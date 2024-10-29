Йога для женского здоровья: как простые практики могут помочь при ПМС и менструальных болях

Йога – это не только гибкость и расслабление, но и мощный инструмент для поддержания женского здоровья. Она способна регулировать гормоны, улучшать работу органов малого таза и даже снижать менструальные боли. И хотя о том, что йога помогает снять стресс, многие знают, не все осведомлены, что регулярные практики могут облегчить симптомы ПМС и снизить риск нарушений цикла. Грамотно подобранные асаны укрепляют мышцы тазового дна, что поддерживает здоровье мочеполовой системы, а дыхательные практики помогают стабилизировать гормональный фон, особенно при высоком уровне стресса. В общем, это маленький секрет женского здоровья, который доступен каждой!

Асаны против менструальных болей: согреваемся и расслабляемся





Сильная боль может нарушить все планы, но йога поможет снизить спазмы и расслабить мышцы. Начнем с позы "Ребенка" (Баласана) – это идеальная расслабляющая поза, которая помогает снять напряжение в нижней части спины и области таза. Просто сядь на пятки, наклонись вперед и протяни руки. Дыши глубоко и медленно – твое тело почувствует облегчение.



Еще одна поза – "Супта Баддха Конасана", или "поза богини на спине". Ложись на спину, согни ноги в коленях и сведи ступни вместе, позволив коленям расслабиться в стороны. Эта асана помогает раскрыть таз и улучшить кровообращение, снимая болевые ощущения.

Укрепляем мышцы тазового дна: основа женского здоровья





Мышцы тазового дна играют огромную роль в женском здоровье, помогая поддерживать органы в правильном положении и предотвращая проблемы с мочевым пузырем. Здесь отлично поможет "Мула Бандха" – практика, которая напоминает упражнение Кегеля, но делается вместе с дыханием. Напряги мышцы тазового дна (как будто хочешь задержать мочеиспускание), удержи это напряжение на несколько секунд и расслабь. Повтори 10 раз. Такие практики помогают укрепить таз и предотвратить неприятности в будущем.

Баланс гормонов и меньше стресса: Твист и дыхание





Наши гормоны чувствительны к стрессу, и йога помогает их уравновесить. Включи в свою практику "позу Половинного Скручивания" (Ардха Матсиендрасана), которая способствует очищению организма и улучшению кровообращения. Сядь на пол, одну ногу согни и помести ее за бедро другой ноги. Поверни туловище в сторону согнутой ноги, вытягивая спину. Дыши ровно, ощущая, как твое тело освобождается от напряжения.

И не забывай о дыхательных практиках, таких как "Нади Шодхана" – попеременное дыхание через ноздри. Оно успокаивает нервную систему и помогает справиться с тревожностью.

Бонус: "Собака мордой вниз" для всего тела





А если хочется чего-то универсального, попробуй любимую всеми "Собаку мордой вниз". Эта поза одновременно растягивает ноги, улучшает циркуляцию и придает энергии. Встань на колени и ладони, затем подними бедра вверх, создавая форму перевернутой буквы "V". Спина должна быть прямой, колени – слегка согнуты. Дыши медленно и спокойно, представляя, как энергия поступает в каждую клеточку тела.

Как сделать йогу полезной привычкой

Не обязательно выделять час для практики, 10-15 минут йоги могут улучшить самочувствие и настроение. Регулярные занятия способствуют тому, что тело будет отзываться на практику еще быстрее, и со временем ты заметишь разницу в своем самочувствии, настроении и даже уверенности. Главное – будь терпелива и внимательна к своему телу.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как стресс влияет на женское здоровье и к каким последствиям это может привести, если вовремя не обратить внимание.