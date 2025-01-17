5 важных действий, без которых ваш иммунитет ослабнет: проверь себя

Иммунная система – штука капризная, особенно у нас, женщин. То ты энергична и полна сил, а то вдруг простужаешься от кондиционера в офисе. И, как оказывается, на иммунитет сильно влияет гормональный фон. Давай разберемся, что к чему и как поддерживать себя в форме, чтобы и зимой, и летом быть готовой ко всему.

Как гормоны влияют на иммунитет

У нас все сложно, но логично. Эстроген делает иммунитет сильнее, прогестерон – слабее. Поэтому в середине цикла мы обычно чувствуем себя супергероинями, а к концу цикла можно легко подцепить простуду. Во время беременности организм специально снижает защиту, чтобы не атаковать малыша. А еще стресс. Серьезно, если ты постоянно на нервах, иммунитет только страдает. Кортизол, наш гормон стресса, как будто нажимает "пауза" на защитных функциях.

Что делать, чтобы поддерживать иммунитет





Дыши глубже. Освой простую технику дыхания: вдох на 4 секунды, задержка на 7, выдох на 8. Пять минут такой практики в день – и ты меньше злишься на коллег и поддерживаешь свою нервную систему. Следи за рационом. Знаешь, что в первой половине цикла организм обожает углеводы, а во второй – белки? Теперь знаешь! Лови момент, чтобы поддерживать силы через правильное питание. Позаботься о качестве сна. Убирай телефон за час до сна, а шторы задерни поплотнее. Мелатонин, который вырабатывается в темноте, не только отвечает за сон, но и помогает иммунным клеткам работать. Да, сон важен. Нет, смотреть сериал до двух ночи – не вариант. Ешь ферментированные продукты. Йогурт, кимчи, квашеная капуста – это то, что радует микробиом. А счастливый микробиом = сильный иммунитет. Двигайся, но без фанатизма. Ходьба, танцы или плавание – это не только радость, но и реальная помощь твоему организму. Не обязательно убиваться в зале, чтобы быть здоровой.

Что есть, чтобы кожа сияла, а иммунитет не сдавал позиции

Пара лайфхаков: добавь в рацион бразильские орехи (селен), тыквенные семечки (цинк) и куркуму с черным перцем (противовоспалительное действие). Это легко, вкусно и полезно.

Важные мелочи для больших результатов



Запомни главное: иммунитет – это про баланс. Если ты постоянно недосыпаешь, ешь на ходу и переживаешь из-за каждой мелочи, никакие суперфуды не помогут. А вот если начинаешь заботиться о себе, тело сразу говорит тебе "спасибо". Так что ставь себя в приоритет – это не эгоизм, это необходимость.



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