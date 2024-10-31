Узнать, что болит поможет УЗИ

Одна из самых частых рекомендаций врача – УЗИ. Кажется, что его назначают в любых непонятных случаях: при болях, травмах, воспалениях, общем обследовании организма.

О преимуществах и недостатках этого универсального метода диагностики "Клео.ру" поговорили с Мариной Шалухиной, врачом УЗИ Клиники инфекционных заболеваний "ЦентрПлюс" Научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора





– Что такое УЗИ?

– Ультразвуковое исследование (УЗИ) – это метод диагностики, основанный на использовании ультразвуковых волн для получения изображения органов и тканей внутри тела человека.

– В чем его преимущества?

Процедура не требует вмешательства в организм, что уменьшает риск осложнений Позволяет получить изображение в реальном времени, что дает возможность динамического наблюдения за процессом.

3. УЗИ обладает высокой чувствительностью к изменениям в тканях.

4. Доступность метода. УЗИ широко используется в медицинских учреждениях: от региональных поликлиник до столичных медцентров и считается одним из самых достоверных и точных методов диагностики.

– Какие диагнозы можно выявить с помощью этого метода?



– УЗИ помогает выявить увеличение или уменьшение размеров органов и изменение их структуры; наличие объёмных образований, врожденных пороков развития, камней в желчном пузыре и протоках, почках, мочевом пузыре; обнаружить воспалительные заболевания, изменение диаметра сосудов, наличие их сужения (стеноза); увидеть наличие холестериновых бляшек; предположить злокачественность и доброкачественность опухолей.



Большую роль УЗИ играет в диагностике острой хирургической патологии. Оно показывает внутрибрюшное кровотечение, острый аппендицит, прогрессирующая внематочная беременность.



Широко УЗИ используется в травматологии. Например, можно визуализировать повреждения мышц, связок и сухожилий, оценить состояние суставных структур и окружающих тканей.



При беременности его применяют для оценки развития плода и возможных отклонений. Существует специальное направление УЗИ в акушерстве – пренатальная диагностика – комплексное дородовое обследование, направленное на раннее выявление врожденных и наследственных заболеваний у будущего ребенка. Она включает разные методы и проводится в разные сроки беременности



В условиях пандемии COVID-19 ультразвуковое исследование (УЗИ) нашло свое применение в диагностике пневмонии. И в условиях ограниченного доступа к таким методам как МРТ и КТ, именно УЗИ было доступным инструментом для принятия решения о лечении. Исследование позволило снизить количество транспортировок пациентов в другие отделения, минимизируя риск заражения как для пациентов, так и для медицинского персонала.



– В общем, утверждение, что в любой непонятной со здоровьем ситуации, сделай УЗИ, похоже на правду. А это точно безопасно? Как часто его можно проводить?



– Ультразвуковое исследование – достаточно безопасный метод, так как в нем не используется ионизирующее излучение. Оно безопасно для пациентов всех возрастов, включая детей и беременных.



– Есть ли противопоказания?



– Да, наличие кожных заболеваний в области исследования. Если на коже в месте проведения есть раны, язвы или другие воспалительные процессы, то результат может быть некорректным.

Тоже самое касается неправильной подготовки пациента к исследованию, например, если пациент поел перед процедурой или выпил большее\недостаточное количество воды. Хотя, все это не строгие противопоказания.

– В каких случаях нет смысла назначать УЗИ?



– Бывают случаи, когда УЗИ не рекомендуют из-за его неполной информативности. Например, при осмотре костной ткани, оценке костных повреждений рентгенологические исследования или КТ дают более полную информацию.

Многих пациентов интересует вопрос, может ли УЗИ пропустить или не заметить злокачественное образование в организме человека.

Это возможно, когда требуется исследовать образования малых размеров или образования УЗИ-негативные. Они могут выявлены только на КТ или МРТ с контрастированием. Но и врач УЗИ может заподозрить такое образование по определенным эхографическим признакам и рекомендовать дальнейшее обследование.

Также УЗИ менее эффективно для обследования глубоких и труднодоступных структур, поскольку ультразвуковые волны не проникают глубоко в ткани. Например, такое происходит при выявлении опухолей, особенно забрюшинных, расположенных на значительной глубине.



Но во многих новых аппаратах есть опция эластографии – методика качественного и количественного определения механических свойств тканей организма. Проще говоря, это оценка эластичности ткани, доказано, что здоровые ткани организма и доброкачественные опухоли имеют высокую эластичность, а злокачественные образования, напротив, низкую, имеют жесткую структуру.

– Может ли быть ошибка в диагностике?

– Да, качество и интерпретация результатов сильно зависит от опыта и навыков врача, проводящего исследование. Поэтому специалист должен обладать соответствующей квалификацией: пройти обучение и сертификацию в области медицинской ультразвуковой диагностики.

Он должен иметь хороший клинический опыт и разбираться не только в эхографической картине, но и сопоставлять увиденное с клинической картиной у пациента.

В любом случае ультразвуковая диагностика, несмотря на все свои ограничения, остается важным инструментом в диагностике и последующем лечении многих заболеваний. УЗИ часто используется в сочетании с другими методами визуализации, такими как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), чтобы обеспечить полное и точное представление о состоянии здоровья человека.