Правда о зубных имплантах: как быстро вернуться к привычной жизни

"Неделя без кофе, месяц без спорта и никакой общественной жизни?" ― такие мысли о восстановлении после имплантации зубов посещают многих, кто планирует операцию. Получится ли быстро вернуться к привычной жизни? Можно ли улыбаться? Когда разрешат любимые продукты? Действительно ли придётся несколько месяцев терпеть боль?

О том, как на самом деле проходит восстановление после установки импланта “Клео.ру” рассказал хирург-имплантолог клиники "Дантистофф" Илиа Цицуашвили





Первые дни: не так страшно, как кажется

После имплантации зубов появятся болевые ощущения ― это абсолютно нормальная реакция организма. Самый сложный день ― третий, когда боль достигает пика. Но не стоит переживать: врач подберет комплекс препаратов, которые хорошо справляются с болью.

Специалист также назначит необходимые препараты: антибиотики, противовоспалительные и антисептические средства для промываний. В первые 2–3 дня может быть небольшое кровотечение ― точнее, сукровица. Это тоже нормально и быстро пройдет. А чтобы уменьшить отек, достаточно простых способов ― приложить лед и принять специальные препараты, которые порекомендует врач.

Можно ли работать и заниматься спортом?

"По опыту могу сказать, что даже пациенты, которым проводились костные пластики, в тот же день возвращались к работе и все было хорошо", ― сказал доктор Цицуашвили. Прямых противопоказаний к работе после установки имплантов нет, этот вопрос решается индивидуально. Но после больших операций врачи все же рекомендуют взять 3–4 дня отдыха.

А вот со спортом придется подождать. В первую неделю после операции важно исключить интенсивные физические нагрузки ― они могут спровоцировать кровотечение и замедлить процесс заживления. После этого можно постепенно возвращаться к привычным тренировкам, начиная с легких упражнений.

Питание и образ жизни

Питание после установки имплантов должно быть максимально щадящим. В эти дни лучше отказаться от твердой пищи, острых, кислых, а также слишком горячих блюд. Место операции нужно защищать от перепадов температуры ― они могут вызвать кровотечение. От посещения сауны или бани лучше временно воздержаться, а в холодную погоду стоит утеплить щеку шарфом.

Важный момент для курящих ― сигареты существенно замедляют заживление десны. Поэтому на время восстановления лучше отказаться от курения или хотя бы значительно сократить количество сигарет.

Особенности гигиены

Многие пациенты боятся чистить зубы после имплантации ― опасаются повредить место операции. В первый вечер после установки импланта чистку действительно лучше пропустить, но уже утром следующего дня можно возвращаться к обычной гигиене.

С чисткой зубов рядом с имплантом все просто: подойдет мягкая щетка и хватит аккуратных выметающих движений. Соседние зубы можно чистить с помощью зубных нитей, а область импланта нужно просто мягко промывать со специальным антисептиком. С ирригатором в первый месяц стоит быть аккуратнее ― напор воды может быть слишком сильным. После второго месяца можно понемногу увеличивать силу струи.

Сроки восстановления

Полное приживление импланта занимает разное время в зависимости от расположения зуба. На нижней челюсти этот процесс длится 2–3 месяца, на верхней ― 4–6 месяцев из-за более пористой структуры костной ткани. Когда имплант полностью прижился, он ведет себя как родной зуб ― можно вести привычный образ жизни и есть любимые блюда.

Долгосрочный уход

Прижившийся имплант требует такого же ухода, как и остальные зубы. Чистка два раза в день мягкой щеткой, ирригатор и зубные нити после еды. Раз в полгода-год стоит посетить стоматолога для профилактического осмотра ― может потребоваться профессиональная чистка от налета.

"Если не следить за гигиеной, под коронками начинает скапливаться налет. Из-за этого микробы попадают к импланту и могут вызвать воспаление", ― уточнил Илиа Цицуашвили.

Имплант ― это проще, чем кажется

"Современная имплантация при правильном уходе дает отличные долгосрочные результаты. Достаточно соблюдать рекомендации по гигиене и приходить на контрольный осмотр раз в полгода-год. Если все делать правильно ― качественно проводить работу и следить за гигиеной, ― риски минимальны, а результат будет радовать долгие годы", ― поделился Илиа Цицуашвили.

Многие откладывают имплантацию, опасаясь сложного восстановления. Но реальность намного приятнее ― большинство пациентов возвращаются к обычной жизни уже на следующий день. А тщательное соблюдение простых правил ухода помогает сохранить результат надолго.