Экзосомы в уходе и кабинетных процедурах: что это такое и где граница хайпа

Ускоряют регенерацию, восстанавливают поврежденные ткани и обновляют клетки – считается, что процедуры с экзосомами могут преобразить кожу без серьезных вмешательств и долгой реабилитации. Клео.ру узнал у косметолога Наталии Шориной, в чем действительно может помочь модная технология и как она работает.

– Что такое экзосомы простыми словами?

– Это внеклеточные нано-пузырьки, которые участвуют в межклеточной коммуникации, перенося белки, липиды, фрагменты ДНК и РНК, фактов роста между клетками. Именно это свойство помогает усиливать восстановление эпидермиса. В косметологии применяют экзосомы растительного происхождения.





– Почему они стали так популярны?

– За счет репаративного, регенеративного, противовоспалительного, иммуномодулирующего действия.

Их используют даже в некоторых направлениях медицины, например в травматологии и ортопедии для восстановления и заживления ран после хирургических вмешательств. В отношении экзосом ведутся клинические исследования в области регенеративной медицины, реконструктивной хирургии с целью заживления ран, реабилитации после ожогов. Популярность в косметологии в большей степени обусловлена маркетингом, потому что научно-доказательная база пока слабая.

В дерматокосметологии экзосомы участвуют в стимуляции синтеза собственного коллагена, эластина, уменьшают воспаление, способствуют быстрому восстановлению после агрессивных процедур (например, после игольчатого RF-лифтинга), стимулируют рост волос.

– Как работают экзосомы?

– На поверхности экзосом есть рецепторы, с помощью которых они распознают свою конкретную клетку-мишень и передают ей свое содержимое (например, факторы роста, пептиды). Но какие конкретно механизмы при этом включаются, какие вещества переносятся, как происходит встраивание экзосом в клетку, пока остается неизвестным. Исследования на людях до сих пор не завершены.





– Где и как применяются экзосомы?

– В профессиональных процедурах и домашних средствах, разница – в концентрациях, стабильности, эффективности.

Сегодня единственный безопасный и легальный способ применения экзосом – наружно (то есть в составе кремов, сывороток). В процедурах экзосомы используют после аппаратных методик для лучшего результата: игольчатого RF-лифтинга, лазерных шлифовок, микронидлинга.

– Какой будет эффект?

– Ткани будут восстанавливаться быстрее: уменьшатся воспаления, покраснения, уйдут отечность и чувство стянутости. Экзосомы помогают сократить период реабилитации после процедур и сделать его более комфортным.

– Кому на самом деле нужны экзосомы? Реальные показания.

– Экзосомальная терапия – относительно молодая ветвь медицины, которую начали изучать чуть больше 10 лет назад и продолжают до сих пор. Пока нет четких показаний, но точно известно, что ускоряется регенерация и уменьшаются воспаления после травмирующих процедур – это можно считать основными показаниями.





– Какие обещания преувеличены или пока не доказаны?

– Косметологическое общество разделилось на два лагеря: на тех, кто видит яркий эффект от экзосомальной терапии, и на тех, кто относится к результату сомнительно.

Важный нюанс – нужна доказательная база не только в вопросе эффективности, но и в безопасности. Пока недостаточно независимых клинических исследований и есть много субъективных оценок в результатах. Кроме того, вопрос безопасности тоже пока открыт.

Для получения экзосом используют биологический материал человека, животного или растений. Основная проблема массового применения экзосом – нет законодательного одобрения их применения в медицинских целях. В косметике экзосомы разрешены, но нельзя законно использовать их в инъекциях.

Вопрос безопасности касается двух основных направлений.

Экзосомы содержат генетическую информацию (ДНК, РНК). Но никто не знает, какая информация донора в них зашифрована. Поэтому доноры должны быть предварительно качественно отобраны и обследованы. Иначе экзосомами можно навредить. Экзосомы – "генные курьеры". Они играют ключевую роль при метастазировании злокачественных новообразований, способствуя перепрограммированию здоровых клеток в опухолевые.

Вопрос о том, нужно ли системное применение экзосом, стоит ребром. Пока нет убедительных данных о том, что регулярное применение полностью безопасно. Пока много недоказанных и открытых, сомнительных вопросов, которые требуют дальнейшего, более глубокого изучения.