Эксперт назвал продукты, провоцирующие рак: в перечне любимая у россиян еда

Число заболевающих раком людей неумолимо растет. Опасный недуг с каждым годом диагностируют у более молодого населения, что делает онкологию одной из главных проблем здравоохранения во всем мире. Известно, что развивается этот смертельная болезнь по разным причинам, в том числе из-за неправильного образа жизни. Питание, недостаток спорта и сидячая работа – все это влияет на состояние здоровья. Так, нутрициолог Жанна Тиханычева рекомендует пересмотреть свой рацион и отказаться от некоторых продуктов.

Специалист отмечает, что популярные у россиян колбасы, сосиски и прочие мясные "деликатесы" могут стать причиной развития онкологии, если употреблять их в большом количестве. Все дело в том, что добавки, которые содержат эти продукты, могут быть канцерогенными и опасными для здоровья, если ими злоупотреблять.

По словам нутрициолога, отказаться стоит и от фастфуда. Всем известно, что эта еда не самая полезная, однако мало кто знает, что чипсы, картошка фри, бургеры и другая быстро приготовленная еда содержит в себе насыщенные трансжиры, соли и сахара, которые могут стать провокаторами развития онкозаболеваний.

В список Жанны также попали консервы, маргарин и продукты с высоким содержанием сахара. Все это, по мнению нутрициолога, может неблагоприятно сказаться на здоровье и привести к появлению рака.

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