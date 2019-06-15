Полезные свойства травы Тархун

Тархун применяется многими народами в качестве кулинарной приправы и лекарственного растения. Он обладает сильным специфическим, но приятным ароматом. У травы тархуна полезные свойства и противопоказания определяются активными веществами, входящими в состав.

Химический состав

Тархун (эстрагон или полынь эстрагонная) имеет богатый химический набор, что позволяет применять растение во многих сферах. Трава вырастает до 1,5 метров, цветет мелкими желтыми цветами в середине лета. Растет трава на территории Европы, Азии, Северной Америки.

Любит сухую почву, открытую местность с хорошим освещением, но может вырасти на затененных участках.

На фото тархун до цветения.

У травы тархун полезные свойства и противопоказания определяются химическими веществами, входящими в состав. Они представлены в таблице.

Название Описание Эфирное масло с метилэвгенолом, сабиненом, метилхавиколом, мирценом Хорошо успокаивает, помогает при мигрени, нормализует сон. Алкалоиды Активизируют кровообращение, помогают при заболевании суставов, нормализуют сердечный ритм. Кумарины Нормализуют переваривание пищи, способствуют профилактике развития сахарного диабета, предотвращают появление тромбов на стенках кровеносных сосудов. Фенилпропаноиды Защищают от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Горечи Улучшают работу печени, стимулируют кроветворение, улучшают обмен веществ. Смолы Усиливают иммунитет, обезболивают, укрепляют сосуды, благотворно влияют на работу сердца. Витамины С, А, группы В Нормализуют работу нервной системы, повышают иммунитет, укрепляют кости, мышцы, связки. Белки Участвуют в обмене веществ, выводят из организма шлаки, ускоряют химические процессы. Углеводы Обеспечивают нормальную моторику кишечника, способствуют выведению токсических веществ, холестерина, нормализуют микрофлору кишечника. Полиненасыщенные жирные кислоты омега - 3 Нормализуют артериальное давление, защищают кровеносные сосуды от тромбов, снижают вредные последствия стрессов, неврозов. Минеральные элементы Помогают в усвоении витаминов, улучшают работу мозга, участвуют в образовании новых клеток.

Также в небольших количествах присутствует глюкоза, пектин, сахароза.

Лечебные свойства травы тархун

Уникальные качества травы тархун позволяют использовать ее для лечения и профилактики многих патологических состояний. Полезные вещества активно действуют при регулярном употреблении, например, при добавлении в чай.

Лечебные свойства растения:

укрепляет иммунитет;

способствует лечению простудных и инфекционных болезней;

уменьшает воспаления;

выводит токсические вещества, лишнюю жидкость;

препятствует развитию цинги;

благотворно влияет на состояние волос, кожи;

облегчает состояние при заболеваниях суставов, например, при артрите, ревматизме;

стимулирует пищеварение, улучшает обменные процессы;

успокаивает нервную систему, помогает справляться со стрессовыми ситуациями;

нормализует сон, устраняет хроническую усталость;

повышает работоспособность;

помогает быстрому заживлению ран, гнойников, других повреждений кожного покрова;

защищает от развития заболеваний сердца, укрепляет кровеносные сосуды;

нормализует артериальное давление.

Тархун помогает в качестве профилактического средства для предупреждения развития онкологических заболеваний. У травы тархун лечебные свойства и противопоказания при сахарном диабете определяются содержанием кумаринов.

Эти вещества активны в борьбе с болезнью и предупреждение ее развития. Но использовать тархун нужно осторожно, чтобы не навредить. Его применение нужно согласовывать с врачом, чтобы не вызвать нежелательные побочные реакции.

Применение для женщин

У тархуна – травы лечебные свойства и противопоказания разделяются для женщин и мужчин.

Большое содержание витаминов, эфирного масла, жирных кислот сделали растение полезным для женского организма. Курсовое употребление, применение в кулинарии дает положительные результаты, поддерживает силы.

Польза тархуна:

благотворно влияет на работу репродуктивной системы;

нормализует менструальный цикл;

уменьшает боли при ПМС;

имеет легкое мочегонное воздействие;

полезен при лечении и предупреждении цистита;

успокаивает, снимает напряжение и раздражение во время климакса;

омолаживает кожу;

обладает подтягивающим эффектом в составе масок;

выравнивает цвет кожи;

способствует похудению.

Во время беременности употребление тархуна может спровоцировать выкидыш, его использование находится под запретом. При кормлении малыша грудным молоком растение также не рекомендовано.

Использование для мужчин

Представителям сильной половины тоже полезно употреблять тархун в качестве лекарственного растения и для профилактики. Это отличное средство для поддержания тонуса и активности на долгие годы.

Польза для мужчин:

нормализует выработку половых гормонов;

уменьшает воспаление в мочеполовой системе;

способствует росту мышц;

помогает выводу токсических веществ из легких, что важно для курильщиков со стажем.

Тархун – трава считается хорошей профилактикой импотенции. Только начинать пить ее нужно заранее. Растительные препараты действуют не сразу, в отличие от медикаментов.

Противопоказания к применению

У тархун – травы полезные свойства и противопоказания соседствуют. (фото растения во время цветения)

Многое зависит от дозировки. Употребляется лечебное растение в маленьких количествах, Рекомендуется принимать курсом не дольше месяца непрерывно. После отдыха лечение можно продолжить.

Противопоказания для приема:

болезни кишечника;

гастрит;

язва;

желчнокаменная болезнь;

беременность, кормление ребенка грудным молоком;

индивидуальная непереносимость компонентов растения;

склонность к аллергическим реакциям.

Превышение дозировки тархуна вызывает длительные судороги, симптомы пищевого отравления. В тяжелых случаях возможна потеря сознания.

Выращивание в своем саду

Тархун – неприхотливое растение. На приусадебном участке можно легко вырастить эту траву, воспользовавшись следующими советами:

участок выбрать открытый;

грунт должен быть не кислый, для снижения кислотности надо добавить золы;

семена сеют сразу в почву без проращивания;

после прорастания их нужно проредить, оставив расстояние 30 см между ростками;

обильного полива тархун не любит;

полезна прополка и рыхление.

Время, когда собирать зелень, хозяин определяет сам. Подросли листья до нужной высоты – все растение срезается до земли и поливается, ростки вскоре снова обильно взойдут.

Тархун полезен в лечебных целях при грамотном применении. Соблюдение дозировки и режима приема не вызовет побочных явлений. Противопоказания к употреблению свидетельствуют об активных действующих веществах в химическом составе. Выполняя все предосторожности, можно принести организму неоценимую пользу вместе с тархуном.