Как лечить уксусом и яйцом грибок ногтей на ногах

Появление грибка ногтей на ногах поднимает вопрос – чем лечить, ведь это достаточное серьезный дефект, от него сложно и долго избавляться.



Борьбу с патологией проводят разными фармакологическими средствами, но их применение не дает гарантии полного успеха в лечении грибковой инфекции, после курсов такого лечения часто случаются рецидивы, стадия ремиссии бывает недолгой. Аптечные лекарства, к тому же имеют множество противопоказаний, их составные компоненты вызывают массу побочных эффектов.

Поэтому на первое место выходят народные средства, среди них самое распространенное и испытанное – уксус и яйцо. Эффективность народного метода проверена годами использования в разных стадиях запущенности грибка на ногтях ног.

Грибок лечить трудно

Основная сложность в избавлении от грибка – биология дерматофитов, разлагающих белок нитевого типа, кератины в составе кожи, пластин ноготков. Патологические агенты внедряются в пространство клеточных стыков, грибки проникают глубже, шире, быстро захватывают большие площади. Эпидермис здоровых людей надежно защищен от глубинного проникновения грибка, так как есть защита – зернистый слой кожи. При этом грибку остается возможность широко распространяться по поверхностным слоям эпидермиса.

Пораженные участки сразу же становятся видны. Предотвращает распространение грибковой инфекции обработка уксусной эссенцией. Грибок ногтей на ногах лечится народным средством – уксусом и яйцом.

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Этот рецепт надо просто знать. Хорошо, если он не понадобится человеку, а вдруг его придется подсказать кому-то из знакомых.

Дерматофиды состоят из полисахаридов, подавляющих защитную силу клеток. Грибок синтезирует яды, вызывающие патологический рост кожных покровов. Грибки, проникшие в кожные чешуйки, могут жить в них не менее года. Это дает им возможность заражать окружающих через предметы быта при посещении общественных пляжей, бань, саун, где сохраняется необходимое для жизни и развития грибковой инфекции условие – повышенная влажность.

Расселение грибковой инфекции

Попадая на здоровую кожу, грибок заселяет наиболее выгодные для его жизни и размножения места на теле человека.

Такими являются:

гладкая кожа;

кисти рук, ногти;

ступни, ногти на ногах;

зоны с волосами – голова, борода.

Первичное заражение грибковой инфекцией проявляется на поверхности ступней, встыках между пальцами, на ногтях ног. Пораженные ткани между пальцами на ногах трескаются, шелушатся. Это начальный этап поражения грибком, и его симптомы проходят без внимания человека. Дальнейшая стадия инфицирования сопровождается воспалением с зудом, только тогда человек понимает, что заразился грибком.

Лечение грибка с уксусом

Уксус – старое народное средство лечения грибка дома, без трат на дорогие аптечные средства. Плюсом уксусной эссенции является возможность приготовления нескольких рецептов. Каждый человек сам выбирает наиболее подходящее для него средство.

Наиболее часто используется народное средство, приготовленное с уксусом и яйцом.

Использование уксуса требует выполнения особых правил:

Часто менять народные средства, чтобы у грибка не образовалось привыкание к одному лекарству. Правильно смешивать компоненты с уксусом. Сначала использовать 9%-ный пищевой уксус, постепенно повышать кислотность. Спустя 2 недели воздействовать на грибок уксусной эссенцией. Повышает эффективность лечения подготовка ног к проведению обработки уксусным средством. Ноги надо распаривать в теплой воде с мылом, содой. Затем состригать инфицированные ногти как можно ближе к коже. Только после этого наносить приготовленное на уксусе средство. Ванночки для распаривания надо делать с чистотелом, глицерином, чередуя средства. Это повысит эффективность ванночек, усилит воздействие средств с уксусом. Как лечить грибок ногтей на ногах уксусом и яйцом, подсказывают правила. Лечение ног с уксусными средствами допускается только, если на коже ног нет открытых ран, царапин, трещин. Это обезопасит кожу ног от ожога кислотой, содержащейся в приготовленных средствах.

Самостоятельное приготовление средств от грибка будет эффективным, если учтены все вышеуказанные правила.

Самые популярные рецепты

Как лечить грибок ногтей на ногах уксусом и яйцом, говорится в народной медицине, где есть множество рецептов с этими ингредиентами.



Крем из уксуса, масла и куриного яйца. Сырое яйцо в скорлупе помещают в 70%-ую уксусную кислоту, несколько дней выстаивают в темноте. Затем удаляют образовавшуюся пленку, добавляют 1 ст. л. сливочного масла. Всю массу тщательно перемешивают до состояния мази. Наносят на пораженные участки кожи, ногтей после принятия ванночки и состригания лишней ногтевой пластинки. Мазь наносится на чистые ноги ежедневно, на ночь. Можно надеть на ноги специально выделенные носочки, чтобы впоследствии обрабатывать их от попавшего на ткань грибка. Намазывание проводить 6 недель, делать интервалы по 2-3 дня. Крем с диметилфталатом. Добавление в средство куриного яйца смягчает его действие, предохраняет кожу от ожогов. Приготовление: 1 ч. л. аптечного диметилфталата, 1 ст. л. растительного масла, концентрированный уксус, 1 куриное яйцо смешивают в однородную массу. Применение: втирают в пораженные грибком части чистых, распаренных в ванночке ног. Втирание производится на ночь, ноги рекомендуется замотать пищевой пленкой, сверху надеть носки. Лечение продолжать до полного избавления от грибковой инфекции. Средство с водкой. Приготовление: 2 ст. л. водки, 2 ст. л. 70%-ной эссенции, 2-3 куриных яйца смешивают до однородной массы. Использование: хорошо впитывающую тканевую салфетку смачивают полученным средством, оборачивают инфицированные участки ног на 15 минут. Лечить этим средством без перерыва 1 месяц. Мазь из уксуса, яичного белка и спирта. Приготовление: белок смешивают с 96% спиртом в пропорции 1:1. Затем вливают 1 ст. л. 9%-ного уксуса. Перемешивают до состояния мази. Применение: набирают мазь на ватный диск, закрепляют его пластырем на пораженном ногте, укутывают целлофаном, надевают теплый носок. Если на ноге поражено несколько ногтей, укутывают их все по отдельности. Компресс оставляют на ночь.

Наносится компресс на чистые, распаренные в ванночке ноги. Лечат грибок до исчезновения его симптомов.

Яйца в сочетании с уксусом – традиционный народный рецепт при лечении грибка. Но любое средство эффективно на начальной стадии поражения инфекцией. Запущенные формы грибкового инфицирования необходимо лечить у специалиста.