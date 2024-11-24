Что такое "нервное истощение" и как с ним бороться

Люди все чаще сталкиваются с проблемой нервного истощения, которое может перерасти в серьезное психическое расстройство. Что такое нервное истощение, как его распознать и как с ним бороться, для читателей "Клео.ру" рассказал кандидат психологических наук, клинический психолог, психотерапевт Валерий Огарев.

В настоящее время все чаще от жителей мегаполисов мы слышим фразу "я устал, у меня нервное истощение". Однако, понятие "нервное истощение" не является клиническим диагнозом, а используется в разговорной речи для описания ряда проблем или психического здоровья. Тем не менее, стоит понимать, в какой момент проблема переходит из состояния не клинически значимого в угрожающее нашему здоровью. Кроме того, важно понимать, в какой момент человек еще в состоянии справиться самостоятельно, а когда стоит немедленно обратиться к психологу или к врачу-психиатру. В международной классификации болезней понятию "нервное истощение" наиболее соответствует диагноз "неврастения". Неврастения характеризуется общей усталостью, слабостью, нервозностью, снижением способности к умственной или физической работе, снижением концентрации внимания, головной болью и нарушениями сна. Так можно ли считать жалобу на усталость и отсутствие сил поводом для постановки данного диагноза? И да, и нет. Для того чтобы определить психоэмоциональное состояние человека, специалисту важно провести диагностику, в которой будут учтены продолжительность данного состояния, степень выраженности усталости, а также наличие других сопутствующих жалоб.





Длительность

В истории китайских пыток одной из самых жестоких считалось привязать человека к стулу и постоянно капать ему на темя водой на протяжении нескольких дней. Человек не испытывал физической боли, но его нервная система давала сбой. Так и в нашей жизни этими "каплями" могут быть мелкие неприятности, длительное регулярное повторение которых истощающим образом влияет на психику. Достаточно двух недель устойчивого негативного поведения, чтобы иметь основания для похода к врачу-психиатру.



Выраженность

Мы можем грустить, у нас может что-то не получаться, мы можем испытывать трудности со сном, что-то забывать, и это НОРМАЛЬНО, если отсутствует негативная динамика. Например, раньше достаточно было выходных, а теперь даже отпуск не в состоянии восстановить силы. Головные боли стали регулярными, а в отношениях с окружающими постоянно "завожусь с пол-оборота", все это поводы для обращения за специализированной помощью.





Сопутствующие жалобы

Наше тело не обмануть, если мы его беспощадно эксплуатируем, то появляются риски развития заболеваний, которые не связаны напрямую с психикой. От стресса может пострадать практически любая система: сердечно-сосудистая, желудочно-кишечный тракт, мочеполовая и др. Рвется там, где тонко.



Возможно ли себе помочь самостоятельно?

Да, но только на ранних этапах. Если речь идет о профилактике, или вы только соприкоснулись с теми симптомами, которые были упомянуты выше, то здесь помогут рекомендации в рамках здорового образа жизни (сон 8-10 часов, сбалансированное питание, соблюдение рабочего графика, качественное общение с близкими, спорт, хобби). Однако, если эти рекомендации не помогают, ваши симптомы ярко выражены, их несколько, и они беспокоят вас более чем две недели, то следует обратиться к врачу-психиатру или неврологу. При выборе специалиста стоит обращать внимание на наличие высшего психологического или медицинского образования, а также дополнительной специализации в подходах когнитивно-поведенческой психотерапии. Если вы испытываете тревогу по поводу необходимости обращения к психиатру, то психолог сможет провести психодиагностику, определит наличие или отсутствие показаний для консультации с психиатром, а также развеет ваши переживания на этот счет.



Будьте внимательны к своему здоровью и выбирайте компетентных специалистов.

