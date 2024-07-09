Крупа маш: польза и вред для организма

Чтобы разнообразить привычный рацион питания, в него можно включить продукт, который в азиатских странах считают настоящим кладезем полезным веществ, источником здоровья, красоты и долголетия. Это крупа маш, о пользе и вреде для организма которой стоит обязательно узнать, прежде чем начать готовить из нее разные блюда. Результатом могут стать настоящие кулинарные шедевры, но они подойдут не всем, поскольку существуют определенные противопоказания для употребления крупы.

Польза маша

Крупа очень популярна на Востоке, что неудивительно, учитывая полезные свойства маша. Клео.ру советует обратить внимание на следующие преимущества данного продукта:

рекордное содержание витаминов, к которым относятся С, Д, Е и К, группа В, а также таких веществ как фосфор, калий, магний;

также в составе маша имеется железо и фолиевая кислота, которые особенно полезны для женского здоровья. Крупу рекомендуют употреблять при беременности, при состояниях, когда нужно нормализовать и выровнять гормональный фон;

польза маша для здоровья обусловлена и тем, что регулярное употребление крупы способствует укреплению иммунитета;

высокое содержание белка делает крупу полезной для спортсменов и для людей, занимающихся активными физическими нагрузками;

при употреблении крупы содержащиеся в ней углеводы усваиваются продолжительное время. Благодаря данному свойству продукт не провоцирует скачков сахара в организме, из-за чего рекомендован для включения в рацион людей, страдающих сахарным диабетом;

маш для похудения также активное применяется, поскольку крупа характеризуется высоким содержанием клетчатки, способствует долгому насыщению;

маш не зря считается продуктом красоты, поскольку провоцирует активную выработку коллагена, улучшает состояние кожи, делает ее упругой и эластичной;

благотворно влияет на обмен веществ.





Вред маша и противопоказания

Хотя польза маша для здоровья является неоспоримым фактом, все же существуют определенные противопоказания к включению в рацион этого продукта. Это индивидуальная непереносимость, у некоторых людей желудок может негативно отреагировать на данную разновидность крупы.

Также к числу противопоказаний относятся проблемы с желудочно-кишечным трактом. Маш нельзя употреблять людям, у которых диагностирована язва желудка, гастрит в хронической стадии.

Если вы имеете склонность к запорам, крупу следует вводить в рацион постепенно, с большой осторожностью. Маш может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование.





Как правильно готовить маш

Для приготовления маша можно воспользоваться несколькими способами. Клео.ру рекомендуется обратить внимание на следующие варианты:

Пророщенный маш обоснованно считается настоящим кладезем витаминов. Для получения ростков крупу нужно поместить в емкость, дно которой выстлано марлей. После этого маш заливают водой комнатной температуры, чтобы она полностью покрыла содержимое емкости. После этого крупу выдерживают в темном месте, вынося на свет через каждые четыре часа и доливая небольшое количество воды. Уже спустя 24 часа появятся первые ростки, а к употреблению в пищу они будут готовы через четыре дня. По желанию ростки можно быстро обжарить на растительном масле.

Крупу можно подвергнуть термической обработке, для чего ее следует тушить на протяжении получаса на небольшом огне. В таком виде маш великолепно сочетается с мясными блюдами, овощами, грибами. Для яркого вкуса в крупу можно добавить имбирь.





Подведем итог

Теперь вы знаете больше информации о пользе и вреде крупы маш для организма. Надеемся, что она поможет вам принять правильное решение о том, стоит ли включать продукт в рацион именно в вашем конкретном случае. Обязательно взвесьте все за и против, возьмите во внимание существующие противопоказания к употреблению этой крупы.