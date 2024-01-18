Как вырастить лимон из косточки в домашних условиях

Подготовьте косточку: возьмите свежую косточку лимона и промойте ее под проточной водой, чтобы удалить остатки пульпы. Затем оставьте ее на несколько часов в чашке с водой, чтобы она пропиталась.



Посадите косточку: возьмите горшок с дренажной системой и наполните его питательной почвой, предназначенной для цитрусовых растений. Сделайте небольшую ямку в почве и поместите косточку в нее. Затем накройте косточку небольшим слоем почвы и аккуратно утрамбуйте.



Обеспечьте оптимальные условия: разместите горшок с косточкой в ярком месте, где будет достаточно солнечного света. Лимоновое дерево требует много света для нормального роста. Также важно поддерживать постоянную температуру воздуха в пределах 20-25 градусов.



Регулярно поливайте растение: поддерживайте почву влажной, но не переувлажняйте. Регулярно поливайте растение, особенно в период активного роста. Однако избегайте застоя воды в горшке, чтобы не вызвать гниение корней.