Кардамон — это пряность, которая часто используется в кулинарии, для создания вкусных и красивых блюд. Но не многие знают о том, что приправа обладает целебными свойствами, и может положительно сказываться на здоровье организма, если научиться ее правильно использовать. Именно поэтому стоит узнать подробнее о полезных свойствах и противопоказаниях кардамона, а также об использовании этой добавки в лечебных целях.

Витаминно-минеральный состав

В приправе содержится большое количество минеральных компонентов и витаминных веществ, которые оказывают благотворное влияние на организм.

Для начала стоит рассмотреть витаминный состав продукта, в кардамоне содержится пять витаминных компонентов:

Витамин С. Он помогает усилить защитные функции организма, повышая работу иммунитета, а также аскорбиновая кислота не дает вирусам и инфекциям проникать в организм. Витамин РР. Оказывает влияние на сосуды головного мозга, расширяя их, что помогает предотвратить развитие гипертонии. Экстракт кардамона часто добавляют в препараты, которые принимаются для расширения сосудов. Витамин В6. Компонент помогает организму вырабатывать необходимое количество эритроцитов, а также витамин способствует расслаблению мышц, что особенно важно при частых и выраженных судорогах. Витамин В1. Обладает довольно мощным антиоксидантным действием, помогает сделать клетки мембран более устойчивыми, что позволяет предотвратить проникновение свободных радикалов. Ученые считают, что достаточное количество этого витамина снижает риск развития онкологических заболеваний. Витамин В2. Помогает белкам, липидам и углеводам быстрее расщепляться и перерабатываться в энергию, дополнительно принимает участие в процессах обмена веществ.

Кроме того, в составе кардамона обнаружено девять минеральных веществ.

К ним можно отнести:

Калий. Оказывает влияние на мышцы, помогая им расслабиться и нормализовать работу. Калий помогает работе сердца, нормализуя сердечный ритм. Как показывает статистика, если в организме у человека будет достаточное количество минерала, то частота приступов аритмии значительно сокращается. Кальций. Необходим людям любого возраста, а особенно детям, так как укрепляет костную систему организма, а также улучшает состояние зубов и ногтей. Мужчинам и женщинам необходимо в сутки получать около одного грамма кальция, чтобы кости и зубы оставались крепкими. Медь. Этот компонент участвует в процессе строения белка, и если в организме будет недостаточно меди, то рост новых тканей будет невозможен. Магний. Работает в организме вместе с кальцием, компонент помогает нормализовать работу мышечной ткани и расслабить ее. Дает возможность сократить количество судорожных приступов, а также снижает их выраженность. Фосфор. Оказывает влияние на плотность костной и зубной ткани также помогает сделать ногти более прочными. Марганец. Без этого компонента, витамины группы В, а также витамин С и А не смогут полноценно усваиваться организмом. Натрий. Помогает нормализовать обмен веществ между клетками, а также оказывает положительное влияние на работу сердца и сосудов. Железо. Этот компонент всегда соединяется в крови с кислородом, что в итоге образует гемоглобин. Потребление этого минерала необходимо при анемии и малокровии. В этих состояниях у человека в крови наблюдается недостаток гемоглобина и железа. Цинк. Также как кальций и фосфор, этот компонент помогает сделать кости скелета более прочными, а также не дает костным тканям деформироваться. Цинк оказывает влияние на кости, делая их более эластичными.

Кардамон можно использовать в качестве специи для различных блюд, а кроме этого его добавляют в кофе и чай.

Полезные свойства

В составе кардамона ученые обнаружили большой список полезных эфирных масел, а также необходимых организму растительных жиров и витаминов группы В. Кроме этого, в составе имеются и другие соединения, положительно сказывающиеся на работе человеческого организма.

Этот пряный продукт обладает такими полезными качествами, как:

оказывает укрепляющее действие на иммунную систему организма;

устраняет признаки метеоризма;

помогает прекратить процессы воспаления в системах органов;

справляется с инфекционным поражением различного характера;

оказывает стимулирующее действие на пищеварительный тракт;

выводит из крови лишние токсины и шлаки;

повышает аппетит;

улучшает выработку желудочного сока;

ускоряет отделение мокроты, разжижая ее;

помогает при приступах тошноты и рвоты;

используется для борьбы с депрессивным состоянием, а также вялостью и физической усталостью;

снимает болезненность и спазм в мышцах;

приводит в норму артериальное давление;

повышает половое влечение у женщин и мужчин, помогает повысить потенцию;

оказывает негативное воздействие на рост патогенных микроорганизмов;

положительно сказывается на зрении;

помогает быстро избавиться от неприятного запаха изо рта.

Польза кардамона для женского организма

Женщинам врачи рекомендуют использовать кардамон в пищу, если часто мучают боли при менструации также продукт помогает при нарушениях менструального цикла. Если девушка часто страдает от предменструальных синдромов, то ей стоит включить в питание кардамон, он снизит нагрузку на нервную систему, и ослабит симптомы. Пряность дополнительно помогает справиться с состоянием депрессии на ранней стадии, а также с признаками стресса.

Правильное использование кардамона позволяет повысить половое влечение и возбуждение, устранить несколько лишних килограммов, и дополнительно привести организм в тонус.

Продукт очень полезен для волос и кожи, именно поэтому приправа часто включается в состав масок и средств по уходу за телом. Чаще всего кардамон добавляется в маски для лица и волос, различные крема и скрабы. Пряность ускоряет процесс заживления микротрещин и небольших ран на коже, помогает ускорить выработку естественного коллагена. При правильном использовании кардамона, можно быстро снять следы усталости с лица, а также ускорить рост волос и сделать локоны более здоровыми.

После пятидесяти лет продукт полезен для мочеполовой системы, так как помогает устранить признаки недержания мочи, а в дополнение смягчает симптоматику менопаузы и улучшает работу мозга.

Польза кардамона для мужчин

Как уже говорилось выше, данная пряность обладает большим списком полезных качеств, но именно для мужского здоровья кардамон полезен тем, что:

является довольно сильным природным афродизиаком и повышает сексуальную активность;

помогает справиться с сексуальной дисфункцией;

устраняет физическое и умственное напряжение.

Именно умственное и физическое перенапряжение может привести к развитию полового бессилия у мужчин разного возраста.

Противопоказания к использованию кардамона

Как известно, любая пряность может нести в себе не только пользу, но еще и определенный вред организму.

К мерам предосторожности стоит отнести:

Любой продукт необходимо употреблять в меру, и кардамон не является исключением. По этой причине в день следует выпивать не больше четырех чашек чая с добавлением кардамона. При этом важно следить за концентрацией продукта, на одну чашку используют четверть чайной ложки пряности. Беременным женщинам лучше, вообще, воздержаться от использования кардамона, или же проконсультироваться с врачом о возможности его использования в пищу. Пряность строго противопоказана при непереносимости и аллергических реакциях. При наличии таких пищеварительных заболеваний, как язва и гастрит желудка, придется отказаться от использования кардамона, так как приправа может привести к обострению болезни. Для гипертоников кардамон может быть опасен, так как специя повышает артериальное давление. Пряность строго запрещена при хронических заболеваниях желудка и кишечника, а также при болезнях поджелудочной железы и печени. Кардамон может привести к обострению недугов.

Как говорят, опытные специалисты, эта специя должна включаться в рацион ребенка не ранее семи лет.

Варианты применения кардамона

Существует несколько простых рецептов, которые дают понять, как принимать специю правильно, чтобы провести лечение:

При тошноте. Достаточно взять несколько семян кардамона и разжевать их при приступах тошноты. Такой совет отлично подойдет тем людям, которых часто укачивает в транспорте. При расстройстве кишечника. Для начала стоит взять кусочек свежего корня имбиря и натереть на терке, затем берется три семени кардамона и растирается в ступке. После этого составляющие заваривают стаканом кипятка и кипятят все около минуты. Настаивают средство полчаса, а затем принимают внутрь как обычный чай. Если дома нет свежего корня имбиря, то подойдет молотый продукт. Для укрепления иммунитета. Берется четыре семени кардамона и смалывается в порошок, туда же отправляется чайная ложка меда и все перемешивается. Принимают средство каждое утро. Для похудения. Заваривается чашка зеленого чая без добавления сахарного песка. Туда же отправляют четверть чайной ложки молотого кардамона и чайную ложку лимонного сока.

Также это средство отлично помогает при запорах, достаточно добавлять специю в различные блюда, которые богаты клетчаткой. Кардамон может справиться с постоянной бессонницей, достаточно половину чайной ложки специи смешать со стаканом теплой воды и выпить за тридцать минут до сна. Но стоит помнить о противопоказаниях и побочных эффектах пряности, чтобы не нанести вред своему здоровью.