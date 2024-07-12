Иглоукалывание: польза и вред, медицинские показания к процедуре

Иглоукалывание завоевало чрезвычайную популярность, к нему прибегают многие люди, используя данный метод как альтернативу традиционной медицине. Процедуру применяют при борьбе с различными заболеваниями, во многих случаях она является достаточно эффективной. Однако, прежде чем обратиться к данному методу, стоит узнать о пользе и вреде иглоукалывания. Процедура имеет ряд противопоказаний, которые обязательно нужно учитывать. В этой статье Клео.ру расскажет обо всех нюансах.

Польза иглоукалывания

Метод характеризуется тем, что его стоит подбирать индивидуально в каждом конкретном случае. В определенных ситуациях процедуру проводить нецелесообразно, к примеру, при наличии межпозвоночной грыжи значительных размеров, когда требуется лечение хирургическим путем. Однако есть случаи, когда при грамотном и правильном применении полезные свойства иглоукалывания раскрываются в полной мере и принесут неоспоримую пользу для здоровья. Так, процедура способна оказать такие действия:

активизация иммунитета, как общего, так и местного;

нормализация артериального давления;

благотворное влияние на мозговую и сердечную деятельность;

высокая эффективность в борьбе со стрессами;

улучшение циркуляции крови и лимфы;

анальгезирующее действие при головных болях, коликах в желудке, кишечнике, почках, печени, при растяжениях и вывихах, при зубной боли, проблемах с позвоночником, после операций.





Медицинские показания

Иглоукалывание – процедура, которая эффективно дополняет традиционные медицинские методы лечения. К данному методу обращаются при необходимости достижения следующих целей:

улучшение состояния при аллергическом рините, ревматоидном артрите, остеохондрозе;

применение в комплексном лечении при сахарном диабете, заболеваниях мочеполовых органов, щитовидной железы, бронхиальной астме, запорах, энурезе.

при лечении ишемической болезни сердца, тромбофлебитах, варикозе;

при болезнях глаз и слуха;

при борьбе с алкогольной, наркотической зависимостью.





Вред и риски иглоукалывания

Хотя при правильном применении метод принесет пользу организму, все же существуют определенные противопоказания иглоукалывания. При их наличии к данной процедуре нельзя обращаться ни в коем случае. Так, процедура категорически противопоказана при следующих состояниях:

беременность;

любые онкологические заболевания;

наличие воспалительных процессов кожи или ее инфекция;

прием препаратов антикоагулянтов

состояния истощения;

наличие психических расстройств, эпилепсии (при этом незначительные тревожные расстройства и депрессия не являются противопоказаниями, напротив, с помощью акупунктуры удастся скорректировать такие состояния);

различные заболевания крови;

декомпенсации дыхательной системы или со стороны сердца и сосудов;

острые инфекции;

нарушения свертываемости крови;

алкогольное опьянение;

возраст младше трех лет и старше 70 лет.

Кроме того, Клео.ру советует обратить внимание на побочные эффекты иглоукалывания. Хотя они и носят временный характер, о них нужно знать. Итак, вследствие акупунктуры могут возникнуть следующие состояния:

возникновение кровоподтеков и кровотечений в местах, где ставились инъекции;

чувство усталости после процедуры;

покраснение кожных покровов;

головокружение, в редких случаях может возникнуть потеря сознания.

Многие считают, что опасность процедуры заключается в том, что она осуществляется с помощью медицинских игл, поэтому есть риск инфицирования. Лучше всего обращаться к услугам квалифицированного специалиста, который проводит процедуру в специализированной клинике. Чтобы не беспокоиться, можно попросить, чтобы вскрытие упаковок с одноразовыми иглами производилось при вас, так вы сможете проконтролировать процесс.





Подведем итог

Теперь вы знаете больше о пользе и вреде иглоукалывания и сможете принять взвешенное решение о том, стоит ли вам обращаться к данной процедуре. Обязательно изучите информацию о противопоказаниях, в этих случаях от метода необходимо отказаться. Если же они отсутствуют, вы сможете попробовать такую альтернативу традиционной медицине и убедиться в ее эффективности.