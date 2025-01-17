5 важных действий, без которых ваш иммунитет ослабнет: проверь себя

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Гормоны и стресс влияют на иммунитет больше, чем мы привыкли думать. Разбираемся, как поддерживать защитные силы организма через питание, сон и небольшие, но важные привычки.

Иммунная система – штука капризная, особенно у нас, женщин. То ты энергична и полна сил, а то вдруг простужаешься от кондиционера в офисе. И, как оказывается, на иммунитет сильно влияет гормональный фон. Давай разберемся, что к чему и как поддерживать себя в форме, чтобы и зимой, и летом быть готовой ко всему.

Как гормоны влияют на иммунитет

У нас все сложно, но логично. Эстроген делает иммунитет сильнее, прогестерон – слабее. Поэтому в середине цикла мы обычно чувствуем себя супергероинями, а к концу цикла можно легко подцепить простуду. Во время беременности организм специально снижает защиту, чтобы не атаковать малыша. А еще стресс. Серьезно, если ты постоянно на нервах, иммунитет только страдает. Кортизол, наш гормон стресса, как будто нажимает "пауза" на защитных функциях.

Что делать, чтобы поддерживать иммунитет

Фото: соцсети/@annaastrup

  1. Дыши глубже. Освой простую технику дыхания: вдох на 4 секунды, задержка на 7, выдох на 8. Пять минут такой практики в день – и ты меньше злишься на коллег и поддерживаешь свою нервную систему.

  2. Следи за рационом. Знаешь, что в первой половине цикла организм обожает углеводы, а во второй – белки? Теперь знаешь! Лови момент, чтобы поддерживать силы через правильное питание.

  3. Позаботься о качестве сна. Убирай телефон за час до сна, а шторы задерни поплотнее. Мелатонин, который вырабатывается в темноте, не только отвечает за сон, но и помогает иммунным клеткам работать. Да, сон важен. Нет, смотреть сериал до двух ночи – не вариант.

  4. Ешь ферментированные продукты. Йогурт, кимчи, квашеная капуста – это то, что радует микробиом. А счастливый микробиом = сильный иммунитет.

  5. Двигайся, но без фанатизма. Ходьба, танцы или плавание – это не только радость, но и реальная помощь твоему организму. Не обязательно убиваться в зале, чтобы быть здоровой.

Что есть, чтобы кожа сияла, а иммунитет не сдавал позиции

Пара лайфхаков: добавь в рацион бразильские орехи (селен), тыквенные семечки (цинк) и куркуму с черным перцем (противовоспалительное действие). Это легко, вкусно и полезно. 

Важные мелочи для больших результатов

Фото: соцсети/@maryljean
Запомни главное: иммунитет – это про баланс. Если ты постоянно недосыпаешь, ешь на ходу и переживаешь из-за каждой мелочи, никакие суперфуды не помогут. А вот если начинаешь заботиться о себе, тело сразу говорит тебе "спасибо". Так что ставь себя в приоритет – это не эгоизм, это необходимость.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, какие продукты поддержат здоровье кишечника. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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