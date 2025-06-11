Недосып у подростков: последствия для мозга и психики

В подростковом возрасте биологические ритмы меняются. "Внутренние часы" сдвигаются, и гормон сна мелатонин начинает вырабатываться позже, чем в детстве. Поэтому подростку трудно заснуть рано, даже если он устал. Одновременно вставать утром в школу все равно приходится, и отсюда – хронический недосып.

Важно помнить, что дело здесь не в дисциплине или "лени" ребенка, а в биологических изменениях, происходящих в организме. К тому же подросткам нужно больше сна, чем взрослым: примерно 8–10 часов ночью. По рекомендациям ВОЗ, оптимально около девяти часов сна для детей 12–18 лет. Однако реальность такова, что современное молодое поколение переживает настоящий кризис сна.

Эксперты отмечают, что нынешние подростки – самые невысыпающиеся за всю историю наблюдений. Например, в США около семи из 10 старшеклассников спят меньше рекомендуемых восьми часов в будни. Постоянный дефицит сна в юном возрасте стал скорее нормой, чем исключением.





Что происходит с мозгом при дефиците сна

Недостаток отдыха сказывается на работе мозга подростка очень заметно. Во время глубокого сна мозг активно восстанавливается: перерабатывает и сохраняет информацию, удаляет накопленные за день токсины, выделяет важные гормоны. Если сна не хватает, страдают ключевые отделы мозга и нарушаются тонкие биологические процессы.

Прежде всего, снижается эффективность гиппокампа – участка, отвечающего за формирование новых воспоминаний. Отсюда проблемы с памятью: особенно сильно страдает способность запоминать новую информацию и удерживать ее в краткосрочной памяти. Кроме того, хронический недосып ослабляет активность префронтальной коры – области лобных долей мозга, отвечающей за сложные решения, самоконтроль и планирование.

Проще говоря, у невыспавшегося подростка хуже работают "центры управления" мозгом. Это может приводить к импульсивности, ошибкам в суждениях и даже повышать риск несчастных случаев из-за замедленной реакции.

Недосып нарушает и гормональный фон. Ночью во сне организм выпускает "партию" важных гормонов – например, гормон роста, необходимый для развития тела, обновления клеток и заживления мелких повреждений. Одновременно во сне снижается уровень кортизола – гормона стресса. Если подросток регулярно не высыпается, баланс этих гормонов может страдать: уровень стрессовых гормонов остается повышенным, что негативно влияет и на настроение, и на обмен веществ.

Исследования также показывают, что нехватка сна нарушает выработку гормонов аппетита (лептина и грелина), из-за чего повышается чувство голода – это одна из причин, почему хронический недосып связан с риском набора лишнего веса.





Память, внимание, реакция и эмоции под ударом

Даже одна бессонная ночь способна снизить интеллектуальную продуктивность на следующий день. Если же недосып стал привычным, у подростка могут проявляться заметные когнитивные и эмоциональные проблемы. Память и обучаемость ухудшаются, ведь без достаточного сна мозг не успевает как следует разложить полученную за день информацию “по полочкам” и закрепить новые знания. Внимание и скорость реакции тоже снижаются – невыспавшимся детям труднее концентрироваться на уроках, они быстрее устают и медленнее откликаются на происходящее. Это особенно опасно для подростков-водителей: по статистике, сонные подростки гораздо чаще попадают в аварии.

Недосып бьет и по эмоциональной сфере. Мозг, лишенный отдыха, буквально смотрит на мир через "призму негатива". Уставший подросток становится раздражительным, вспыльчивым, может сильнее переживать стресс. Невыспавшиеся дети чаще сталкиваются с перепадами настроения, чувствами гнева или беспомощности. Учителя и родители нередко отмечают у таких подростков ухудшение поведения: конфликты, апатичность, недовольство собой и окружающими. Таким образом, дефицит сна мешает подростку не только думать, но и чувствовать нормально.

Неудивительно, что качество сна влияет и на успеваемость. Подросток, который высыпается, обычно легче справляется с учебной нагрузкой. А хронически недосыпающий ученик рискует получить более низкие оценки просто из-за постоянной усталости и невнимательности. Интересно, что разница даже в лишние 15–20 минут сна может иметь значение.

В недавнем исследовании с участием более трех тысяч подростков ученые обнаружили, что "совы" (ребята, которые ложатся спать очень поздно и спят меньше 7,5 часов) показывают худшие результаты когнитивных тестов (словарь, решение задач, концентрация) по сравнению с "жаворонками", которые ложатся спать пораньше. У подростков-жаворонков в среднем оказался даже несколько больший объем серого вещества мозга по данным МРТ. Это подтверждает: полноценный сон действительно важен для нормального развития мозга и интеллектуальных способностей.





Долгосрочные последствия хронического недосыпа

Подростковый сон – фундамент для будущего здоровья. Постоянное недосыпание в юности может иметь долговременные негативные эффекты. Во-первых, страдает психика: недостаток сна повышает уровень стрессовых гормонов и ослабляет механизмы эмоциональной саморегуляции. Негативные переживания усиливаются, и со временем это способно вылиться в расстройства настроения.

Исследования показывают прямую и бесспорную связь между плохим сном и психическим состоянием подростка. Хронически невысыпающиеся дети чаще имеют симптомы тревожности и депрессии. Например, в одном опросе подростки, которые спали всего 6–7 часов в сутки, на 17% чаще думали о причинении себе вреда, чем их сверстники, спящие по восемь часов. А при сне пять часов и меньше риск таких тяжелых мыслей возрастал уже на 80%. Разумеется, недостаточный сон не является единственной причиной психологических проблем, но он значительно увеличивает уязвимость подростка к стрессу, депрессии и тревожным расстройствам.

Во-вторых, могут проявиться долговременные когнитивные нарушения. Мозг подростка активно развивается вплоть до 20–25 лет, идет тонкая настройка нейронных связей, особенно в префронтальной коре. Если в эти годы систематически не давать мозгу достаточно отдыха, это может сказаться на формировании когнитивных способностей. Медицинские наблюдения связывают хронический недосып с более низкой успеваемостью и трудностями в обучении. У таких подростков во взрослом возрасте может быть ниже когнитивный резерв (способность мозга компенсировать нагрузки), что отражается на памяти, скорости мышления, способности к обучению новому.

Кроме того, дефицит сна подростка способен иметь и физические последствия во взрослой жизни: повышается риск развития ожирения, диабета, гипертонии и даже сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, игнорировать сон в юности недальновидно – последствия могут аукнуться через годы.





Как помочь подростку высыпаться: практические советы

Хорошая новость в том, что проблему недосыпа можно смягчить с помощью простых мер. Вот несколько рекомендаций для родителей, которые хотят наладить сон своего подростка:

Четкий режим дня . Постарайтесь установить стабильное время отхода ко сну и подъема – каждый день, даже в выходные. Регулярный график поможет внутренним часам подростка постепенно стабилизироваться.

. Постарайтесь установить стабильное время отхода ко сну и подъема – каждый день, даже в выходные. Регулярный график поможет внутренним часам подростка постепенно стабилизироваться. Минимум экранов перед сном . Яркий свет смартфона, компьютера или телевизора подавляет выработку мелатонина и мешает уснуть. Введите правило: откладывать гаджеты хотя бы за 30–60 минут до сна. Вместо телефона предложите ребенку почитать книгу или послушать спокойную музыку перед сном.

. Яркий свет смартфона, компьютера или телевизора подавляет выработку мелатонина и мешает уснуть. Введите правило: откладывать гаджеты хотя бы за 30–60 минут до сна. Вместо телефона предложите ребенку почитать книгу или послушать спокойную музыку перед сном. Создайте вечерний ритуал расслабления . За час до сна хорошо снизить активность. Тихая обстановка, приглушенный свет, теплый душ или травяной чай без кофеина помогут телу понять, что пора отдыхать. Вечером избегайте громких ссор или интенсивных умственных нагрузок – пусть обстановка будет максимально спокойной.

. За час до сна хорошо снизить активность. Тихая обстановка, приглушенный свет, теплый душ или травяной чай без кофеина помогут телу понять, что пора отдыхать. Вечером избегайте громких ссор или интенсивных умственных нагрузок – пусть обстановка будет максимально спокойной. Физическая активность днем, а не ночью . Регулярные упражнения и прогулки днём улучшают качество сна ночью. Но старайтесь, чтобы спорт не проходил поздно вечером, иначе гормоны возбуждения не успеют снизиться к ночи.

. Регулярные упражнения и прогулки днём улучшают качество сна ночью. Но старайтесь, чтобы спорт не проходил поздно вечером, иначе гормоны возбуждения не успеют снизиться к ночи. Следить за питанием. Важно, чтобы ужин у подростка был легким и не поздним. Жирная тяжелая пища на ночь мешает засыпать. Также сократите кофеин после обеда: крепкий чай, кола, кофе и энергетики во второй половине дня крайне нежелательны.

Главное – поддержка и понимание. Подростку порой нелегко соблюдать режим, но мягкие семейные правила сна и личный пример родителей творят чудеса. Объясните ребенку, почему сон для него так важен, обсудите его самочувствие. Если проблемы со сном продолжаются, имеет смысл обратиться за советом к врачу или психологу.