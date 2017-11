Сон — хобби успешных людей

Многие думают, что секрет успеха в жизни — в упорном труде и целеустремленности, а такая вещь, как сон, только отвлекает. Но знаменитые певцы, актеры и топ-менеджеры считают полноценный отдых инвестицией в карьеру и главным инструментом поиска нестандартных решений.

Возможно, пора перенять опыт тех, кто научился использовать свои ресурсы с максимальной отдачей?

На фото: Гвинет Пэлтроу Globallookpress.com

Как заработать $2 миллиарда и сэкономить на косметике?

Жизнь знаменитостей находится в центре внимания не только папарацци, но и ученых, стремящихся разгадать секреты успеха богатых и известных людей. Исследования психолога Андреса Эриксона показали, что скрипачи-виртуозы спят по 8,6 часа в сутки, что примерно на час больше, чем сон среднего американца.

Среди поклонников Морфея не только скрипачи. Певица Мэрайя Кэри ежедневно спит по 15 часов, окруженная двадцатью увлажнителями воздуха.

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) Июн 15 2017 в 10:05 PDT

Гвинет Пэлтроу, Мэттью Макконахи и Камерон Диас в один голос утверждают, что сон — основное топливо для их работоспособности, красоты и здоровья.

«Люди тратят большие деньги на косметику, тогда как хороший сон приносит точно такой же эффект», — иронизирует поп-дива Кристина Агилера.

Полноценный отдых необходим и бизнесменам. Джефф Безос, основатель компании Amazon, чистая прибыль которой составила в 2016 году $2,37 млрд, отмечает: «Я более сосредоточен и яснее мыслю. Я просто гораздо лучше себя чувствую в течение дня, если я спал восемь часов». Wall Street Journal называет сон «новым показателем статуса» и «непременным спутником сознания руководителей», а гарвардский профессор Чарльз Чейслер сравнивает его дефицит с употреблением крепких напитков. По словам эксперта, сон по четыре-пять часов в течение недели вызывает такие же эффекты, что и содержание в крови алкоголя в концентрации 0,1%.

Принцессы на горошине и матрасы за миллион долларов

Один из ключевых критериев качественного отдыха — удобство спального места. Знаменитости подходят к вопросу со звездным шиком: Ким Кардашян и Канье Уэст на кровать и матрасы потратили около $1 млн.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Июн 18 2017 в 12:01 PDT

Мадонна, Элтон Джон и члены британской королевской семьи спят на матрасах ручной работы, каждый из которых обошелся в $190 тысяч.

Впрочем, для того, чтобы получить долговечный комфорт и условия для здорового сна, тратить заоблачные суммы или заказывать индивидуальный пошив матраса необязательно. Достаточно приобрести модель, которая умеет приспосабливаться к индивидуальным параметрам тела. «В премиальном сегменте нередко представлены высокие матрасы с красивым чехлом и необычным наполнением — с серебром, медью, янтарем или маслом горького апельсина. Однако основное отличие люксовых моделей в хорошей адаптивности под индивидуальные запросы, — поясняет Наталья Свердлова, руководитель направления «Матрасные заготовки» компании FoamLine, разработчика готовых решений для пенных матрасов. — Такую возможность предоставляет пенополиуретан, ведь его химическая природа позволяет программировать свойства готовых изделий, подходящие разным по возрасту, весу и вкусам пользователям. Натуральные же материалы изначально обладают определенным набором качеств (в том числе и отрицательных), изменить которые нельзя». Эксперт добавляет, что в США именно пенные матрасы относятся к премиальной группе, а пружинные модели считаются бюджетными и менее комфортными.

Кому не стыдно задремать на рабочем месте?

Какой бы удобной ни была постель, не все могут себе позволить проводить в ней более пяти часов за ночь. Повысит эффективность в таком случае кратковременная дрема в течение дня. К ней прибегали, например, Уинстон Черчилль и Томас Эдисон. И не зря, ведь исследование, опубликованное в Proceeding of the National Academy of Sciences, доказывает, что всего один цикл фазы глубокого сна создает новые связи в мозгу, помогает пониманию мира и усвоению разрозненной информации.

123RF/Yuriy Shevtsov

В случае недосыпа возможностью прикорнуть в течение рабочего дня пренебрегать не стоит. Но если отдыхать положенные восемь часов ночью на качественном матрасе, такого желания возникать не должно. Роман Бузунов, президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н., предупреждает, что клевать носом можно из-за кислородного голодания и жары. Если в офисе душно и клонит в сон, эксперт рекомендует чаще проветривать помещение или включать кондиционер.

Вслед за знаменитостями стоит отдать сну и оборудованию спального места почетную позицию в рейтинге своих приоритетов. Особенно если вы настроены на успех, здоровье и продуктивность на долгие годы вперед.