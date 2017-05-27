Не нужно мучиться! 5 мифов о похудении

Летом на пляже все мы, конечно, хотим выглядеть безупречно. А потому в конце весны многие садятся на изнурительные диеты и долгие часы проводят в спортзале. Насколько все это полезно и неопасно?

Одна моя подруга так хотела сбросить 5 кг к лету, что с недавних пор решила питаться как птичка и после 18:00 вообще в рот «воды не брать».

Однако хватило «геройства» ненадолго: буквально через неделю пришлось обращаться к врачам, ее было не узнать: бледная, изможденная, еле передвигающая ноги. Она еще и волосы начала терять…

В программу «Настроение» на телеканале "ТВ Центр" часто приходят диетологи. Общаясь с ними, мне удалось составить список мифов о похудении и найти те золотые правила, которые действенны. А потому в этот раз я решила помочь не только своей подруге, но и многим другим девушкам, для которых проблема похудения стоит остро.

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МИФ 1. После шести — ни-ни…

Оказывается, есть после шести можно. Только ни в коем случае не углеводы. Кусок мяса или рыбы можно слопать даже на ночь, но главное — без гарнира.

Любое потребление перед сном риса, картофеля или маленького кусочка хлебушка приведёт к повышению уровня инсулина в крови, что в свою очередь откроет жировые клетки на вход.

Также это блокирует выработку жиросжигающего соматотропного гормона, который вырабатывается в ночное время. Поэтому углеводы вечером действительно есть не стоит.

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МИФ 2. Чем меньше и реже ешь — тем лучше

Ни в коем случае нельзя голодать и загонять свой организм в такой дикий стресс. Эффект может быть обратный. А вот частое, дробное питание — то, что нужно. Это наилучший вариант, чтобы скорректировать вес и приблизиться к желаемым стандартам без голоданий и кардинальных перемен образа жизни.

При дробном питании рекомендуется есть небольшими порциями пять-шесть раз в день. При таком режиме человек не испытывает чувства голода, не отвлекается на перекусы. (А именно они обычно сильно увеличивают количество потребляемых калорий.) Уменьшенные порции сбалансированы по содержанию калорий и полезных веществ. Дробное питание ускоряет обмен веществ и помогает худеть быстрее. Такой стиль питания подходит не только людям, склонным к полноте, но и тем, у кого ограничения в рационе провоцируют приступы обжорства.

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МИФ 3. Чем больше пить во время еды, тем лучше

Самый глупый миф. Ошибочно некоторые считают, что первым сигналом насыщения для нашего мозга является давление пищевого комка на стенки желудка. И если еду запивать водой, пищевой комок будет больше и станет давить на стенки желудка раньше. На самом деле сигналом для мозга, что вы сыты, является повышение уровня сахара в крови.

А вот отруби могут помочь. Сами по себе они имеют низкую пищевую ценность. Но, проходя по пищеварительному тракту, способны накапливать в себе жидкость, разбухать, создавая ту самую иллюзию насыщения. Так они способствуют подавлению чувства голода и уменьшению количества потребляемой пищи.

МИФ 4. Поход в сауну поможет сжечь лишние кг

Тоже заблуждение. Пропотев, мы, конечно, сбросим жидкость, и может создаться иллюзия, что мы стали «легче». Увы, это только мимолетная видимость. Жир с потом не вытечет.

Чтобы по-настоящему похудеть, придется подключить физические нагрузки. Не обязательно качаться на тренажерах, достаточно совершать ежедневные прогулки — по 40 минут в день. Например, по дороге домой пройтись пешком от метро.

Моя подруга решила вопрос кардинальнее — просто завела себе собаку. Теперь она вынуждена гулять утром и вечером по 20 минут. Но результат гораздо круче того, что был раньше, когда она сидела на диете. Вес медленно плывет вниз (по 0,3-0,5 кг в неделю — а это, между прочим, оптимальная «здоровая» потеря).

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МИФ 5. Никакого сахара. Только заменители

Мода на сахарозаменители появилась недавно, но уже прочно обосновалась в наших головах. Казалось бы, безопасно и безвредно для фигуры... Но это как посмотреть. Углеводов там, конечно, нет, а вот всякой химии (особенно в аспартаме, сахарине, цикламате) хоть отбавляй.

Об этом мало кто говорит, но диетологи, приходящие в нашу передачу «Настроение», бьют тревогу. Оказывается, некоторые добавки могут вызвать расстройство желудка. Отдельные подсластители негативно влияют на работу сердца и сосудов, иногда вызывают почечную недостаточность.

После продолжительных исследований установлено канцерогенное действие некоторых заменителей сахара. Они даже запрещены в ряде стран (но не у нас). Более того, синтетические сахарозаменители не усваиваются организмом и не могут быть выведены из него естественным образом.

Думаю, в следующий раз, прежде чем бросить маленькую сладкую таблетку в чай, вы задумаетесь и предпочтете положить туда кусочек сахара или ложечку меда.

Вот список моей подруги, который висит у нее теперь на «обоях» телефона (вместе с фотографией, где она толстая и некрасивая).

Нельзя: фастфуд, белый хлеб и сдобу, сливочное масло, консервы, полуфабрикаты, газированные напитки.

Можно: овощные и фруктовые салаты, овощи гриль и на пару, шпинат, нежирное мясо и рыбу, крем-супы, йогурты, яйца, нежирные сыры, смузи, мюсли, блюда из бобовых и злаков, свежевыжатые соки, молочные продукты с низким содержанием жира, мед, сухофрукты, орехи, цельнозерновой хлеб, время от времени — пасту c легкими соусами, полезные десерты.

Вот ее (да и мой теперь) любимый сладкий десерт.

Кокосовые киви-конфеты

4-5 средних киви, желательно спелых и мягких

Примерно 100 г сухой кокосовой стружки

Фундук 30 г (горсть) или миндаль

2-3 ст.л. меда, не слишком густого

Киви моем, снимаем шкурку, разминаем тщательно вилкой. Добавляем сухую кокосовую стружку, оставив немного для обсыпания конфет, кладем мед — взбиваем блендером. Теперь лепим конфеты. Берем кусочек массы и кладем в него один орешек фундука или миндаля. Катаем из него шарик величиной примерно с грецкий орех. Обмакиваем конфеты в какао или кокосовую стружку.

Как худеть — каждый решает для себя сам. Главное — сделать это раз и навсегда. А для этого придется постараться и «перепрограммировать» голову. Важно, чтобы выработались правильные пищевые привычки. И тогда даже небольшие отступления от правил не приведут к быстрому набору веса. Ведь все мы в душе — дети и так любим иногда пошалить и съесть что-нибудь запрещенное. Главное, делать это редко и выбирать себе разумное «наказание» — например, утренний кофе заменить пробежкой, а вечерний просмотр сериала променять на небольшую прогулку.