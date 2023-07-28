Критические дни переносятся каждой девушкой по-разному. Кто-то принимает таблетки, а кто-то использует алкоголь в качестве обезболивающего. Давайте разберемся, можно ли пить алкоголь при месячных.

Можно сразу сказать, что не рекомендуется употреблять алкоголь во время месячных. Из-за изменений уровня гормонов во время месячных в организме женщины действие алкоголя может усиливаться и тем самым влиять на здоровье более пагубно, по сравнению с его приемом в другое время.

Алкоголь может оказывать негативное влияние на гормональный баланс, приводя к понижению уровня женских половых гормонов. Это может привести к увеличению болезненных ощущений во время месячных, ухудшению настроения и даже к длительному гормональному дисбалансу.

Стоит отметить и другие побочные эффекты, такие как повышение кровяного давления, снижение уровня железа и проблемы с почками.

8 причин не употреблять алкоголь при месячных

Алкоголь может усугубить неприятные ощущения, вызванные месячными. Алкоголь способен значительно усилить проблемы со здоровьем, которые обостряются во время месячных. Алкоголь может помешать правильному перераспределению гормонов и привести к серьезным заболеваниям. Алкоголь способен усилить депрессивное состояние. Алкоголь может негативно повлиять на цикл. Алкоголь способен привести к проблемам с зачатием и беременностью. Алкоголь может нарушить нормальное функционирование легких. Алкоголь способен изменить нормальный уровень женских гормонов.

Выводы

Теперь вы знаете, что лучше избегать употребления алкоголя во время месячных. Даже незначительное количество алкоголя может вызвать неприятные последствия.