Лунный календарь здоровья на сентябрь 2024 года

Каждый человек хочет пребывать в хорошем самочувствии и не сталкиваться с болезнями. Астрологи отмечают, что оздоровление проходит эффективнее, если заранее выбирать благоприятные дни для этих целей. Клео.ру предлагает детально разобраться, как планировать полезные процедуры для здоровья по лунному календарю на сентябрь 2024 года и улучшить свое самочувствие.

Как Луна влияет на здоровье

Влияние Луны на человека и окружающий мир было обнаружено еще в древности. В течение многих лет ученые и астрологи пытались разгадать тайны ночного светила, часто приписывая ему магические силы. Но воздействие земного спутника сложно переоценить, ведь каждый человек ощущал внутренние изменения в определенные периоды месяца, которые становились особенно заметными в полнолуние и новолуние.

По мнению астрологов, жизненные процессы тоже реагируют на лунные циклы, и эту особенность можно использовать в своих целях. Зная, какие изменения будут происходить в организме, можно выбирать благоприятные дни для оздоровления и укрепления здоровья. Особое внимание при планировании следует уделить главным фазам Луны. В сентябре 2024 года они будут следующими:

Убывающая (1-2, 19-30 сентября) . На этом этапе происходит снижение энергетического воздействия на организм. В результате замедления внутренних процессов ресурсы расходуются более рационально. Из-за этого могут снижаться физические возможности, но создаются благоприятные условия для чистки органов, устранения дефектов на коже и избавления от вредных привычек.

. На этом этапе происходит снижение энергетического воздействия на организм. В результате замедления внутренних процессов ресурсы расходуются более рационально. Из-за этого могут снижаться физические возможности, но создаются благоприятные условия для чистки органов, устранения дефектов на коже и избавления от вредных привычек. Растущая (4-17 сентября) . В этой фазе в организме начинают ускоряться внутренние процессы. Питательные вещества и витамины лучше усваиваются, повышаются физические возможности и способность переносить повышенную нагрузку. Клетки кожи обновляются быстрее, поэтому период будет благоприятным для большинства косметических процедур.

. В этой фазе в организме начинают ускоряться внутренние процессы. Питательные вещества и витамины лучше усваиваются, повышаются физические возможности и способность переносить повышенную нагрузку. Клетки кожи обновляются быстрее, поэтому период будет благоприятным для большинства косметических процедур. Новолуние (3 сентября) . Данный этап лунного цикла считается одним из самых неблагоприятных для большинства дел, включая оздоровление организма. Из-за острого дефицита энергии человек чаще чувствует себя уставшим, сил не остается даже после простых действий. Луна влияет и на работу внутренних систем: ухудшается иммунитет, снижается энергетическая защита.

. Данный этап лунного цикла считается одним из самых неблагоприятных для большинства дел, включая оздоровление организма. Из-за острого дефицита энергии человек чаще чувствует себя уставшим, сил не остается даже после простых действий. Луна влияет и на работу внутренних систем: ухудшается иммунитет, снижается энергетическая защита. Полнолуние (18 сентября). В этот период влияние Луны будет наиболее сильным. Самочувствие в такие моменты будет хорошим, а физические возможности достигают высшей точки. Однако для оздоровления эта фаза тоже считается не самой удачной. Из-за высокой интенсивности лунного влияния организм становится более чувствительным и сильнее реагирует на любое вмешательство.





Благоприятные дни по лунному календарю на сентябрь 2024 года

Планируя дела на месяц, стоит учитывать ключевые даты и возможность астрологического влияния. Это особенно важно, когда речь идет об оздоровлении и укреплении организма. Лунный календарь здоровья на сентябрь 2024 года поможет выбрать самые благоприятные дни для таких процедур.

Таблица ниже демонстрирует, на какие дни стоит обращать внимание, чтобы добиться максимальных результатов и при этом не подвергать себя дополнительным рискам.

Влияние Луны на организм Дни месяца Благоприятное 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 30 Неблагоприятное 1, 3, 4, 5, 10, 18, 25, 26, 27 Нейтральное 2, 8, 17, 19, 20, 28, 29





Описание процедур по дням: таблица

Чтобы организм работал без сбоев, необходимо уделять достаточно времени оздоровлению и уходу. При этом важно правильно планировать такие процедуры, чтобы они были эффективными и не нанести дополнительный вред. Выбирая подходящее время, необходимо учитывать все возможные факторы влияния, включая астрологические. Таблица ниже демонстрирует, какие дни будут благоприятными для ухода за своим организмом по лунному календарю здоровья на сентябрь 2024 года.

Дата Созвездие Лунная фаза Рекомендации астрологов 1 Лев Убывающая Займитесь укреплением энергетики и установлением эмоционального баланса с помощью релаксационных восточных практик. 2 Дева Обратите внимание на симптомы: организм будет указывать на главные проблемы со здоровьем. 3 Новолуние Неблагоприятный день для любых процедур. 4 Растущая Удачное время для избавления от вредных привычек, тонизирующих ванн и укрепляющих массажей. 5 Весы Возможны проявления наследственных заболеваний. Начинайте постепенно нагружать организм физическими упражнениями. 6 Слабым местом этого дня является пищеварительная система. Скорректируйте рацион или устройте разгрузочный день. 7 Скорпион Благоприятными будут процедуры, оказывающие воздействие на легкие. Можно пройти сеанс ароматерапии или заняться дыхательными практиками. 8 Положение Луны и других небесных тел указывает на эффективность омолаживающих процедур. 9 Займитесь упражнениями на свежем воздухе. Взаимодействие с природой поможет набраться сил и укрепить внутреннюю защиту. 10 Стрелец Не рекомендуется изматывать себя в спортзале. Дайте своим мышцам немного отдохнуть. 11 Подходящее время для чистки организма от шлаков и токсинов. Сложные медицинские операции желательно перенести. 12 Козерог Благоприятный день для любых водных процедур. Эффект будет намного выше, если сочетать их с физическими нагрузками. 13 Любые упражнения будут оказывать положительное влияние на организм. 14 Водолей Опасный день для здоровья: заразиться и заболеть будет проще простого, поэтому стоит беречь свой организм. 15 В этот день лучше не нагружать себя физически, а проанализировать достижения и внести изменения в оздоровительные программы при необходимости. 16 Можно готовить лекарства на основе трав, но не лечиться ими. Препараты могут дать совершенно неожиданный результат. 17 Рыбы Повышенные нагрузки не рекомендуется, возможны травмы мышц, суставов и позвоночника. 18 Полнолуние В этот день не рекомендуется проводить сложные оздоровительные процедуры и пользоваться новыми средствами для ухода. 19 Овен Убывающая Астрологи рекомендуют заняться духовными практиками и медитациями, сосредоточиться на усилении энергетической защиты. 20 Основной упор следует сделать на чистках всех уровней – и физических, и энергетических. 21 Телец В этот день сильно повышается опасность получить серьезную травму. От силовых упражнений лучше отказаться. 22 Благоприятный день для лечения травами. Можно чистить органы и голодать. 23 Близнецы Печень будет ослабленной в этот день. Рекомендуется избегать любых алкогольных напитков, жирных и сладких продуктов. 24 Можно начинать новые циклы лечения и вводить оздоровительные программы. 25 Рак Нестабильность потоков энергии может спровоцировать расстройства организма. Не рекомендуется нагружать организм занятиями и едой. 26 День крепкого здоровья. В такие моменты сложно заболеть, а если такое и происходит, то недуг проходит быстро. 27 Лев Энергетически нейтральный день. Изменений в здоровье не будет. 28 Рекомендуется заняться уходом за кожей, посетить массаж и пройти сеанс иглоукалывания для профилактики. 29 При использовании лекарств следует быть осторожнее. Возможны нестандартные последствия. 30 Дева Займитесь укреплением энергетики и установлением эмоционального баланса с помощью релаксационных восточных практик.

Подведем итог

Планируя оздоровительные процедуры, крайне важно выбирать подходящее время. Лунный календарь здоровья на сентябрь 2024 года поможет выбрать самые благоприятные дни для таких целей.