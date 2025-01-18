Тест на косоглазие: узнай, в зоне риска ли ты

Косоглазие – это заболевание, при котором глаза не выравниваются и могут смотреть в разные стороны, может привести к двоению, снижению восприятия глубины и даже амблиопии. Но не все так страшно, если вовремя выявить проблему. Врач-офтальмолог Зарина Курачинова рассказала, как определить, находитесь ли вы в зоре риска.





Почему стоит переживать?

Косоглазие может развиваться у каждого, но особенно оно опасно для детей, ведь если вовремя не начать лечение, это может привести к долговременным последствиям. Причины его возникновения могут быть разные – от генетики и травм до проблем с нервной системой и зрения.





2 теста, которые покажут, есть ли риск!

1. Тест с отслеживанием движения глаз

Простой, но эффективный способ проверить, не развиваешь ли ты косоглазие. Попроси кого-то держать перед собой предмет (например, ручку) и двигать его влево, вправо, вверх и вниз. Если один глаз "поплывёт", отклоняясь в сторону, это может быть тревожным сигналом.

2. Тест с направлением света

Простой способ выявить проблему без лишних усилий! В темной комнате направь свет на лицо и следи за глазами. У здорового человека оба глаза должны следить за источником света одинаково. Если один глаз уходит в сторону – возможно, это косоглазие!





Когда стоит бить тревогу?

Если результаты тестов вас насторожили или вы замечаете у себя или ребенка симптомы, такие как двоение в глазах, головные боли, трудности с восприятием глубины, не откладывайте визит к офтальмологу. Чем раньше начнется лечение, тем проще справиться с проблемой!

Косоглазие – это не шутки! Оно может повлиять на твое зрение и качество жизни, но если вовремя заметить симптомы, ты сможешь избежать множества осложнений. Пройди тесты, чтобы узнать, в зоне ли ты риска. Если есть сомнения – не тяните, обратись к врачу!