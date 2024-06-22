Основные симптомы заболеваний щитовидной железы и как их распознать

Хорошее самочувствие и нормальное функционирование организма обеспечивается различными органами и системами. К числу самых важных из них относится щитовидная железа, отвечающая за выработку определенных гормонов. Данный орган влияет на состояние сердца и сосудов, обменные процессы в организме. Синтез гормонов трийодтиронина и тетрайодтиронина в недостаточном количестве приводит к образованию холестерина, из-за чего увеличивается риск развития инфарктов и инсультов.

Именно поэтому симптомы заболевания щитовидной железы заслуживают самого пристального внимания, их важно вовремя диагностировать и принять надлежащие меры для улучшения состояния здоровья. В этой статье Клео.ру предлагает разобрать основные моменты, связанные с заболеваниями данного органа.

Основные заболевания щитовидной железы

Дисфункция щитовидной железы может возникнуть по разным причинам. К ним относятся сбой в работе иммунной системы, инфекционные заболевания, стрессы, плохая экология, несбалансированное неполноценное питание, прием некоторых лекарственных препаратов. В результате возникают проблемы с щитовидной железой, выражающиеся в виде таких распространенных заболеваний:

зоб – характеризуется увеличением щитовидной железы. К его разновидностям также относится появление сразу нескольких новообразований – узлов;

аутоиммунный тиреоидит – проявляется разрушением паренхимы данного органа. Заболевание наиболее часто встречается у женщин старше 60 лет;

гипотиреоз;

гипертиреоз.

Особенности двух последних разновидностей заболевания будут рассмотрены ниже.





Гипотиреоз

Гипотиреоз характеризуется выработкой гормонов щитовидной железы в недостаточном количестве. В организме наблюдается нехватка тиреоидных гормонов – Т3 и Т4. Следствием является замедление обменных процессов. Стоит отметить, что зачастую гипотиреоз является не единственным поставленным диагнозом. Данная патология преимущественно возникает вследствие влияния другого заболевания, которое является первичным и провоцирует сбой в работе щитовидной железы. Если гипотиреоз наблюдается продолжительное время, велика вероятность, что сопутствующие ему болезни будут прогрессировать.





Гипертиреоз

Гипертиреоз – более редкое заболевание по сравнению с гипотиреозом, но не менее опасное для здоровья. При данном состоянии гормоны щитовидной железы начинают вырабатываться в повышенном количестве. В тканям начинает поступать кислород в повышенном количестве. Вследствие этого обмен веществ начинает происходить в ускоренном режиме. Данное состояние опасно тем, что организм человека начинает работать буквально «на износ».





Симптомы гипотиреоза

Симптомы болезней щитовидки могут наблюдаться как у женщин, так и у мужчин. Это свойственно для гипотиреоза, которые имеет следующие проявления:

резкое увеличение массы тела, возникающее вследствие замедления обменных процессов в организме;

одутловатость лица, отечность верхних и нижних конечностей;

проблемы с ЖКТ, проявляющиеся в виде вздутий и запоров;

выпадение и ломкость волос;

частое ощущение тошноты;

повышенная и быстро возникающая утомляемость.

Стоит отметить, что наиболее часто проявления гипотериоза встречаются у женщин, перешагнувших 50-летний возрастной рубеж. Если вы заметили у себя несколько подобных симптомов, обязательно следует обратиться к врачу, продиагностировать состояние организма и сдать необходимые анализы.





Симптомы гипертиреоза

Гипертиреоз имеет характерные проявления, которые усугубляются в зависимости от степени тяжести заболевания. К признакам заболевания относятся следующие:

сердцебиение сильно учащается, пульс может достигать 120 ударов в минуту и даже превышать это значение;

повышенное потоотделение;

резкое снижение массы тела, достигающее 5–15 кг в месяц. При этом человек часто испытывает чувство голода;

стул и мочеиспускание учащаются;

мышцы быстро приходят в состояние утомляемости. При этом масса костной ткани снижается, а строение костей нарушается;

пучеглазие – один из явных и характерных признаков гипертиреоза;

повышается уровень сахар в крови;

у женщин нарушается менструальный цикл, в тяжелых случаях возникает аменорея (менструации прекращаются).





Диагностика и лечение заболеваний щитовидной железы

При выявлении симптомов болезней щитовидки обязательно следует обратиться к врачу эндокринологу. Он проведет пальпацию органа и назначит необходимые анализы: крови (общий и биохимический), на тиреотропный гормон (ТТГ), на Т3 и Т4, ультразвуковое исследование. При необходимости проводится биопсия с целью выявления доброкачественности или злокачественности узлов.

В зависимости от поставленного диагноза и степени тяжести болезни подбирается лечение. Оно может включать прием йодсодержащих препаратов, гормональную заместительную терапию. В некоторых случаях может потребоваться оперативное вмешательство, которое провидится с целью удаления узлов щитовидной железы, ее определенной доли или полностью всего органа.





Подведем итог

Симптомы заболевания щитовидной железы – это явление, которое ни в коем случае нельзя игнорировать. Если вы обнаружили у себя такие признаки, незамедлительно обратитесь к врачу. Чем раньше это сделать, тем больше вероятность успешного лечения без оперативного вмешательства.