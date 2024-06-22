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Головная боль у школьников: что важно знать родителям?

Головная боль у школьников: что важно знать родителям?

Здоровье детей – главная забота родителей. Головная боль у школьников становится все более распространенной проблемой, требующей внимания не только со стороны неврологов, но и родителей и педагогов.

В последние годы все больше детей школьного возраста сталкиваются с головной болью, и на это есть множество причин: учебные нагрузки, психоэмоциональный стресс и даже влияние внешних факторов окружающей среды. Подробнее об этой проблеме рассказала Наталья Коньшина – невролог–эпилептолог, кандидат медицинских наук, специалист детской неврологической клиники "Прогноз".

Наталья Коньшина. Фото: из личного архива

Причины головной боли у школьников

Головная боль у детей может возникать по различным причинам. Часто это обычный симптом, который может указывать на разные заболевания – от вирусной инфекции и гайморита до серьёзной неврологической патологии. Выделяют два основных типа головной боли: первичные и вторичные. Среди первичных выделяют: мигрень и головные боли напряжения. Вторичные головные боли-  являются симптомом другого заболевания.

1. Мигрень: Чаще встречается у подростков. Характеризуется периодическими приступами интенсивной пульсирующей боли, часто сопровождающейся тошнотой, рвотой, светочувствительностью и звуковой чувствительностью. Генетическая предрасположенность и триггерные факторы (стресс, нарушение сна, определённые продукты питания) играют ключевую роль в развитии мигрени.

2. Головная боль напряжения: Самый распространённый тип головной боли среди школьников. Проявляется ощущением сдавливания, напряжения или тупой боли в височной области  и лба. Провоцируют её психоэмоциональное напряжение, длительное пребывание в неудобной позе, зрительное напряжение и усталость.

3. Вторичные головные боли: Эти боли могут быть связаны с инфекциями (ОРВИ, гайморит), травмами головы, заболеваниями глаз (рефракционные нарушения) и другими патологиями. Такие головные боли чаще всего внезапные и интенсивные, поэтому требуют особого внимания.

Как диагностировать головную боль у детей

Диагностика требует тщательного сбора анамнеза и клинического обследования. Важно узнать, где именно болит голова, какова интенсивность боли, как долго она длится и какие дополнительные симптомы присутствуют. В некоторых случаях могут потребоваться инструментальные методы обследования (нейровизуализация, электроэнцефалография, исследования сосудов мозга) и лабораторные анализы.

Лечение и профилактика головной боли

Лечение головной боли у школьников должно быть индивидуальным и комплексным. Оно включает медикаментозную и немедикаментозную терапию и всегда зависит от результатов диагностики.

1. Медикаментозное лечение: Для купирования острого болевого синдрома применяются анальгетики. При мигренях могут быть прописаны препараты специфического действия (триптаны). Любое лечение медикаментами должно назначаться и проводиться под контролем врача.

2. Немедикаментозное лечение: Важна коррекция образа жизни: нормализация режима сна, рациональное питание, физическая активность и снижение уровня стресса. Психотерапия и релаксационные техники могут помочь детям, у которых головная боль вызвана психоэмоциональным напряжением.

3. Профилактика: Как снизить вероятность появления головной боли у вашего ребёнка? 

   – Снижение эмоциональной и интеллектуальной нагрузки.

   – Нормализация сна.

   – Ежедневные прогулки на свежем воздухе.

   – Снижение потребления сахара, сладостей и продуктов с усилителями вкуса.

Эти советы могут показаться вам простыми, но именно они закладывают основу для здорового развития мозга вашего ребёнка.

Головная боль у школьников – это частая проблема здоровья у современных школьников. Адекватная диагностика, эффективное лечение и активная профилактика играют ключевую роль в улучшении качества жизни детей, страдающих этим заболеванием.

22 июня 2024, 15:50
Фото: Freepik.com / @8photo
Дмитрий Алексеев
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