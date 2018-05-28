Дети не реже чем взрослые страдают от кашля на фоне аллергии и бронхиальной астмы. Для облегчения состояния и уменьшения симптомов бронхиального спазма чаще всего назначается сироп Эреспал.

Этот препарат обладает противовоспалительными и спазмолитическими свойствами. Средство разрешено для детей при условии строго соблюдения инструкции по применению.

Лекарственная форма, состав

Эреспал выпускается в виде сиропа. Жидкость прозрачна, с легким оранжевым оттенком. Допускается наличие осадка. Главное действующее вещество – фенспирид гидрохлорид, его концентрация на 1 мл сиропа – 2 мг.

К числу вспомогательных компонентов относят:

экстракт корня солодки;

сахароза;

настойка ванили;

глицерол;

сорбат калия;

глицерин;

метилпарагидроксибензоат;

пропилпарагидроксибензоат.

Ароматизирующий состав определяет вкус сиропа, а очищенная вода – концентрацию.

Как действует препарат

В очагах патологического процесса всегда вырабатываются биологически активные соединения, которые и отвечают за развитие заболевания. Фенспирид, входящий в состав Эреспала, подавляет активность этих соединений. За счет этого реализуется сразу несколько терапевтических задач, обеспечивающих эффективность препарата.

А именно:

противовоспалительное действие – уменьшается степень выраженности таких признаков воспаления как боль, отек тканей, гиперемия (избыточное наполнение кровью сосудов в тканях области патологического процесса);

антигистаминное действие – действующие и дополнительные компоненты Эреспала блокируют Н-гистаминовых рецепторов. Именно они ответственны за появление у человека аллергической реакции, которая сопровождается зудом, жжением, спазмом бронхов и отеком тканей легких, гортани;

спазмолитический эффект – снижается тонус гладкой мускулатуры дыхательных путей. То есть бронхи уменьшаются, просвет между ними увеличивается до природных размеров.

Экспериментальным путем доказано, что после приема Эреспала детьми действующее вещество полностью всасывается в системный кровоток. Препарат перерабатывается печенью, продукты распада выводятся с мочой. Половина принятой дозы выводится из организма через 12 часов.

Показания к приему

К основному медицинскому показанию для назначения сиропа Эреспала в практике лечения детей относят патологии органов дыхания воспалительной природы. К таковым относят:

бронхит острого или хронического течения – заболевание, которое протекает в слизистой бронхов и вызывается целым рядом причин;

трахеобронхит – патология, которая заключается в протекании воспалительного процесса одновременно в бронхах и трахеи;

ринофарингит – комбинирование поражений слизистых глотки и носа;

ларингит – воспалительный процесс, охвативший гортань;

синусит, отит – заболевания, протекающие в околоносовых придаточных пазухах и среднем ухе, соответственно.

Важно отметить, что прием сиропа Эреспала эффективен также в случае, если проводится комбинированная терапия инфекционных патологий, которые локализируются в органах дыхания.

Противопоказания к применению

Как и любой иной медицинский препарат, сироп Эреспал имеет ряд противопоказаний. К таковым относят:

детский возраст до 2 лет;

индивидуальная непереносимость какого-либо компонента.

Кроме того, с определенной осторожностью и под обязательным медицинским контролем Эреспал назначают детям с диагностированным нарушением переваривания, а также всасывания углеводов. Например, глюкозно-галактозная мальабсорбция. Сахарный диабет также является условным противопоказанием.

Рекомендованные дозы

Сироп Эреспал предназначен для приема внутрь. Перед приемом емкость осторожно встряхивают. Для детей от 2 лет средняя терапевтическая доза – 4 мг на каждый килограмм веса. Если масса не превышает 10 кг, дозировка составляет 2-4 чайных ложек. Когда вес больше 10 кг – 2-4 столовых ложки.

Терапевтическая доза для детей старше 12 лет – до 6 столовых ложек. Препарат принимают перед едой. Длительность терапевтической программы сиропом Эреспал определяется исключительно лечащим врачом в индивидуальном порядке.

Побочные действия

На фоне терапевтического лечения сиропом Эреспал в ряде случаев развиваются негативные реакции со стороны разных систем и органов.

система пищеварения – приступы тошноты, болей в области желудка. В редких случаях отмечается рвота, сопровождающаяся диарей;

нервная система – головокружение, повышенная сонливость;

сердечно-сосудистая система – развитие незначительной тахикардии (учащение сердечных сокращений);

кожа, подкожная клетчатка – покраснение, сыпь, зуд. Редко при превышении дозировки и сроков приема может развиться некротический дерматит, который сопровождается гибелью большого числа клеток.

При появлении какой-либо из перечисленных реакций следует в кратчайшие сроки обратиться к врачу.

Особенности препарата

Перед тем, как начать терапию сиропом Эреспал следует внимательно прочесть инструкцию по применению. Особенно внимательно следует отнестись к таким пунктам:

состав лекарственного препарата включает парабены – вещества, которые могут стать причиной развития отстроченных аллергических реакций;

сахароза, которая включена в Эреспал для улучшения вкусовых качеств, может вызвать обострение сахарного диабета;

опытным путем не установлена абсолютная безопасность сиропа для детей младше 2 лет, поэтому его не назначают беременным женщинам и детям первых двух лет жизни;

на фоне приема лекарственного средства следует не некоторое время отказаться от выполнения деятельности, требующей повышенной концентрации внимания, скорости реакций психомоторного типа.

Важно помнить, что в аптечных сетях Эреспал должен продаваться исключительно по выписанному врачом рецепту. Самостоятельный прием препарата может вызвать опасные и тяжелые последствия.

Передозировка

Если значительно превышать терапевтическую дозу, установленную производителем сиропа Эреспал, могут развиться такие негативные явления:

сонливость или, наоборот, повышенная возбудимость;

тошнота, периодически сопровождающаяся рвотой;

учащение сердечных сокращений.

Для устранения явлений передозировки проводится промывание желудка, прием энтеросорбентов (например, активированный уголь). Также назначается симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими медикаментами

На сегодня исследования, направленные на установление возможности сочетать прием сиропа Эреспал с иными медикаментами, не проводились. Врачи не рекомендуют совмещать препарат с иными лекарственными средствами из группы седативных – это может стать причиной усиления седативного эффекта сиропа.

Особые указания

Эреспал не принадлежит к группе медикаментов, предназначенных для борьбы с бактериями. Поэтому для лечения заболеваний, которые вызываются их жизнедеятельностью, сироп не назначают.

Аналоги

В случаях, когда Эреспал не может применяться в терапевтической программе из-за противопоказаний, назначаются аналогичные средства. Кроме того, сироп может быть заменен на таблетированную форму Амброксола при лечении пациентов старше 12 лет.