"Уютное кардио" помогает получать удовольствие от тренировок

В области моды, красоты, здоровья и спорта существует больше всего стереотипов. Но они также легко развеиваются, как и возникают. Один из самых распространенных стереотипов заключается в том, что эффективные тренировки требуют физических усилий, упорства и соответствующей обстановки.

Однажды ТикТок-блогер Хоуп Цукерброу задумалась, как помочь тем, кто не может побороть страх перед посещением спортзала, и при этом испытывает апатию о того, что не занимается физической активностью. Основная идея уютного кардио – это сочетание комфортной обстановки с некоторыми несложными упражнениями.

Новый тренд быстро стал популярным: сейчас термин "уютное кардио" имеет 17 миллионов результатов поиска в Google и продолжает расти.

Люди тренируются дома, занимаясь приятными делами и не изнуряя себя нагрузкой: сама Хоуп ходила быстрым шагом по детской площадке во дворе, кто-то не спеша занимается на беговой дорожке перед телевизором, для других достаточно легких упражнений на кухне за 20 минут до завтрака. Со стороны может показаться, что это не спорт, а релакс.

В этом и есть главный смысл нового тренда – превратить спорт в удовольствие и сделать его частью повседневной рутины.

Вместе с Валерией Андреевой, представителем бренда Proxima Fitness, мастером спорта международного класса по легкой атлетике, рассказываем о новинках в фитнесе, которые позволяют сочетать несочетаемое.

Что мы подразумеваем под "уютным кардио"?

Вы надеваете комфортную одежду, зажигаете ароматические свечи, включаете приятную музыку и буквально топчетесь на месте. Можно даже с кружкой в руке!

Если есть беговая дорожка – прекрасно! Включайте любимый фильм и вперед. Без напряжения и перебора. В комфортном темпе.

Любите уборку? Включит зажигательные мотивы и двигайтесь в такт. Голова станет ясной, а попа упругой. Особенно, если ввести это в регулярные ритуалы.

Для тех, кто все-таки хочет выйти из многоквартирной коробки, подойдут неспешные прогулки на свежем воздухе. Или велопрогулка.

Какую пользу приносит уютное кардио?

Уютное кардио – это форма физической активности, которая сочетает в себе кардионагрузку с комфортом и расслаблением. Обычно это включает в себя занятия, которые не требуют интенсивных усилий, но при этом помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему в тонусе. Кроме того, это благотворно влияет на психо-эмоциональное состояние.





Вот еще несколько плюсов:

Снижение стресса. Уютное кардио помогает снизить уровень стресса и тревожности, способствуя выработке эндорфинов – гормонов счастья.

Повышение выносливости. Регулярные занятия помогают увеличить общую физическую выносливость и улучшить общее самочувствие.

Поддержание веса. Эффекта "вау" ожидать не стоит. Но зато не наберете!

Улучшение сна. Сон и физическая активность всегда идут рука об руку.

Доступность. Не нужно ничего, кроме вашего желания и немного времени. Достаточно от 20 минут в день.

Социальный аспект. Если для вас пойти в зал – настоящий челлендж, то уютное кардио создано для вас!

Отметим, что "уютное кардио" не подойдет тем, кто активно ходит в спортивные клубы и регулярно занимается. Это прекрасный вариант для тех, у кого напряженные отношения со спортом.

Какие еще спортивные тренды появились в соцсетях в последнее время?

Способы как сделать жизнь легче появляются день ото дня. И мы уверены, что только "уютном кардио" дело не кончится. Сейчас большинство трендов направлены на экономию времени и сил. Ведь в условиях постоянного цейтнота и стресса – это наши главные желания.

Фитнес-челленджи. Краткосрочные вызовы, такие как 30-дневные программы тренировок или челленджи на количество отжиманий, становятся популярными и помогают людям мотивировать друг друга.

Мини-тренировки. Краткие, но эффективные тренировки (например, высоко интенсивная интервальная тренировка (HIIT) получают популярность, так как многие ищут способы вписать физическую активность в плотный график.

Тренировки с использованием домашних предметов. В условиях ограниченного доступа к спортивным залам многие начали использовать доступные предметы для тренировок.

Ментальное здоровье и фитнес. Осознание важности ментального здоровья привело к росту интереса к практикам, таким как йога и медитация.

Wearable-технологии. Использование фитнес-трекеров и умных часов для отслеживания активности и здоровья стало нормой. Некоторые пользуются услугами искусственного интеллекта, который активно учиться создавать индивидуальные программы тренировок.

Инклюзивность в фитнесе. Все больше внимания уделяется инклюзивным программам, которые подходят для людей с различными уровнями подготовки и физическими возможностями.

Уютное кардио сегодня представляет собой популярный вид тренировок в домашних условиях с умеренной интенсивностью. Эта активность способствует более здоровому образу жизни. Но в долгосрочной перспективе оно, конечно, не даст супер эффективных результатов. Выбор за вами! Но главное, что получать удовольствие от процесса, не перегружая себя, и сочетать физическую активность с приятной атмосферой, стало гораздо проще.