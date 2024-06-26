Что нельзя есть при подагре: список запрещенных продуктов

Подагра – заболевание, характеризующееся очень неприятными симптомами и доставляющее массу проблем. Это одна из самых распространенных форм воспалительного артрита, возникновение которой спровоцировано аномально высоким показателем мочевой кислоты. Последняя образуется в результате распада пуринов, которые в значительном количестве содержатся в богатых белком продуктах.

Именно поэтому очень важно знать, что нельзя есть при подагре, чтобы не спровоцировать обострение заболевания. Деформация суставов, сопровождающаяся интенсивными болями – это явные признаки этой болезни, которые удастся смягчить с помощью грамотно подобранной диеты. Клео.ру предлагает вместе разобраться с особенностями питания при подагре.

Запрещенные продукты при подагре

Повышенный уровень мочевой кислоты в организме – характерная особенность такого заболевания как подагра. Кислота поступает в почки, и после переработки данным органом выводится вместе с мочой. При подагре возникает избыток пуринов, и организм не успевает их вывести в полной мере. Существует тесная связь между приступами заболевания и употребляемыми продуктами питания. Определенные разновидности пищи должны быть ограничены, а то и вовсе исключены из рациона. К числу продуктов, от которых стоит полностью отказаться, относятся следующие:

красное мясо, субпродукты в виде печени;

жирные разновидности рыбы (сардины, селедка, скумбрия);

морепродукты в виде икры, креветок, анчоусов;

алкогольные напитки;

выпечка, пирожные, конфеты, шоколад и другие кондитерские изделия;

соки промышленного производства;

сладкие йогурты с добавками;

консервированные фрукты.





Определенные продукты стоит исключить из рациона, когда наблюдаются приступы подагры. Как правило, это происходит во время застолий или выездов на природу с шашлыками, для которых характерно обилие мясных блюд, зачастую сопровождающихся употреблением спиртных напитков. В период обострения подагры ограничиваются следующие продукты:

мясная пища, в состав которой входят белки животного происхождения: субпродукты, колбасы, сало, телятина, жирная баранина, копченое или вяленое мясо;

яйца, ферментированные сыры;

жирная рыба, ракообразные, моллюски;

бобовые, помидоры, шпинат, щавель, грибы;

пиво и крепкий алкоголь;

определенные ягоды и фрукты: виноград, инжир, малина;

сладкие продукты и напитки, богатые фруктозой, включая соки, мед, варенья.





Рекомендации по питанию при подагре

Грамотно подобранная диета при подагре поможет устранить симптомы данного заболевания и улучшить физическое самочувствие. При составлении рациона питания Клео.ру советует придерживаться следующих рекомендаций:

оптимальное количество жидкости – питье должно быть обильным и составлять 1,5-2 л и более чистой воды в стуки;

исключение продуктов, содержащих пурины и щавелевую кислоту, а также алкогольных напитков;

увеличение продуктов, наделенных ощелачивающими свойствами: молочной пищи, фруктов и овощей;

увеличение источников витамина С: киви, вишни, черешни, цитрусовых;

ограничение сладких продуктов и напитков, что особенно актуально для людей с избыточным весом;

контроль порций, что важно, чтобы не допустить превышения калорий и набора веса.





Подведем итог

Теперь вы знаете, что нельзя есть при подагре, и какие принципы питания стоит соблюдать при данном заболевании. Грамотно составленный рацион поможет избежать обострений и улучшить состояние здоровья. Помните, что диета при подагре – одна из важных составляющих ее лечения.