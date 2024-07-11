Кардамон: полезные свойства и возможный вред для организма

Некоторые специи, кроме того, что обладают потрясающим вкусом и ароматом, наделены определенными свойствами, оказывающими влияние на организм. К их числу относится и кардамон, о пользе и вреде для здоровья которого стоит узнать, прежде чем включить его в свой рацион. Специю издавна применяли в индийской народной медицине, в настоящее время она тоже чрезвычайно популярна. Клео.ру предлагает побольше узнать об этой ароматной приправе, изучив данную статью.

Польза кардамона

Кардамон – растение, которое относится к роду имбирных. Его активно применяют в кулинарии, включая в состав всевозможных блюд и напитков. Однако многие люди используют приправу в лечебных целях, обоснованно считая, что кардамон для здоровья очень полезен. Клео.ру советует обратить внимание на его такие лечебные свойства:

Специя положительно влияет на обмен веществ, ускоряет метаболизм, поэтому крайне полезна для людей, которые испытывают проблемы с лишним весом.

Кардамон славится своими противовоспалительными свойствами, поэтому его можно применять при комплексном лечении простудных заболеваний. Дополнительным преимуществом является способность специи смягчать кашель.

Приправу рекомендуется включать в рацион людям, страдающим гипертонией. Кардамон способствует регуляции артериального давления, снижает риск развития заболеваний сердца и сосудов, уменьшает уровень «плохого» холестерина.





Благодаря антибактериальным свойствам специи ее применяют при лечениях заболеваний полости рта. В народной медицине приправу используют как средство, предотвращающее кариес и помогающее бороться с неприятным запахом изо рта.

В составе кардамона содержатся эфирные масла, помогающие справиться с токсикозом при беременности. Однако женщинам в положении стоит быть острожными с применением специи и употреблять ее лишь после получения консультации врача.

Также полезные свойства кардамона обусловлены его положительным влиянием на работу желудочно-кишечного тракта. Приправа способствует улучшению пищеварения и предотвращению запоров.

Кардамон крайне полезен для людей, страдающих от анемии. Это обусловлено тем, что в составе специи содержится железо в значительном количестве.





Вред и противопоказания кардамона

Несмотря на то, что кардамон наделен многочисленными полезными свойствами, он имеет определенные противопоказания к применению. Их обязательно стоит учитывать, анализируя, можно ли включать специю в свой рацион. Это крайне важно, чтобы не причинить вред своему здоровью. Клео.ру рекомендует обращать внимание на следующие моменты:

Индивидуальная непереносимость кардамона. У некоторых людей вещества, содержащиеся в специи, могут вызвать аллергическую реакцию, проявляющуюся в вид сыпи на коже, одышки.

Беременность – период, когда кардамон стоит применять с особой осторожностью и только после консультации врача. Специю стоит исключить из рациона во время грудного вскармливания. Также приправу не рекомендуется употреблять детям до 7-летнего возраста.

К числу противопоказаний относится хронический гастрит или язвенная болезнь.

Кардамон может вступать в реакцию с некоторыми лекарственными препаратами, поэтому об их употреблении обязательно стоит сообщить врачу перед тем, как включить в рацион кардамон.





Подведем итог

Теперь вы знаете больше информации о пользе и вреде кардамона для здоровья. Обязательно проанализируйте свойства специи и их способность влиять на организм, перед тем, как ее включить в свой рацион. При этом учитывайте не только возможную пользу кардамона, но и противопоказания к ее употреблению.