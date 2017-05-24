Как перестать чихать: мифы и правда об аллергии

«Будь здоров!» — эту фразу обычно слышит тот, кому доведется громко чихнуть при свидетелях. Правда, в большинстве случаев здоровья чихающему желают, машинально отодвигаясь подальше, чтобы не заразиться, и никто не задумывается, почему человек выглядит больным — из-за вируса, который может подхватить любой, или из-за аллергии, которой заразиться невозможно.

В чем еще заключается разница между инфекционным и аллергическим ринитом, как помочь аллергику и что такое поллиноз? Самое важное об аллергии рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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Другая реакция: что такое аллергия и кто может заболеть?

Слово «аллергия» происходит из древнегреческого языка и означает «реагирую по-другому», что полностью объясняет суть этой болезни – гиперчувствительность иммунной системы к совершенно обычным стимулам. Возникновение аллергии автоматически означает иммунное расстройство, потому что полностью здоровый организм успешно справляется с любыми внешними воздействиями. Очевидно, что заразиться аллергией нельзя, и по наследству, вопреки расхожему мнению, передается не сама болезнь, а только предрасположенность к ней. Считается, что вы можете стать аллергиком с вероятностью 40%, если это заболевание есть хотя бы у одного из родителей, а если аллергией страдают и мать, и отец, вероятность остаться здоровым для вас уменьшается до 10%.

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Город или деревня: где чихают меньше

Аллергии подвержено более трети населения развитых стран, то есть у каждого третьего их жителя организм как минимум один раз аномально реагировал на раздражители. Каждый пятый человек в Европе, Северной Америке, Австралии, странах дальнего и ближнего зарубежья страдает аллергическим ринитом, каждый десятый - бронхиальной астмой, в том числе сезонной, которую вызывает реакция на пыльцу, и показатели смертности по этим заболеваниям растут.

Развитие аллергии у жителей мегаполисов провоцируют химические загрязнители воздуха, особенно выхлопные газы, коксохимические и нефтехимические выбросы. В сельской местности аллергия может протекать легче, если там, где вы находитесь, нет большого количества цветущих трав и деревьев.

Палитра насморка: отличие аллергии от простуды

У пациента с инфекционным насморком повышается температура, состояние ухудшается постепенно, а вот аллергику становится плохо сразу же после контакта с одним из раздражителей. Температуры нет, но больной часто чихает, его нос заложен и чешется, а глаза зудят и слезятся. Зачастую люди даже не задумываются о том, что могут быть аллергиками, и списывают свое неважное самочувствие на большие нагрузки и низкий иммунитет, хотя инфекционное заболевание не длится неделями.

Звучит не очень приятно, но самый простой способ отличить аллергический насморк от инфекционного — посмотреть на цвет выделений из носа: при простуде они желто-зеленые, а при поллинозе прозрачные.

Поллиноз — это аномальная реакция иммунной системы на пыльцу растений, распространенное аллергическое заболевание, в народе известное как сенная лихорадка.

Пирк-тест: как понять, на что у вас аллергия

Если вы заподозрили у себя аллергию, современная медицина легко может помочь с постановкой точного диагноза. Поллиноз, аллергию на пыльцу, можно выявить классическим способом при помощи реакции Пирке: врач проводит «пирк-тест», делая пациенту укол с небольшим количеством аллергена. Кожные тесты не выполняют в период цветения растений, поэтому тем, кто хочет проверить себя на поллиноз, лучше провести реакцию Пирке заранее.

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Еще один способ диагностики — риноцитограмма, мазок из носа: за 12 часов до теста нельзя пользоваться никакими назальными средствами, и ответ, как правило, пациент получает в течение суток. В лабораторных условиях также можно определить характер насморка по крови: анализ поможет выявить не только само наличие аллергии, но и ее характер, и пройти его можно в любое время года.

Лечить нельзя откладывать: как облегчить себе жизнь

Полностью вылечить аллергию, к сожалению, нельзя, но современная медицина располагает огромным арсеналом средств для борьбы с разными видами этого заболевания, и справиться с симптомами помогают своевременные профилактические меры. Аллергикам нет никакой необходимости изменять привычное течение жизни в угоду болезни, особенно тем, кто страдает поллинозом: чтобы получить медицинскую помощь, можно пойти и в частную клинику, и в государственное лечебное учреждение.

Медицина шагнула так далеко, что не обязательно даже выписывать рецепт — в любой аптеке можно свободно купить спрей, который помогает справиться с шестью симптомами аллергического ринита на 24 часа. Средство местного действия подходит взрослым и детям от 4 лет.

Гардина, повязка, уборка: простые способы защиты от аллергенов

Облегчить жизнь аллергику поможет не только лечение, но и простая индивидуальная защита, особенно актуальная при поллинозе.

В период цветения растений стоит начать носить на улице медицинскую повязку и крупные солнцезащитные очки, которые будут препятствовать проникновению пыльцы в нос и глаза.

Когда поллиноз находится в стадии обострения, носите одежду с длинным рукавом и каждый день стирайте то, что надеваете на улицу. Приходя домой, промывайте нос и глаза, принимайте душ, пользуйтесь влажными салфетками, если в течение дня у вас нет возможности умыться — так вы уменьшите вероятность контакта с аллергенами.

Также облегчить симптомы аллергии помогает ежедневная влажная уборка и очистка воздуха в квартире электростатическим или водным фильтром, ионизатором и другими устройствами.