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Пятница 12 июля

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Иглоукалывание: польза и вред, медицинские показания к процедуре

Иглоукалывание: польза и вред, медицинские показания к процедуре

Расскажем о пользе и вреде иглоукалывания. Как процедура может помочь вашему здоровью и какие риски она может нести.

Иглоукалывание завоевало чрезвычайную популярность, к нему прибегают многие люди, используя данный метод как альтернативу традиционной медицине. Процедуру применяют при борьбе с различными заболеваниями, во многих случаях она является достаточно эффективной. Однако, прежде чем обратиться к данному методу, стоит узнать о пользе и вреде иглоукалывания. Процедура имеет ряд противопоказаний, которые обязательно нужно учитывать. В этой статье Клео.ру расскажет обо всех нюансах.

Польза иглоукалывания

Метод характеризуется тем, что его стоит подбирать индивидуально в каждом конкретном случае. В определенных ситуациях процедуру проводить нецелесообразно, к примеру, при наличии межпозвоночной грыжи значительных размеров, когда требуется лечение хирургическим путем. Однако есть случаи, когда при грамотном и правильном применении полезные свойства иглоукалывания раскрываются в полной мере и принесут неоспоримую пользу для здоровья. Так, процедура способна оказать такие действия:

  • активизация иммунитета, как общего, так и местного;
  • нормализация артериального давления;
  • благотворное влияние на мозговую и сердечную деятельность;
  • высокая эффективность в борьбе со стрессами;
  • улучшение циркуляции крови и лимфы;
  • анальгезирующее действие при головных болях, коликах в желудке, кишечнике, почках, печени, при растяжениях и вывихах, при зубной боли, проблемах с позвоночником, после операций.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Медицинские показания

Иглоукалывание – процедура, которая эффективно дополняет традиционные медицинские методы лечения. К данному методу обращаются при необходимости достижения следующих целей:

  • улучшение состояния при аллергическом рините, ревматоидном артрите, остеохондрозе;
  • применение в комплексном лечении при сахарном диабете, заболеваниях мочеполовых органов, щитовидной железы, бронхиальной астме, запорах, энурезе.
  • при лечении ишемической болезни сердца, тромбофлебитах, варикозе;
  • при болезнях глаз и слуха;
  • при борьбе с алкогольной, наркотической зависимостью.

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Вред и риски иглоукалывания

Хотя при правильном применении метод принесет пользу организму, все же существуют определенные противопоказания иглоукалывания. При их наличии к данной процедуре нельзя обращаться ни в коем случае. Так, процедура категорически противопоказана при следующих состояниях:

  • беременность;
  • любые онкологические заболевания;
  • наличие воспалительных процессов кожи или ее инфекция;
  • прием препаратов антикоагулянтов
  • состояния истощения;
  • наличие психических расстройств, эпилепсии (при этом незначительные тревожные расстройства и депрессия не являются противопоказаниями, напротив, с помощью акупунктуры удастся скорректировать такие состояния);
  • различные заболевания крови;
  • декомпенсации дыхательной системы или со стороны сердца и сосудов;
  • острые инфекции;
  • нарушения свертываемости крови;
  • алкогольное опьянение;
  • возраст младше трех лет и старше 70 лет.

Кроме того, Клео.ру советует обратить внимание на побочные эффекты иглоукалывания. Хотя они и носят временный характер, о них нужно знать. Итак, вследствие акупунктуры могут возникнуть следующие состояния:

  • возникновение кровоподтеков и кровотечений в местах, где ставились инъекции;
  • чувство усталости после процедуры;
  • покраснение кожных покровов;
  • головокружение, в редких случаях может возникнуть потеря сознания.

Многие считают, что опасность процедуры заключается в том, что она осуществляется с помощью медицинских игл, поэтому есть риск инфицирования. Лучше всего обращаться к услугам квалифицированного специалиста, который проводит процедуру в специализированной клинике. Чтобы не беспокоиться, можно попросить, чтобы вскрытие упаковок с одноразовыми иглами производилось при вас, так вы сможете проконтролировать процесс.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете больше о пользе и вреде иглоукалывания и сможете принять взвешенное решение о том, стоит ли вам обращаться к данной процедуре. Обязательно изучите информацию о противопоказаниях, в этих случаях от метода необходимо отказаться. Если же они отсутствуют, вы сможете попробовать такую альтернативу традиционной медицине и убедиться в ее эффективности.

12 июля 2024, 16:50
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Алёна Матвеева

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