Купероз и розацеа: как отличить и бороться с проблемами

Интенсивные покраснения, сосудистый рисунок, ощущение жара часто объединяют под одним названием, хотя причины у них разные. Купероз относится к локальному расширению поверхностных сосудов, а розацеа – полноценный воспалительный дерматоз с постепенным усложнением картины. Как понять, где проходит граница, и какие методы сегодня считаются эффективными, объясняет Галина Романова, врач-дерматолог и косметолог, эксперт в аппаратных и лазерных методах в дерматологии и косметологии.





Клинические признаки: где заканчивается купероз и начинается розацеа

Куперозом называют поверхностно расположенные сосуды, которые проявляются в виде тонкого сосудистого рисунка: вокруг крыльев носа, точечно на щеках или в местах постоянного трения кожи. Это состояние долго остается косметическим и не сопровождается воспалением.

При розацеа, напротив, появляется розово-красный оттенок кожи, на фоне которого становятся заметны расширенные сосуды (это не проходит). Постепенно появляются симптомы гиперреактивности кожи: чувство жара, пульсация, приливы, которые держатся продолжительное время. Такие эпизоды начинают повторяться чаще, становятся более выраженными и при отсутствии терапии приводят к увеличению площади поражения.

Как меняются стадии: от легкого покраснения до заболевания

Купероз может оставаться стабильным годами, но если вы замечаете, что количество сосудов увеличилось, присоединилась эритема и появились приступы жара, можно заподозрить, что появляются признаки розацеа.

Выделяют несколько подтипов розацеа: эритематозно-телеангиэктатический, папуло-пустулезный, фиматозный и глазной. Каждый подтип может существовать изолированно. Иногда эритематозная форма без лечения переходит в другие подтипы, но это происходит не всегда: течение заболевания индивидуально и зависит от реактивности кожи.

Признаки, что покраснение перестало быть косметическим дефектом

Длительное и стойкое покраснение кожи;

усиление отечности в месте активного прорастания сосудов;

прямая взаимосвязь с провоцирующими триггерами – реакции на тепло, острое, алкоголь, перепады температур.

Какие зоны поражаются при куперозе и при розацеа

Купероз может затрагивать любые участки кожи, но чаще всего это зоны, особо подвергающиеся раздражению внешними факторами: крылья носа, отдельные участки щек.

Розацеа проявляется на более широких участках: вся площадь щек, подбородок, нос. Это связано с состоянием сосудистой стенки, воспалительной реакцией и особенностями кожи в этих зонах.





Диагностика: как точно определить проблему

Чаще всего диагноз ставится при очном осмотре у дерматолога или косметолога. Для точного результата могут использовать дерматоскопию и 3D-диагностику.

В сложных клинических случаях применяется биопсия. Это важно, потому что розацеа может сочетаться с акне или другими дерматозами, что усложняет визуальную оценку и влияет на выбор терапии.

Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринной или гинекологической системы могут утяжелять течение розацеа, но не являются основной причиной появления заболевания.

Эффективные методы лечения купероза

Лечение сосудов строится вокруг аппаратных технологий: IPL, BBL или импульсные лазеры на красителях. Эти методы позволяют коагулировать поверхностные сосуды и выравнивать тон кожи.

Обычно нужно несколько процедур с интервалами 3-6 месяцев, после которых важно контролировать появление новых сосудов и повторять лечение при необходимости.

Сколько процедур нужно и почему сосуды могут возвращаться

Количество процедур зависит от выраженности сосудистой сетки и индивидуальных особенностей кожи. Чаще всего курс включает 3–5 сеансов.

Повторное появление сосудов связано с наследственной слабостью сосудистой стенки, воздействием триггеров (тепло, нагрузки, перепады температур), а также с естественным старением кожи, которое делает сосуды более хрупкими.

Протоколы лечения розацеа

Самые изученные методы – фототерапия (IPL, BBL) и импульсные лазеры, которые уменьшают количество сосудов, улучшают тонус сосудистой стенки и уменьшают выраженность эритемы (тех самых участков с интенсивным покраснением).

Процедуры нужно делать каждые 3-4 недели, курс может включать 4-5 процедур и повторяться дважды в год. Между процедурами важно соблюдать рекомендации по наружному уходу и лечению в рамках комплексного подхода.

Выбор схемы лечения всегда индивидуален: универсальных протоколов для розацеа нет.





Роль противовоспалительной терапии и домашнего ухода

При розацеа уход и лечение всегда комплексные. Домашние средства (если они подобраны правильно) снижают реактивность кожи, помогают контролировать воспаление и продлевают ремиссию после аппаратного курса.

Мягкое очищение и увлажнение средствами, уменьшающими чувствительность кожи и укрепляющими сосудистую стенку.

Наружные лекарственные препараты, подобранные врачом.

Курс фототерапии или лазерных процедур.

Какие ингредиенты снижают чувствительность и покраснение

В терапии и косметическом уходе обычно используют компоненты, которые укрепляют кожный барьер и уменьшают реактивность эпидермиса. Они уменьшают раздражение и не дают симптомам усилиться.

Азелаиновая кислота (по рекомендации лечащего врача);

церамиды;

экстракты с антиоксидантным действием;

мягкие увлажнители, поддерживающие барьер.

Что противопоказано при куперозе и розацеа

При обоих состояниях нежелательно использовать средства с агрессивными кислотами, скрабы, жесткие щетки, интенсивные массажные техники и средства, нарушающие кожный барьер.

При розацеа дополнительно противопоказаны раздражающие наружные средства, резкие перепады температуры и продукты, провоцирующие приливы (острое, горячее, алкоголь). Они могут усиливать воспаление и поддерживать прогрессирование заболевания.

Что делать в каждый сезон

Зимой кожа нуждается в барьерной защите, так как холод и ветер увеличивают реактивность сосудов. Летом важны фотозащитные средства и контроль перегрева, который часто вызывает эритему и приливы.

Ключевая задача – стабильно увлажнять и успокаивать кожу круглый год, а также постепенно вводить новые средства, чтобы исключить провоцирующие реакции.

Типичные ошибки, которые усугубляют состояние

Эти факторы ускоряют прогрессирование заболевания и могут перевести купероз в полноценную розацеа.

Самостоятельное назначение кремов "от розацеа";

агрессивное очищение;

перегрев и активные тренировки без соблюдения температурного режима;

использование неподходящих косметических средств;

игнорирование первых симптомов приливов и эритемы.

Есть ли методы профилактики

Профилактика строится вокруг поддержания кожного барьера и избегания триггеров. Важно следить за плотностью кожи, контролировать реакцию на косметику и физические нагрузки, использовать мягкие очищающие средства и своевременно проводить поддерживающие аппаратные процедуры.

Понимание собственных провокаторов – ключевой фактор длительной ремиссии. Если эпизоды жара и покраснения повторяются под воздействием пищи, температуры или нагрузки, необходимо корректировать режим и уход. Такой подход помогает поддерживать кожу в стабильном состоянии.