не влияет на дерму, в следствие чего не будет гиперпигментации.

2. Мезотерапия для волос

Наша кожа головы страдает зимой не меньше кожи лица: сухой воздух, потребность в укладке, сушка феном, а также носка головного убора. Все это влияет на состояние наших волос. Возможно, все замечали, что в зимний период волосы наиболее склонны к выпадению, чем летом. Мезотерапия – эффективная, доступная и безопасная процедура. Она обеспечивает прицельную доставку питательных веществ до уровня волосяного фолликула. Эффект мезотерапии – это снижение выпадения волос, стимуляция их роста и улучшения структуры. Также заметно улучшается состояние кожи головы и исчезает перхоть.

3. Фракционная лазерная шлифовка

Эту процедуру любят и ждут. Ее можно делать в осенне-зимний период. Лето является категоричным противопоказанием для данного вида вмешательства из-за ультрафиолета и возможности получить гиперпигментацию. Процедура востребована у пациентов с постравматическим дефектом кожи. К ним относят рубцы, шрамы, растяжки. Процедура доказала свою эффективность по омоложению кожи. Первые результаты заметны уже через 14 дней: улучшается качество кожи, упругость, эластичность, сужение пор, нормализация цвета, уменьшение выраженности постакне.

Врач отмечает свою любовь к результату данного вида процедуры на верхнем веке и кожи вокруг глаз. Лишний кожный лоскут сокращается, веко становится более открытым, из-за чего визуально заметно отсутствие мелких морщинок. Процедура требует реабилитации 10-14 дней.

4. Инъекции ботулотоксина

Зимой кожа подвергается различным негативным факторам: кожа истончается, появляются мимические морщины. С этой проблемой быстро справится инъекции ботулотоксина. Уже через 14 дней у пациента появляется идеально гладкий лоб, исчезают морщины вокруг глаз. Прекращается потребность хмуриться из-за перехода гипертонуса мышц в норму. Результат – минус 5-10 лет к внешнему виду.

5. Инъекции полимолочной кислоты для лица

Полимолочная кислота стимулирует выработку эластина и коллагена собственными фибробластами. После ее введения исчезает дряблость, повышается тонус и появляется лифтинг-эффект. Пациенты отмечают, что после процедуры лицо приобретает свежесть и молодость.

Изображение сгенерировано при помощи Midjourny

6. SMAS-лифтинг

Безоперационный метод подтяжки мягких тканей лица с помощью микрофокусированного ультразвука, позволяющего проработать подкожно-жировой слой, уменьшить объемы, достичь эффекты омоложения. Уменьшить второй подбородок, сделать овал лица более четким – мечта каждой женщины. SMAS-лифтинг позволяет без операций преобразить внешность, подтянуть брыли, лифтинг эффект. Результат можно оценивать не раньше, чем через два месяца.

7. Экзосомы в инъекционной косметологии

Экзосомы получают из стволовых клеток здоровой жировой ткани. Препараты на основе экзосом популярны во всем мире. Они содержат жизненно важные элементы для здоровья и молодости кожи. Результат процедуры – это омоложение, регенерация, блокировка воспалительных процессов, укрепление сосудов и уменьшение пигментации.

8. Тредлифтинг

В основе метода омоложения используются мезонити. Это тончайшее волокно из рассасывающегося материала. Тредлифтинг используется в косметологии для уплотнения, омоложения, лифтинга. Основная задача: стимуляция выработки коллагена и эластина для уплотнения дермы и сокращения кожи. Благодаря тредлифтингу у пациентов улучшается качество кожи, четкий овал лица, уменьшение провисаний мягких тканей.

9. Лечение гипергидроза с помощью ботулотоксина

В зимний период повышается потоотделение. В помещении душно, в одежде на улице то холодно, то жарко. По итогу мы получаем "эффект" мокрых подмышек. Это не только эстетически неприятно выглядит, но и сами люди чувствуют себя неловко, стесняются. Омрачает ситуацию запах. Доктор Гогина рекомендует делать уколы ботулотоксина не только в подмышечные падины, но и в другие зоны повышенной потливости, в частности ладоней и стоп.

10. Зима – время пилингов

После летнего сезона эпидермис подвергается негативным факторам. Главный, конечно же, – ультрафиолет. Но у него есть помощники – повышенная влажность и сухой воздух. В результате появляются шелушения, повышенная травматизация кожи и гиперпигментация. Поможет пилинг. Эта косметологическая процедура в зимний период нам нужна для отшелушивания, удаления с поверхности кожи ороговевших клеток и очищения. После пилингов выравнивается микрорельеф и тон кожи, осветляется пигментация и постакне. Сужаются поры, нормализуется работа сальных желез. Уменьшается воспалительный процесс.

22 января 2024, 00:08
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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