Импланты для скул: как вернуть объем без филлеров

Скуловая дуга – один из ключевых элементов каркаса лица. Она поддерживает мягкие ткани, определяет рельеф и влияет на линию носогубной складки. С возрастом объем костной и жировой ткани уменьшается, связки перераспределяют нагрузку, и лицо становится менее четким, ткани опускаются. Импланты решают проблему кардинально: создают твердую опору навсегда, а филлеры работают временно.

Почему выбирают импланты вместо филлеров

Филлеры отлично работают, когда нужен мягкий, деликатный объем – результат будет быстрым и предсказуемым. Но со временем они рассасываются, и процедуру приходится повторять.

Импланты дают другой эффект – более стабильный и выразительный. Их устанавливают на костную основу скуловой дуги, и именно это создает опору, которая не меняется годами.

Имплант не "плавает" в тканях и не меняет форму – это готовая архитектура скулы, которая остается ровно там, где ее разместили. За счет этого зона выглядит собранной, а средняя треть лица – более приподнятой.

Показания





Импланты особенно хорошо работают, когда нужно не только вернуть утраченный объем, но и создать прочную опору (любые мягкие техники не смогут ее обеспечить).

Скулы от природы сами по себе слабые или "плоские".

С возрастом появился возрастной дефицит объема, и мягкие ткани начали смещаться вниз.

Есть асимметрия после травм или операций;

Филлеры за счет индивидуальных особенностей дают очень короткий эффект или "не держат" форму.

Хочется более четкой архитектуры лица, а не просто дополнительного объема.

Как подбирают форму импланта

Импланты отличаются по длине, высоте и направлению проекции. Подбор делают индивидуально: оценивают анатомию на КТ, толщину мягких тканей и то, какой эффект хочет получить пациент. Минимально достаточная проекция дает естественный результат и снижает риск того, что край импланта будет заметен.

Обычно с помощью импланта решают одну из задач из списка.

Сформировать линию скуловой дуги;

добавить объем в зоне "яблочка" щеки;

скорректировать асимметрию;

создать более выразительный профиль.

Как проходит операция

Чаще всего выбирают доступ через рот, по складке слизистой. Это позволяет установить имплант без видимых следов на коже. Хирург формирует тонкий карман на поверхности скуловой кости и размещает в нем имплант. Иногда его фиксируют маленьким винтом – это зависит от анатомии и выбранной модели.

Процедура проводится под общей анестезией, длится в среднем 40–90 минут. Точность позиционирования и правильная глубина кармана – ключевые условия стабильного результата. Если сделать фиксацию в правильной технике, импланты остаются стабильными, а риск их смещения минимален.

Восстановление: что чувствуется и когда виден результат



Отек и чувство плотности в скуловой зоне – нормальная реакция для первой недели после операции. Постепенно мимика становится свободнее, ткани "укладываются" на новую опору.



За 1–2 недели спадает основной отек.

Через 4–6 недель зона выглядит естественнее.

Через 3 месяца имплант полностью "усаживается", можно оценить окончательный результат.

Риски и ограничения

Большинство осложнений связано не с имплантом, а с нарушением техники или неправильным подбором размера.

Отек, гематомы, дискомфорт в первые недели.

Асимметрия при неточном позиционировании.

Смещение импланта при ранних травмах или сильной нагрузке.

Заметный край при неправильно подобранной проекции.

Противопоказания

Нарушения свертываемости крови;

серьезные соматические заболевания;

активные воспалительные процессы.

Что спросить у врача перед операцией





Эти вопросы помогают снизить тревожность – вы заранее будете понимать масштаб вмешательства, ваши ожидания совпадут с видением хирурга.