Лечение защемления седалищного нерва

Седалищный нерв отвечает за мышечную функцию ног и их чувствительность от бедра до самых кончиков пальцев, симптомы при его защемлении очень яркие и лечение в первую очередь направлено на устранение нестерпимой боли и устранение главной причины. Есть несколько вариантов избавления от проблемы в домашних условиях, об этом мы и расскажем в статье.

Причины

Ишиас – неврологическое состояние, вызванное защемлением седалищного нерва. Его симптомы довольно ярки и лечение, соответственно, проводится безотлагательно, его можно проводить в домашних условиях.

В группу риска попадают лица в возрасте после 40 лет, но не исключены случаи поражения нерва в более молодом возрасте от 25 лет. Самая основная причина проблемы – изношенность межпозвоночных дисков и самих позвонков. Как следствие, они смещаются и сдавливают нервные корешки.

К прямым причинам защемления нерва относятся:

механическая травма бедренной кости или таза;

аневризма повздошной артерии, опухоль;

патологии с позвоночником (грыжа, остеохондроз, поясничный радикулит);

травмы позвоночника;

синдром грушевидной мышцы (перенапряжение, которое приводит к сдавливанию нерва).

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Спинальные причины заключаются в развитии проблем, связанных с синдромом грушевидной мышцы.

Это:

защемление нерва в области выхода;

неудачный внутримышечный укол может спровоцировать невропатию;

нарушение осанки вследствие сколиоза или гиперлордоза.

Симптом защемления седалищного нерва может появиться при переохлаждениях тела в области ниже поясницы. Редко проблема появляется у женщин в период беременности, этому способствуют такие факторы: многоводие, крупный плод, изменение осанки.

Симптомы защемления седалищного нерва

Ишиас бывает односторонним и двухсторонним, сопровождается характерными признаками:

резкая, нестерпимая боль в области ниже поясницы. Начинающаяся от ягодицы к бедру и дальше вниз по всей ноге до самых кончиков пальцев;

ощущение онемения в крестце и тазе;

покалывание и жжение;

отсутствие чувствительности в пальцах пораженной ноги;

ограничение движений;

изменение походки.

Интенсивность болевого синдрома зависит от степени защемления седалищного нерва, может быть слабо выражена или быть совсем нестерпимой. При ярких симптомах требуется незамедлительное оказание помощи и соответствующее дальнейшее лечение, направленное на устранение основной причины.

В положении лежа пациенту становится немного легче, но во время любых движений появляются прострелы в ягодичной области или в районе крестца. При сильном поражении больной с трудом передвигается, ему очень тяжело просто стоять или сидеть, он постоянно пытается найти удобное для себя положение.

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Ущемление нерва может сопровождаться воспалительным процессом, у больного будут отмечаться:

отечность в больном месте;

покраснение;

повышение температуры тела;

боль при микции.

В запущенных стадиях у мужчин появляются проблемы с потенцией. При более серьезной проблеме может случиться не защемление, а разрыв нерва. В этом случае у пациентов абсолютно пропадает чувствительность в ноге ниже колена.

Лечение защемления

Лечение защемления седалищного нерва в домашних условиях можно начинать только после установления точного диагноза и разрешения лечащего врача. При этом нужно знать, что терапия проблемы проводится комплексно, включает:

прием медицинских препаратов;

использование средств народной медицины;

применение физиопроцедур;

выполнение специальных упражнений.

Препараты

Лекарственные препараты против защемления назначаются с целью:

снять воспаление и болевые приступы (Ортофен, Ибупрофен, Кетанов, Дексалгин, новокаиновые блокаторы);

ускорить регенерацию поврежденных тканей (иммуностимуляторы, витаминные комплексы);

устранить мышечные спазмы (Мидокалм, Сирдалуд);

нормализовать синтез минералов и витаминов в проблемных участках (Мильгамма, Нейрорубин).

Все медицинские препараты принимаются только по назначению врача на основании диагноза и результатов обследования. Если диагностируется серьезное защемление седалищного нерва с приступами сильной боли, таблетированные формы заменяются уколами.

Совместно с лекарствами, принимаемыми внутрь, при данной проблеме используют средства местного применения. Это различные мази, гели, крема, настойки. Активные вещества, проникая в ткани, усиливают ток крови по сосудам, вызывают приток питательных веществ, снимают воспалительный процесс, зуд, жжение и боль. Отлично себя зарекомендовали:

Эфкамон.

Цель Т.

Капсикам.

Випросал В.

Хондроксид.

Финалгон.

Траумель С.

Терафлекс М.

Перед применением какого-либо средства нужно получить консультацию специалиста, потому как каждое из них имеет свои особенности применения.

Народные средства при ущемлении

Защемление седалищного нерва сопровождается симптомами сильной боли. Устранить боль и справиться с первопричиной проблемы может комплексное лечение лекарственными препаратами и средствами народной медицины. В домашних условиях можно приготовить несколько эффективных рецептов:

Настойка на картофельных ростках. Для приготовления настойки потребуется: 0,5 л водки, 1 стакан зеленых ростков картофеля. Побеги заливаются водкой и настаиваются на протяжении 14 дней в темном месте. Готовую настойку процеживают и втирают в больную нижнюю конечность. После процедуры ногу укутывают полиэтиленом на 3-4 часа. Курс лечение – до исчезновения симптомов. Медовые лепешки. Для рецепта необходимо: 1 ст. л. меда, 200 г пшеничной муки. Мука перемешивается с медом до однородности. Полученная лепешка накладывается на копчик, укрывается полиэтиленом и сверху фиксируется шарфом или теплой косынкой. Лепешки рекомендуется ставить ежедневно на всю ночь. Выполнять лечение до полного исчезновения симптомов. Настойка из листьев эвкалипта. Для ее приготовления потребуется: 1 стакан водки, 2 ст. л. листьев эвкалипта. Сырье заливается водкой и отправляется в темное место на 7 дней. Полученным лекарством растирают спину, крестцовую область и больную ногу до самого низа. Лечение проводится до исчезновения симптомов защемления. При необходимости курс повторяется. Настойка на лавровом листе. Нам потребуется 1 ст. л. перемолотого лаврового листа, 1 стакан водки. Сырье заливаем водкой и оставляем в темном месте на 14 дней. Каждый день содержимое банки нужно встряхивать. Готовое лекарство процеживаем и натираем им больную конечность от крестца до кончиков пальцев. Делаем процедуру ежедневно на ночь. После натирания ногу укутываем полиэтиленом, а затем теплым шарфом. Скипидар. Вещество разогревается, в теплом растворе смачивается марлевый отрез, свернутый в несколько раз и прикладывается к пораженному участку. Сверху плотно укрывается полиэтиленом и теплым шарфом. С компрессом необходимо находится несколько часов, рекомендуется делать процедуру на ночь. Эффект отмечается уже спустя 2-3 дня.

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Физиопроцедуры

Кроме применения средств народной медицины в домашних условиях можно усилить эффект лечения проведением физиопроцедур. Это:

массаж с целебной мазью;

теплые ванны с морской солью;

посещение бани;

обертывание морскими водорослями;

контрастный душ;

применение горячих банок;

грязевые ванны.

Все указанные процедуры способствуют усилению кровотока и притоку питательных веществ к пораженным участкам, что усиливает действие медицинских препаратов.

Упражнения при болях

Умеренная физическая активность помогает не только при уже случившемся защемлении нерва, но также это отличное средство для профилактики многих заболеваний. При ущемлении есть эффективные упражнения, которые восстанавливают тонус мышц, активизируют кровоток, повышают гибкость позвоночника.

Для лечения ишиаса есть несколько простых упражнений:

Принимаем положение лежа на ровной твердой поверхности. Конечности вытянуты. Поднимаем полусогнутые ноги, стараемся прижать бедра к груди. Руками обхватываем ягодицы. В таком положении выдерживаем от 10 до 15 секунд и возвращаемся в начальное положение. Теперь принимаем позицию лежа на боку с вытянутыми носками. Делаем те же манипуляции, только лежа на боку и с вытянутыми носками. Задерживаемся на 10-15 секунд и возвращаем тело в начальное положение. Следующее упражнение выполняется лежа на спине. Поочередно поднимаем ноги к противоположному плечу, стараясь прижаться коленом. Задерживаемся на 10-15 секунд и меняем конечность. Еще одно упражнение, выполняется сидя на стуле. Руки держим за головой с расставленными локтями. Поворачиваем корпус тела небольшими рывками то в одну сторону, то в другую (по 3 раза). Делаем упражнение так, чтобы двигался только корпус, а ягодичная область оставалась неподвижной. Стоя на ногах, раздвинув конечности на ширине плеч и положив руки на пояс, делаем наклоны туловища, касаясь поочередно руками пальцев каждой ноги. Одна рука остается на поясе, а другая касается противоположной ноги.

Перед началом лечебной гимнастики нужно получить разрешение врача, в некоторых тяжелых ситуациях любая физическая нагрузка противопоказана.

Как лечить защемление нерва при беременности

При беременности и при ГВ (грудном вскармливании) лечить защемление седалищного нерва очень непросто, как и любые другие заболевания. В этот период женщине противопоказаны многие лекарства, ведь они могут пагубно отразиться на здоровье ребенка. Поэтому в таких случаях нужно строго придерживаться назначений врача.

Как правило, в таких ситуациях лечение проводится с использованием таких средств:

средства местного применения (мази, гели, крема, настойки);

травяные чаи и настои;

массаж;

легкая лечебная гимнастика;

мануальная терапия.

При сильных болях могут быть назначены мази с обезболивающим эффектом (Хондроксид, Диклофенак, Вольтарен). Они оказывают не только болеутоляющее действие, но также снимают воспаление, понижают температуру тела.

Первая помощь при ущемлении

Первая помощь при защемлении направлена на устранение сильного болевого приступа. Для этого больного кладут на ровную твердую поверхность животом вниз. На поясницу и на крестцовую область наносят любую обезболивающую мазь. После этого человека оставляют в покое на полчаса, пока не начнется действие мази.

Если боль не стихает лучше вызвать скорую помощь, иногда в таких ситуациях снять приступ помогают только инъекции.

К какому врачу обращаться

Для полного обследования и выяснения первопричины защемления нужно обратиться к неврологу. Он проведет осмотр пациента, назначит исследования и поставит точный диагноз, на основании которого будет проведено соответствующее лечение.

В период острой фазы больному запрещены какие-либо физические нагрузки и стрессы. После облегчения состояния в комплекс терапии включаются массажи и лечебные упражнения.

При защемлении седалищного нерва появляются яркие симптомы боли, консервативная терапия и лечение в домашних условиях проводится только после консультации со специалистом. Самостоятельное лечение мазями, настойками, отварами или массажем может дать положительный эффект только при легких формах, в более сложных ситуациях пациенту необходимо адекватное лечение с использованием медикаментов и инъекций.