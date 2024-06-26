Ожирение: чем может быть опасно ушивание желудка для похудения

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили Отару Кушанашвили, у которого обнаружили опухоль, стало хужеОтару Кушанашвили, у которого обнаружили опухоль, стало хуже 18-летняя невеста Григория Лепса сделала заявление после травли в Сети18-летняя невеста Григория Лепса сделала заявление после травли в Сети Жена сообщила печальную правду о состоянии оказавшегося в реанимации КушанашвилиЖена сообщила печальную правду о состоянии оказавшегося в реанимации Кушанашвили

Лента новостей

Среда 26 июня

06:00Ожирение: чем может быть опасно ушивание желудка для похудения 03:11С этим сталкиваются все пары: 7 стадий в отношениях, через которые предстоит пройти 00:03Новые подробности состояния Кейт Миддлтон вызвали шок у народа: "Полетели легкие и кишечник" 22:39Самойлова дерзко поставила на место Инстасамку: Наносит урон детской психике! 21:58Из-за денег: всплыла неприглядная правда об изгнании Хаматовой из рижского театра 21:11"Будет два сына": Рита Дакота готовится снова стать матерью 20:22"Осуждаю": Штурм пнула Решетову, разрушившую брак Алсу 20:09Пляжные образы 2024: что носить этим летом 19:43Подался в депутаты: Газманов высказался о завершении карьеры 18:50Беглец Смольянинов* зарабатывает в ресторанах на чужбине 17:59"Вместе": мужа Алсу и Решетову разоблачили 16:27"Это ужасно": брат Хаматовой сбежал из России из-за "бесконечного страха" 16:00Гороскоп на август 2024 года от Василисы Володиной 14:37Беременная Погребняк в слезах рассказала об онкологии: "У меня паника" 13:36Журналист Отар Кушанашвили перестал разговаривать после операции 12:24Зареванная Бузова попрощалась с россиянами после жестокой "травли": "Улетаю надолго" 11:07"Отмененный" в России Ревва анонсировал сольный концерт в Москве 10:26Увела мужа Лены Летучей: Самбурская сделала громкое заявление о романе с женатым 09:43Ждет второй развод? В Сети обсуждают возмутительную выходку мужа Татьяны Арнтгольц 09:0746-летняя Ольга Орлова показала беременный живот: перестала молчать о своем положении 08:35Алсу на людях набросилась на 28-летнюю любовницу своего мужа: правда раскрыта 07:34Пенсия за август 2024 - график выплат на карту Сбербанка 04:57Колготки в сетку и пиджак на голое тело: в Сеть попали пикантные снимки Самбурской 01:06Спасаемся от зноя: вот что можно и нельзя пить в жару 22:18Перенесший операцию Корчевников заговорил о своих похоронах: Скорблю 21:52Уволенная из рижского театра Хаматова клянется в любви к Латвии: Здесь мой дом 20:32Дошло до суда: пойманного на лжи Киркорова могут лишить звания народного артиста 19:42Жена сообщила печальную правду о состоянии оказавшегося в реанимации Кушанашвили 19:13Моргенштерн* оказался в шаге от уголовного дела и вот почему 18:36"Отмененная" Ивлеева раскрыла новое место работы: Там каждый день 17:06"Денег не хватило": объявлено о возвращении Земфиры* в Россию 16:21Васильева унизила "вальяжного" Познера: Кто он? Что здесь делал? 14:43Проигнорировавший смерть Заворотнюк Смолкин высказал все, что думает о ее родных 13:42В Сети обсуждают развод Юлии Высоцкой с 86-летним Кончаловским: "Готовлюсь к новой жизни" 12:37Звезда "Пиратов Карибского моря" скончался после нападения акулы 11:34Племянница Михаила Ефремова заявила, что муж-итальянец избил ее и похитил ребенка 10:42Ничего не ест уже давно: в Сеть попали подробности состояния перенесшего операцию Газманова 10:01Настасья Самбурская предъявила мужчину: неужели тот самый женатый любовник? 09:32Столько лет всех дурила: вскрылась подноготная схемы Пугачевой с налогами 08:58Изменившаяся в талии Яна Чурикова раскрыла секрет: "Плюс-минус три килограмма" 08:47Тарзан откровенно рассказал о сексуальных предпочтениях Королевой: в шоке даже ведущий 04:17"Тяжело было скрывать": Бузова в слезах сообщила о беременности 00:50Кому будет сопутствовать большая удача в ближайший месяц: прогноз Володиной 20:06Модные женские шорты на лето 2024 года 19:24Мария Погребняк объявила о четвертой беременности 15:18Отару Кушанашвили, у которого обнаружили опухоль, стало хуже 12:32Уехавший за границу Козловский живет со страхом: Мне очень сложно сейчас 09:59Как найти свою любовь и выйти замуж после 40 лет 06:04Мат и оскорбления: Успенская разнесла в пух и прах российский шоу-бизнес 03:59"Была в парандже": Навка рассказала о последних днях жизни Заворотнюк
1370
800
true

Ожирение: чем может быть опасно ушивание желудка для похудения

Ожирение: чем может быть опасно ушивание желудка для похудения

В погоне за идеальными формами многие люди обращаются к пластическим хирургам.

В рамках социально-значимого общественного проекта "Частная медицина – это не про бизнес" команда "+7 ПРОДАКШНЗ" провела исследование и рассказала про лечение ожирения.

Ожирение - это серьезная болезнь. На ранних этапах помогут диеты, физическая нагрузка, коренное видоизменение пищевого поведения в сторону ЗОЖ. На этом зарабатывают блоги и издания, рассказывающие про личный опыт похудения, всевозможные диеты, лайфхаки приема пищи и проводящие марафоны "здорового питания". Хотя любой диетолог скажет, что при борьбе с лишним весом необходим индивидуальный подход: каждый организм уникален и усваивает белки и углеводы по-своему. По крайней мере, значительного вреда такие советы как питание по часам, девушке, желающей скинуть лишние 5 кило, не принесут.

Но на запущенных этапах, когда простые методы не справляются, нужна радикальная помощь профильных специалистов. Это бариатрические хирурги, которые проводят операции на желудке или кишечнике. Их работа позволяет людям избавиться от чрезмерного лишнего веса и начать жить нормально: они снова могут ходить, не страдают одышкой и так не подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

Фото:freepik.com

Бариатрические операции, или бариатрия, направлены в первую очередь на улучшение качества жизни пациента. Хотя эстетический аспект также важен, основное внимание уделяется борьбе с сопутствующими ожирению заболеваниями, такими как диабет 2 типа, гипертония и заболевания опорно-двигательного аппарата, которые мешают человеку жить полноценной жизнью.

Существует несколько основных типов операций по уменьшению желудка: продольная резекция желудка и различные виды шунтирующих операций (желудочное, билиопанкреатическое и их модификации). Продольная резекция желудка предполагает удаление части органа, что делает его более узким и уменьшает количество потребляемой пищи. Гастрошунтирование делит желудок на две части, меньшая из которых соединяется с тонким кишечником. Выбор операции определяется индивидуально для каждого пациента.

Практика показывает, что после бариатрических операций пациенты могут значительно улучшить свое здоровье и качество жизни. И здесь важно понимать, что смертность при бариатрических операциях в целом находится в границах 1,1%. Причинами летального исхода в 25% случаев является тромбоэмболия легочной артерии – это осложнение, которое трудно прогнозировать. Ведь у людей с избыточным весом есть отягощающие факторы в виде чрезмерного количества жира в брюшной полости. Он значительно осложняет манипуляции. Зачастую осложняют ход операции еще и другие органы: печень и селезенка, увеличенные в размерах. Из-за этого они подвержены риску – их можно ранить, может начаться кровотечение.

Фото:freepik.com

Но проблемы, если и начинаются, то не на операционном столе, а в период постоперационной реабилитации. Причина – тромбоэмболия. Не секрет, что тромбозу подвержены люди с лишним весом. И тромбоэмболия становится расплатой за лишние килограммы. Прогнозировать такой исход невозможно, да и тянуть при весе 120+ нельзя – ситуация опасна риском инфаркта и инсульта. Конечно, перед операцией проводится полный чекап. Необходимо сдать анализы крови, мочи, сделать кардиограмму, УЗИ органов и сосудов, гастроскопию, рентген лёгких, оценить функцию внешнего дыхания. Консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога и анестезиолога обязательны. Иногда проводится консилиум для принятия окончательного решения. Однако даже при таком подробном обследовании возможны непредвиденные осложнения.

Нередко осложнения происходят и из-за самих пациентов. Эффективность бариатрических операций в борьбе с ожирением не вызывает сомнений, однако для достижения оптимальных результатов требуется активное участие самого пациента. Операция помогает уменьшить объём потребляемой пищи, но выбор здоровой пищи, регулярные физические упражнения и дисциплина остаются на ответственности пациента. Как говорят, на хирурга надейся, а сам не плошай. Если пациент не изменяет своих пищевых привычек, результаты операции будут незначительными. Еще хуже, если пациент начинает неправильно питаться сразу после операции – швы просто могут не выдержать! Поэтому выполняйте все рекомендации врача, взвесьте все риски. И будьте здоровы!

26 июня 2024, 06:00
Фото:freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру• Требует проверки

Спасаемся от зноя: вот что можно и нельзя пить в жару

Спасаемся от зноя: вот что можно и нельзя пить в жару
Очень важно поддерживать водный баланс.

Основные симптомы заболеваний щитовидной железы и как их распознать

Основные симптомы заболеваний щитовидной железы и как их распознать
Узнайте о симптомах заболеваний щитовидной железы. Как распознать признаки гипотиреоза и гипертиреоза, важность своевременной диагностики и лечения.

Головная боль у школьников: что важно знать родителям?

Головная боль у школьников: что важно знать родителям?
Здоровье детей – главная забота родителей. Головная боль у школьников становится все более распространенной проблемой, требующей внимания не только со стороны неврологов, но и родителей и педагогов.

Яичная диета на 4 недели: основные принципы и примерное меню

Яичная диета на 4 недели: основные принципы и примерное меню
Узнайте, как соблюдать яичную диету на 4 недели. Меню на каждый день и рекомендации по питанию.

Мята: польза и вред для организма

Мята: польза и вред для организма
Узнайте о пользе и вреде мяты для организма. Влияние мяты на здоровье, её лечебные свойства и противопоказания.

Благоприятные дни для операций в августе 2024 года

Благоприятные дни для операций в августе 2024 года
Когда лучше делать хирургическую операцию по лунному календарю в августе 2024 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева