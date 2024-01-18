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Крещение Господне: история, традиции, народные верования

Крещение Господне: история, традиции, народные верования

Православные исконно верят, что в ночь с 18 на 19 января вода становится святой и обретает чудесные целебные свойства. "Клео.ру" рассказывает о самом главном, что нужно знать о Крещении.

ИСТОРИЯ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

История праздника насчитывает множество веков. Одно из самых ранних свидетельств о проведении этого таинства можно найти в Евангелии от Матфея, где описывается крещение Иисуса Христа епископом Иоанном Крестителем в реке Иордан.

С тех пор Крещение стало неотъемлемой частью христианской традиции. Этот праздник сочетает в себе религиозные обряды, семейное торжество и культурные события. В этот день мы ощущаем особенную связь с Богом и чувствуем радость от принятия новой жизни.

Фото: Freepik.com

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК: ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ И ОТ ЧЕГО НУЖНО ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ЗА ДЕНЬ ДО КРЕЩЕНИЯ

Крещенский сочельник – один из самых важных религиозных праздников. Он отмечается 18 января по новому стилю.

Первым необходимым шагом является исповедь, обращение к Богу и просьба о прощении грехов. Не рекомендуется спорить, конфликтовать или злиться на окружающих. Также не следует заниматься хозяйственными делами, традиционно считается, что это может привлечь неудачи и проблемы в новом году. Во время Крещенского сочельника рекомендуется быть вместе с близкими с родными, проводить время в духовных размышлениях и молитве.  

Фото: Freepik.com

ТРАДИЦИИ НА КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК И КРЕЩЕНИЕ

Еще до наступления праздника, готовясь к Крещению, верующие строго постятся. Традиционные блюда, приготавливаемые к этому празднику, включают в себя зерновые каши, кутью и калачи.

С восходом солнца, многие собираются у водоемов, чтобы принять участие в особом ритуале – Крещении. Верующие молятся и ныряют в ледяную воду. 

Традиции, связанные с Крещением, варьируются в разных странах и регионах. Например, в России после крещенских купаний люди нередко празднуют Маланью – день семейного обеда и общения.

Фото: Freepik.com

НАРОДНЫЕ ВЕРОВАНИЯ НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Существует поверье, что на Крещение Господне небесные силы, открывая свои врата, придают воде целебные свойства. Многие считают, что купание в проруби или освященном водоеме именно в этот день помогает избавиться от болезней и несчастий. 

Кроме купания в холодной воде, существуют также другие обряды и верования. Например, многие люди в день Крещения Господня приходят в церковь с кувшинами и флягами, чтобы наполнить их и использовать эту воду для освящения и укрепления своего дома. Верится, что она способна изгнать злых духов и приносит благословение в семью. 

Фото: Freepik.com

КРЕЩЕНИЕ: ЧТО СЛЕДУЕТ С СОБОЙ ВЗЯТЬ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ К ПРОРУБИ И КОМУ НЕ СТОИТ ОКУНАТЬСЯ В ЛЕДЯНУЮ ВОДУ

Прежде чем отправиться к проруби, важно учесть, что низкая температура воды может оказывать серьезный стресс на организм. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, заболеваниями дыхательных путей и иммунодефицитными состояниями должны воздержаться от крещения. Также к проруби не рекомендуется идти людям, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также беременным женщинам.

Фото: Freepik.com

Если вы все-таки решились на это, есть несколько полезных советов, которые помогут сделать процесс более комфортным. Прежде всего, обязательно берите с собой полотенце, сухую сменную одежду и обувь, теплый халат или одеяло. Помимо этого, на Крещение Господне рекомендуется не задерживаться в воде слишком долго. 

18 января 2024, 18:47
Фото: Freepik.com
Владимир Глазов
Клео.ру ✓ Надежный источник

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