Творчество как терапия: история выхода из депрессии

Дом, работа, быт и никаких удивительных желаний, кроме мыслей об отпуске и выходных – обычная жизнь обычного человека. Почти все так живут, мало кто становится исключением и выбивается из привычной схемы. Однако каждый способен набраться смелости, изменить скучную реальность и заняться любимым делом. Важно понять, что бывает и по-другому! Что можно делать красивые вещи, показывать их людям и получать восторженные отзывы. Своей историей о том, как с помощью творчества преодолеть психологический дискомфорт, делится Катя Лейт – автор реалистичных игрушек из искусственного меха, преподаватель.





В поисках себя

Если оглянуться вокруг, то становится понятно: в мире много интересного! Творчество открывает широкие перспективы: можно попасть на телевидение, печататься в газетах, написать книгу и создать большую онлайн-школу, чтобы развивать свое любимое направление. Возможностей масса, причем самых разных! Но не всегда удается сразу найти занятие, которое вдохновляет, мотивирует и приносит удовольствие.

"Я была обычным ребенком и понятия не имела, кем хочу стать. Рукоделие меня совсем не привлекало: в школе уроки труда и швейная машинка вызывали ненависть, рисовать я не умела и вообще ничего не делала своими руками", – рассказывает Катя Лейт.

Ей было больно смотреть на одноклассников и слушать их восторженные рассказы о той или иной профессии. Многие с детства имели планы на будущее, мечтали стать известными ветеринарами или стоматологами, в отличие от нашей героини.

В результате выбор девушки пал на юридический факультет. Отучившись там 5 лет и получив диплом, она начала работать по специальности. Это было скучно и тяжело: будучи интровертной натурой, ей сложно давалось постоянное общение с большим количеством людей. В офисе Катя думала только об окончании трудового дня и о том, как бы вообще не ходить на работу. Круг постепенно замыкался. От мысли, что вот так и пройдет вся жизнь, накатывала депрессия. Редкие болезни позволяли ненадолго окунуться в тихую и очень комфортную домашнюю жизнь.

Первый опыт

Но однажды все изменилось. Перед рождением второго ребенка у Кати возникло огромное желание найти любимое дело, которым действительно хочется заниматься. "С моим кругозором сделать такой шаг было очень сложно. Только когда малышу исполнилось полтора года, я решила попробовать себя в рукоделии", – рассказывает автор реалистичных игрушек. Сначала это была картина из лент, которая привела Катю в состояние: "Вау! Я могу, что ли?".

А потом она случайно увидела в магазине "Куклы-мишки" авторского медвежонка – и пропала! Решение сшить такую игрушку самостоятельно было принято от отчаяния – ведь купить ее не было возможности. И тогда, не умея абсолютно ничего, Катя сделала из подручных материалов свою первую работу.

Оказалось, что мемы про "ожидание и реальность" взяты из жизни: все именно так и выглядело. Медвежонок получился оранжево-черным, с отваливающимися лапками и кривой мордой. Но это Катю нисколько не расстроило. Ведь произошло самое главное: ей очень понравилось создавать своими руками животных из искусственного меха. Это было невероятно трогательно, интересно и вызывало настоящий восторг!

"Именно в тот момент, сделав свою первую игрушку, я начала новый этап жизни: шила днями и ночами, стала всем показывать свои творения, участвовать в выставках, делиться в соцсетях, общаться с единомышленниками, продавать, брать заказы", – вспоминает Катя Лейт.

Решительный шаг





Но окончательно все изменилось, когда она не вышла на работу из отпуска по уходу за ребенком. В то время игрушки уже приносили не только море удовольствия, но и достаточно много денег. Мысль о том, что придется снова сидеть в офисе, нагоняла тоску. Поэтому Катя с легким сердцем забрала трудовую книжку и больше никогда не использовала по назначению: она стала просто не нужна.

"Не буду врать – за эти 10 лет было много всего. Иногда что-то не получалось и расстраивало, а иногда, наоборот, возникало чувство эйфории, которое поддерживало и давало энергию", – отмечает автор реалистичных игрушек из искусственного меха Катя Лейт.

Планы и перспективы

В начале 2016 года она, наконец, сформулировала свои цели на будущее. И первая из них – зарабатывать 30 тысяч рублей в месяц на продажах игрушек. Желание исполнилось очень быстро, и мастер начала повышать планку, потом добавила нематериальные цели: написать книгу и выступить на телевидении. Для реализации этих задач потребовалось несколько лет, но в итоге все сложилось!

В свою бытность юристом Катя не осмеливалась о таком даже подумать. Сейчас она чувствует себя счастливой каждый день, потому что строит свою жизнь так, как хочет, и сама распоряжается собственным временем. Проблем и переживаний – уйма, однако все они связаны с любимым делом, и это радует.

Однозначно, для того чтобы жить наполненной, интересной жизнью, нужно огромное желание что-то изменить, действия, мечты и цели. Но это стоит того, попробуйте!