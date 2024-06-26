Подведены итоги ежегодной Программы "Спорт и Россия - 2024"

21 июня в DoubleTree by Hilton Hotel Moscow – Marina в Москве прошла ежегодная программа "Спорт и Россия", в рамках которой стали известны имена лауреатов в области спортивных достижений. Лидеры отрасли, представители бизнеса, спортсмены и инвесторы обменялись опытом и обсудили самые актуальные вопросы спортивной индустрии.

Итогам Премии предшествовал Форум "Спорт и Бизнес", в программе которого спикеры рассказали о том, как будет развиваться корпоративный спорт в России, вызовах и возможностях большого спорта, идеологии, киберспорте и развитии фитнес-отрасли.

После окончания форума состоялась официальная церемония награждения, на которой были объявлены компании-победители, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России. Ведущей мероприятия была Элеонора Хабибулина.

Лауреатами премии стали такие компании, как: ЕДИНЫЙ ЦУПИС, Бренд XFIT, Цифровая страховая "Пульс", Siberian Wellness, ОАО "РЖД", Группа компаний "Леста игры" (проект "Мир танков"), Natura Siberica, BetBoom, ВКонтакте, ПАО "ЛУКОЙЛ", БК "Лига Ставок", RED ARENA, букмекерская компания БЕТСИТИ, ПАО "Ростелеком", ПАО "РосДорБанк", Университет "Синергия", Медиахолдинг МАЕР.





Фитнес-индустрия становится все более популярной и востребованной среди людей, стремящихся к улучшению своего физического и ментального здоровья. В современном мире, где стресс и пассивный образ жизни становятся обыденностью, правильные физические нагрузки и занятия спортом играют ключевую роль в поддержании здоровья и хорошего самочувствия. Построить и реализовать грамотный график тренировок – одна из целей современных фитнес-клубов.

"Здоровье человека на всех уровнях – физическом, психологическом, ментальном – зависит от комплексной регулярной заботы о себе и грамотно подобранных физических нагрузок. Понимая это, мы запустили в клубах XFIT инновационную систему клиентского сопровождения XFIT Метод, благодаря которой люди проходят базовую диагностику готовности организма к тренингу и получают персональные рекомендации, что позволяет быстрее и безопаснее двигаться к целевым результатам и при этом не перенапрягаться. Баланс важен во всём", – отмечает Александр Тургенев, директор по фитнесу бренда XFIT.

Также с каждым годом все большее количество компаний осознает важность заботы о здоровье и благополучии своих сотрудников. Внедрение корпоративного спорта становится неотъемлемой частью стратегии управления персоналом, поскольку это способствует улучшению физического и эмоционального состояния работников, повышению их продуктивности и мотивации.

"Спортивная концепция в ЕДИНОМ ЦУПИС зародилась в качестве поддержки здорового образа жизни сотрудников и постепенно стала неотъемлемой частью корпоративной культуры. Эта идея давно вышла за пределы офиса: сегодня наши сотрудники активно участвуют в различных спортивных соревнованиях – от городских забегов до крупнейших стартов страны. Мы гордимся тем, что ЕДИНЫЙ ЦУПИС сопровождает тысячи любителей спорта по всей стране", – прокомментировал Александр Колмыков, заместитель Председателя Правления ЕДИНОГО ЦУПИС.





В нашей стране проводятся различные спортивные активности, поэтому не стоит забывать о безопасности и минимизировать риски для здоровья: необходимо иметь качественное спортивное оборудование. Важно привлечь внимание к изготовлению именно высококачественных спортивных товаров, которые помогут спортсменам достичь своих целей и максимально реализовать свой потенциал.

"Спорт – это составляющая жизненной идеологии: он изменяет людей, дает им цель и направление. Если человек по-настоящему вовлечен в спорт, он придет в любой зал, на любую спортивную площадку. Но если мы по-настоящему хотим привлечь граждан к регулярным занятиям спортом, то должны обеспечить им шаговую доступность к современному качественному и сертифицированному оборудованию. Потому что именно его наличие мотивирует начинающих и дает им возможность найти единомышленников на площадке. И в этом государство и частные компании должны идти рука об руку. Это должна быть вдумчивая совместная работа по развитию спортивных кластеров, где инициатива должна исходить одновременно от обеих сторон. Как производители, мы постоянно мониторим рынок спортивного оборудования и наблюдаем рост доли российских компаний. Потенциал у российских производителей очень высок и при должном взаимодействии с государством нам всем вполне по силам осуществить рывок в новое спортивное будущее", - поделился Дмитрий Зайченко, Генеральный директор "КЕНГУРУ.ПРО"

В рамках Программы "Спорт и Россия" 23 июня на территории загородного стрелкового клуба Спортинг Клуб Москва также прошел захватывающий спортивный фестиваль "Игры Лидеров". Участие приняли корпоративные команды, которые соревновались в чемпионате по пейнтболу и турнире "Большие гонки". В ходе соревнований участники продемонстрировали не только свои спортивные навыки, но и командный дух, сотрудничество и стремление к победе в борьбе за ценные призы. Это мероприятие стало отличной возможностью не только для спортивных достижений, но и для укрепления дружеских связей и корпоративного духа среди участников.

Важно поддерживать и развивать спортивные площадки, чтобы создать комфортные условия для всех желающих заниматься спортом. Они являются местом, где можно проводить время с семьей и друзьями, улучшать физическую форму и наслаждаться активным отдыхом через форматы коллективных тренировок и игр.

"Проведенное время с семьей и близкими людьми поистине бесценно! Поэтому вся работа команды пейнтбольного клуба СКМ Парк направлена на создание приятных эмоций и впечатлений у посетителей парка, которые могут найти для себя различные активности – это пейнтбол, кидбол, лазертаг, искатели приключений.

На оборудованных и безопасных площадках ежедневно проводятся командные игры для детей и взрослых, которые учат уважению к соперникам, развивают коммуникационные навыки, воспитывают храбрость, выносливость, целеустремленность, прививают любовь к спорту", – прокомментировала Азарова Елена, арт-директор отдела маркетинга Спортинг клуб Москва "СКМ ПАРК".





Партнерами мероприятия стали: nutribullet, Yamaguchi, GetWola, Nutrino Lab, Национальное фитнес-сообщество, "КЕНГУРУ.ПРО", Спортинг клуб Москва "СКМ ПАРК".