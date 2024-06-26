Ожирение: чем может быть опасно ушивание желудка для похудения

В рамках социально-значимого общественного проекта "Частная медицина – это не про бизнес" команда "+7 ПРОДАКШНЗ" провела исследование и рассказала про лечение ожирения.

Ожирение - это серьезная болезнь. На ранних этапах помогут диеты, физическая нагрузка, коренное видоизменение пищевого поведения в сторону ЗОЖ. На этом зарабатывают блоги и издания, рассказывающие про личный опыт похудения, всевозможные диеты, лайфхаки приема пищи и проводящие марафоны "здорового питания". Хотя любой диетолог скажет, что при борьбе с лишним весом необходим индивидуальный подход: каждый организм уникален и усваивает белки и углеводы по-своему. По крайней мере, значительного вреда такие советы как питание по часам, девушке, желающей скинуть лишние 5 кило, не принесут.

Но на запущенных этапах, когда простые методы не справляются, нужна радикальная помощь профильных специалистов. Это бариатрические хирурги, которые проводят операции на желудке или кишечнике. Их работа позволяет людям избавиться от чрезмерного лишнего веса и начать жить нормально: они снова могут ходить, не страдают одышкой и так не подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.





Бариатрические операции, или бариатрия, направлены в первую очередь на улучшение качества жизни пациента. Хотя эстетический аспект также важен, основное внимание уделяется борьбе с сопутствующими ожирению заболеваниями, такими как диабет 2 типа, гипертония и заболевания опорно-двигательного аппарата, которые мешают человеку жить полноценной жизнью.

Существует несколько основных типов операций по уменьшению желудка: продольная резекция желудка и различные виды шунтирующих операций (желудочное, билиопанкреатическое и их модификации). Продольная резекция желудка предполагает удаление части органа, что делает его более узким и уменьшает количество потребляемой пищи. Гастрошунтирование делит желудок на две части, меньшая из которых соединяется с тонким кишечником. Выбор операции определяется индивидуально для каждого пациента.

Практика показывает, что после бариатрических операций пациенты могут значительно улучшить свое здоровье и качество жизни. И здесь важно понимать, что смертность при бариатрических операциях в целом находится в границах 1,1%. Причинами летального исхода в 25% случаев является тромбоэмболия легочной артерии – это осложнение, которое трудно прогнозировать. Ведь у людей с избыточным весом есть отягощающие факторы в виде чрезмерного количества жира в брюшной полости. Он значительно осложняет манипуляции. Зачастую осложняют ход операции еще и другие органы: печень и селезенка, увеличенные в размерах. Из-за этого они подвержены риску – их можно ранить, может начаться кровотечение.





Но проблемы, если и начинаются, то не на операционном столе, а в период постоперационной реабилитации. Причина – тромбоэмболия. Не секрет, что тромбозу подвержены люди с лишним весом. И тромбоэмболия становится расплатой за лишние килограммы. Прогнозировать такой исход невозможно, да и тянуть при весе 120+ нельзя – ситуация опасна риском инфаркта и инсульта. Конечно, перед операцией проводится полный чекап. Необходимо сдать анализы крови, мочи, сделать кардиограмму, УЗИ органов и сосудов, гастроскопию, рентген лёгких, оценить функцию внешнего дыхания. Консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога и анестезиолога обязательны. Иногда проводится консилиум для принятия окончательного решения. Однако даже при таком подробном обследовании возможны непредвиденные осложнения.

Нередко осложнения происходят и из-за самих пациентов. Эффективность бариатрических операций в борьбе с ожирением не вызывает сомнений, однако для достижения оптимальных результатов требуется активное участие самого пациента. Операция помогает уменьшить объём потребляемой пищи, но выбор здоровой пищи, регулярные физические упражнения и дисциплина остаются на ответственности пациента. Как говорят, на хирурга надейся, а сам не плошай. Если пациент не изменяет своих пищевых привычек, результаты операции будут незначительными. Еще хуже, если пациент начинает неправильно питаться сразу после операции – швы просто могут не выдержать! Поэтому выполняйте все рекомендации врача, взвесьте все риски. И будьте здоровы!