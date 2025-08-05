Интимное омоложение: выбрать лазер или инъекции

За желанием сделать процедуры по интимному омоложению часто стоит не только эстетическая сторона вопроса. Иногда дело в практических причинах, бытовом дискомфорте и снижении качества жизни: сухость, дискомфорт, потеря тонуса тканей. Современные методы – лазерные и инъекционные – позволяют восстановить ощущения, скорректировать возрастные изменения и вернуть уверенность в себе. Как они работают, чем отличаются и какой способ выбрать – рассказывает пластический хирург Татьяна Владимировна Голяк.

Что входит в интимное омоложение

Интимное омоложение – это целый комплекс процедур, которые помогают восстановить ткани и улучшить качество жизни. Метод подбирается индивидуально в зависимости от жалоб, анатомических особенностей и состояния здоровья.

Лазерное и радиоволновое воздействие;

инъекционные методики: филлеры на основе гиалуроновой кислоты, PRP-терапия (плазма), гормональная терапия;

хирургические методы, если требуется серьезная коррекция.

Как работает лазер



Лазерное омоложение направлено на улучшение кровообращения, восстановление чувствительности и стимуляцию синтеза коллагена. Метод особенно эффективен при сухости, легком дискомфорте, потере тонуса мягких тканей.



Процедура проходит быстро, восстановление занимает несколько дней. Лазер помогает при незначительных изменениях, но он не заменит хирургическое вмешательство, если есть рубцы, сильное опущение или выраженная деформация тканей.

Для наружных зон (например, больших и малых половых губ) лазер используют осторожно. Нередко после процедуры возможно появление пигментации, поэтому врач может рекомендовать другой метод.

Что делают инъекции

Их главные задачи – изменить объем и улучшить качество тканей.

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты используют, чтобы вернуть потерянный объем малым и большим половым губам.

PRP-терапия (инъекции собственной плазмы) запускает регенерацию тканей, помогает устранить сухость и вернуть чувствительность.

Гормональная терапия применяется, если выражены возрастные изменения, есть гормональный дефицит. Особенно часто это происходит во время менопаузы.

Если изменения не критичны, филлеров будет достаточно. Если утрачена большая часть объема, может потребоваться липофилинг – введение собственной жировой ткани. При растяжении и деформации малых половых губ для заметного результата врач предложит лабиопластику.

Лазер или инъекции: как выбрать



Важно понимать, что один метод не заменяет другой – они решают разные задачи. Лазер активирует процессы восстановления в слизистой, а инъекции возвращают объем и корректируют форму. Часто врач комбинирует методы для более выраженного и стойкого эффекта.



Помните, что эффективность зависит не только от процедуры, но и от ресурсов организма. С возрастом синтез коллагена замедляется, поэтому важно поддерживать его "изнутри": следить за питанием, уровнем витамина С, минералов, гормонального фона, здоровья печени и щитовидной железы.

На что обращать внимание

Выраженность возрастных изменений;

наличие сухости, дискомфорта;

состояние тканей;

цель – эстетика, функция или все вместе.

Есть ли противопоказания к процедурам

Да, любые процедуры требуют оценки состояния здоровья. В списке ниже – главные причины, почему нужно отложить процедуру. Но перед выбором метода обязательно нужно пройти консультацию врача, чтобы специалист собрал анамнез и назначил обследования.