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Сабельник болотный: лечебные свойства и противопоказания к применению

Сабельник болотный: лечебные свойства и противопоказания к применению

В статье вы узнаете о полезных свойствах сабельника болотного, его применении в народной медицине и противопоказаниях.

Люди веками используют целебные растения для лечения различных недугов. Однако не все подарки природы бывают полностью безопасными для здоровья, поэтому требуют правильного применения. Клео.ру предлагает узнать, какими полезными свойствами обладает сабельник болотный и при каких противопоказаниях его нельзя использовать для лечения.

Полезные свойства сабельника болотного

Сабельник болотный – это представитель многолетних растений из семейства розоцветных. Он произрастает преимущественно в Северном полушарии. В России он чаще всего встречается в европейской части страны, а также в восточной и западной частях сибирского региона. Свое название растение получило из-за внешнего вида листьев, а также места произрастания: сабельник можно встретить на заболоченных участках водоемов. Но ценят его не за внешний вид, а за полезные свойства и область применения.

Современной медициной хорошо изучены лечебные свойства сабельника. Растение содержит большое количество эфирных масел, дубильных веществ, каротина, полисахаридов, витамина C и других активных веществ. Сабельник ценят в народной и классической медицине за такие воздействия на организм:

  • отхаркивающее – помогает легче отводить мокроту;
  • ранозаживляющее – способствует ускорению регенеративных функций организма;
  • желчегонное – активирует и ускоряет некоторые функции печени;
  • потогонное – помогает снизить температуру за счет особенностей организма;
  • противовоспалительное – подходит как для внутреннего, так и для внешнего применения;
  • вяжущее – устраняет диарею;
  • гипотензивное – может снижать давление.

Помимо этого, сабельник имеет противодиабетическое и антибактериальное действие. Сок, содержащийся в листьях способен эффективно бороться с болезнетворными микроорганизмами, грибками и некоторых видов простейших организмов. Для внутреннего использования применяют настои и чаи.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Применение сабельника в народной медицине

Использование лекарственных растений является неотъемлемой частью народной медицины. Лечебные свойства сабельника болотного не остались без внимания и активно используются в различных программах, а его компоненты являются частью эффективных препаратов.

В народной медицине это растение используют в виде настоев и чаев, делают на его основе компрессы и эфирные масла.

Настои

Настои из листьев сабельника показаны при проблемах с пищеварительным аппаратом. Фитонцидные свойства используются при простудных заболеваниях и подозрениях на туберкулез. Настоем сабельника можно полоскать горло при ангине, а ротовую полость при стоматите и других воспалительных заболеваниях рта и зубов.

Для приготовления настоя 1 ст. л. листьев или стеблей заливают стаканом кипятка и дают настояться в течение 1-2 часов. Представители народной медицины рекомендуют употреблять средство по четверти стакана 3 раза в день до приема пищи.

Настои на основе сабельника применяются и для лечения суставов. Для этих целей используют корневища растения: их тщательно измельчают и тоже настаивают на кипятке. На 1 стакан воды берут 5 г сабельника и настаивают в течение 2 часов. Настой принимают по половине стакана трижды в день до приема пищи.

Чаи

Этот способ приема лекарств может использоваться не только в качестве лечения, но и для профилактики. Чай на основе сабельника укрепляет иммунную систему, способствуют более быстрому восстановлению сил. Также растение подавляет воспалительными процессы, протекающие внутри организма, и защищает от болезней суставов.

Для приготовления чая берут 1 ч. л. листьев сабельника, заливают ее двумя стаканами горячей воды и дают немного времени настояться. Рекомендуется употреблять по 1/3 стакана до еды.

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Компрессы

Применение сабельника в народной медицине довольно обширно. Он принимается не только внутрь, но и используется для наружной обработки. Компрессы на основе растения обладают сильным противовоспалительным, обезболивающим и ранозаживляющим эффектом. Ими можно обрабатывать ушибы и свежие раны, а также прикладывать к больным местам в период обострения артрита.

Для подготовки компресса берут 3 ст. л. сухих листьев, стеблей или корней, обрабатывают их кипятком и заворачивают в чистую ткань или марлю. Повязку прикладывают к больным местам.

Масла

В приготовлении масла используют цветки растения. Они обладают противовоспалительным действием, а готовый продукт отлично смягчает кожу. Масло на основе сабельника применяют при дерматологических проблемах и для облегчения болей в суставах.

Чтобы приготовить лечебное средство, берут 200 г оливкового масла, прогревают его до 40°C и заливают 1 стакан сухих цветков. После этого сабельник настаивают не менее 2 недель.

Применять масло можно наружно, втирая в проблемные участки кожи или в области больных суставов, и внутренне. Противовоспалительные свойства будут проявляться, если употреблять по 2 чайные ложки перед едой дважды в день.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру напоминает, что самолечение может быть опасным для вашего здоровья. Несмотря на полезные свойства растения, нельзя принимать его без консультации с лечащим врачом. Сабельник имеет ряд противопоказаний, которые нужно учитывать.

Противопоказания и возможные побочные эффекты

Как и любые растения, сабельник имеет свои противопоказания и может вызывать побочные эффекты.

Противопоказаниями к применению растения являются:

  • индивидуальная непереносимость;
  • эпилепсия;
  • аутоимунные заболевания;
  • брадикардия;
  • онкологические заболевания на определенных этапах лечения (укрепление иммунной системы может навредить организму);
  • беременность и период лактации;
  • пониженное давление;
  • возраст младше 14 лет.

Чтобы избежать негативного влияния на организм, необходимо тщательно контролировать дозировку приема лекарства, а схему лечения согласовывать со своим лечащим врачом. В противном случае сабельник может принести больше вреда, чем пользы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Сабельник болотный обладает очень сильными полезными свойствами, но также имеет серьезные противопоказания и ограничения по применению. Поэтому очень важно проконсультироваться со своим лечащим врачом и согласовать программу лечения.

29 июля 2024, 21:50
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Наталья Тимошенко

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