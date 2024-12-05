Правда о зубных имплантах: как быстро вернуться к привычной жизни

Врач объяснил, что делать (и что не делать) для быстрого восстановления после имплантации зубов.
"Неделя без кофе, месяц без спорта и никакой общественной жизни?" ― такие мысли о восстановлении после имплантации зубов посещают многих, кто планирует операцию. Получится ли быстро вернуться к привычной жизни? Можно ли улыбаться? Когда разрешат любимые продукты? Действительно ли придётся несколько месяцев терпеть боль?
О том, как на самом деле проходит восстановление после установки импланта “Клео.ру” рассказал хирург-имплантолог клиники "Дантистофф" Илиа Цицуашвили
Первые дни: не так страшно, как кажется
После имплантации зубов появятся болевые ощущения ― это абсолютно нормальная реакция организма. Самый сложный день ― третий, когда боль достигает пика. Но не стоит переживать: врач подберет комплекс препаратов, которые хорошо справляются с болью.
Специалист также назначит необходимые препараты: антибиотики, противовоспалительные и антисептические средства для промываний. В первые 2–3 дня может быть небольшое кровотечение ― точнее, сукровица. Это тоже нормально и быстро пройдет. А чтобы уменьшить отек, достаточно простых способов ― приложить лед и принять специальные препараты, которые порекомендует врач.
Можно ли работать и заниматься спортом?
"По опыту могу сказать, что даже пациенты, которым проводились костные пластики, в тот же день возвращались к работе и все было хорошо", ― сказал доктор Цицуашвили. Прямых противопоказаний к работе после установки имплантов нет, этот вопрос решается индивидуально. Но после больших операций врачи все же рекомендуют взять 3–4 дня отдыха.
А вот со спортом придется подождать. В первую неделю после операции важно исключить интенсивные физические нагрузки ― они могут спровоцировать кровотечение и замедлить процесс заживления. После этого можно постепенно возвращаться к привычным тренировкам, начиная с легких упражнений.
Питание и образ жизни
Питание после установки имплантов должно быть максимально щадящим. В эти дни лучше отказаться от твердой пищи, острых, кислых, а также слишком горячих блюд. Место операции нужно защищать от перепадов температуры ― они могут вызвать кровотечение. От посещения сауны или бани лучше временно воздержаться, а в холодную погоду стоит утеплить щеку шарфом.
Важный момент для курящих ― сигареты существенно замедляют заживление десны. Поэтому на время восстановления лучше отказаться от курения или хотя бы значительно сократить количество сигарет.
Особенности гигиены
Многие пациенты боятся чистить зубы после имплантации ― опасаются повредить место операции. В первый вечер после установки импланта чистку действительно лучше пропустить, но уже утром следующего дня можно возвращаться к обычной гигиене.
С чисткой зубов рядом с имплантом все просто: подойдет мягкая щетка и хватит аккуратных выметающих движений. Соседние зубы можно чистить с помощью зубных нитей, а область импланта нужно просто мягко промывать со специальным антисептиком. С ирригатором в первый месяц стоит быть аккуратнее ― напор воды может быть слишком сильным. После второго месяца можно понемногу увеличивать силу струи.
Сроки восстановления
Полное приживление импланта занимает разное время в зависимости от расположения зуба. На нижней челюсти этот процесс длится 2–3 месяца, на верхней ― 4–6 месяцев из-за более пористой структуры костной ткани. Когда имплант полностью прижился, он ведет себя как родной зуб ― можно вести привычный образ жизни и есть любимые блюда.
Долгосрочный уход
Прижившийся имплант требует такого же ухода, как и остальные зубы. Чистка два раза в день мягкой щеткой, ирригатор и зубные нити после еды. Раз в полгода-год стоит посетить стоматолога для профилактического осмотра ― может потребоваться профессиональная чистка от налета.
"Если не следить за гигиеной, под коронками начинает скапливаться налет. Из-за этого микробы попадают к импланту и могут вызвать воспаление", ― уточнил Илиа Цицуашвили.
Имплант ― это проще, чем кажется
"Современная имплантация при правильном уходе дает отличные долгосрочные результаты. Достаточно соблюдать рекомендации по гигиене и приходить на контрольный осмотр раз в полгода-год. Если все делать правильно ― качественно проводить работу и следить за гигиеной, ― риски минимальны, а результат будет радовать долгие годы", ― поделился Илиа Цицуашвили.
Многие откладывают имплантацию, опасаясь сложного восстановления. Но реальность намного приятнее ― большинство пациентов возвращаются к обычной жизни уже на следующий день. А тщательное соблюдение простых правил ухода помогает сохранить результат надолго.