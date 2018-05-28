История, как «русская баба» боролась с лишним весом

Всем привет! Меня зовут Аня, и я предлагаю поговорить о том, что тянуть нам дальше некуда, лето уже на носу, а это означает, что пришла пора срочно приводить себя в форму, избавляться от набранных за зиму лишних килограммов. Иначе не видать нам открытых купальников и шорт, а вместе с ними восхищенных глаз наших мужиков.

Делюсь своим многолетним опытом, без преувеличения, героической борьбы за красивую фигуру. Мать природа одарила меня фигурой русской бабы, т. е. при любом удобном случае, у меня отрастает сначала круп и ляжки, потом бока, руки и щеки. С таким телосложением удобно коней останавливать, а вот быть лесной нимфой – как-то не очень. Русская баба также имеет детей в количестве нескольких штук, любит и умеет не только готовить, но и поесть. Знакомая история, девочки? Тогда мой опус для вас!

Каждый год в начале весны я, по негласной российской традиции, встаю на весы, потом с тоской диагностирую у себя целлюлит последней степени и, несмотря на дежурную реплику мужа: «Котя, ты не толстая», твердо решаю с понедельника заняться собой. Размеры Коти колеблются в интервале от S-ки до XL, т. е. в лучшие времена при росте 168 см мои результаты доходили до 50 кг, а в тяжелую годину автор весил килограмм 75. С возрастом я поняла, что худая корова еще не газель, перестала рожать и на этой почве уходить в бессмысленные и беспощадные зажоры, и стараюсь держаться около цифры 60. Но каждую весну я начинаю гонять вес и качать круп. В зал у меня ходить не получается, по этому интернет – наше все, пользуюсь онлайн-программами для тренировок. Результата удавалось достичь не всегда, но зато опыта – вагон. Собственно, о нем и расскажу. А перепробовала я много кого, от Усмановой и #Бешеной Сушки до малоизвестных и не звездных тренеров. Итак, поехали.

Школа идеального тела #Секта

https://sektaschool.ru/ Школа идеального тела #Секта. Основатель Оля Маркис, регги-вокалистка из Екатеринбурга.

Решив однажды немного похудеть, организовала сообщество единомышленников в ЖЖ, в котором, со временем, был сформирован свой подход к питанию, тренировкам и образу жизни. Способов обучения в #Секте» два: очное и дистанционное. Я занималась дистанционно по курсу «Идеальное тело для мам» - 1-я неделя стоила 1 350р, следующие 4 недели – 5 400р. Это самое НЕ бюджетное, что я пробовала.

Что входит в пакет: полные видеозаписи тренировок – 2-3 полноценные тренировки в неделю, в дополнение к ним утренние зарядки, упражнения на осанку и т. д.

На сайте меню по дням, обучающий портал, на котором статьи на тему питания и фитнеса, прям кладезь знаний.

Например, боксы для приемов пищи по 250 - 300 мл у меня с тех пор и навсегда. Персональных консультаций на сайте нет, общение организовано через группу в ВК. После истечения срока действия курса доступ ко всей информации блокируется. Выполнение ежедневных заданий в личном кабинете идея хорошая, но выполнять задания типа постановки целей по SMART и отмечать прочтение статьи о ценах щеток для самомассажа – не моё.

Понравилось, что в тренировках есть варианты замены упражнений. Например, не тянешь какое-то упражнение – один тренер показывает сложный вариант, второй – облегченный. Есть рекомендации для ограничений по здоровью, предлагается постоянно замерять пульс и контролировать свое состояние, много внимания уделяется технике выполнения упражнений. Мне не хватило нагрузки, может, я курс неправильно подобрала, но нагрузка для меня была маловата.

Такое, наверное, хорошо подойдет для восстановления после родов, или, например, если были большие перерывы между тренировками, а также в случаях, когда нужно убрать большой вес и сразу-то особо и не поскачешь.

В конечном итоге вес конечно стал постепенно уходить, потому что со временем поменялось отношение к питанию, да и регулярная физическая активность дала свои результаты, но сформировать хоть какое-то подобие рельефа не получилось, и я это дело забросила.

#Бешеная сушка

#Бешеная сушка https://бешенаясушка.рф Основатель и владелец – Василий Смольный. В прошлом совместно с женой Юлией занимался организацией концертной деятельности.

Решив похудеть, начал вести страницу про фитнес в Instagram, благодаря которой получил некоторую известность и авторитет в этой области. В 2015-м был запущен первый сезон, а всего их было уже 19. Участие в сезоне обойдется в 3 500р, цена с иммунитетом от вылета (а из #Сушки можно вылететь) – 4 500 руб. Делаешь фото До, тренируешься и правильно питаешься на протяжении месяца, делаешь фото. После и принимаешь участие в голосовании.

Специально поставила #Сушку и #Секту рядом, потому что мне они показались по своему концепту очень похожи: ежедневные задания в личном кабинете с обязательной отметкой пользователя, много тематического контента и постоянная вовлеченность в процесс. Количество полноценных тренировок – 2-3 в неделю, которые представляют собой список упражнений, к каждому из которых есть отдельное видео. Тренировки от начала и до конца в одном видео нет.

В #Сушке есть еще задания на вылет, это когда нужно выполнить комплекс упражнений, и записав все это на видео, предоставить организаторам. Меню как такового нет, только рекомендации по питанию; в поздней версии анонсируется диетолог. Консультации дают анимированные персонажи Миньоны.

Еще одна фишка Сушки – борьба за приз и за выживание, т.е. много построено на соревновательном моменте и банальной алчности.

Из всех мною опробованных только #Сушка предлагает заниматься парой, командой, семьей, тогда стоимость на одного человека получается ниже, а шансы выиграть приз получает каждый участник пакетного предложения. Минусы. Ну скажем так – тренер особенно не церемонится, жирных называет жирными, тупых – безмозглыми, считается, что это весело и дисциплинирует. Выкладывать свои видео в общий доступ я тоже не горю желанием, я поэтому дома и занимаюсь, а не в зале, что можно особо не стеснятся, пыхтеть и потеть от души, и как тебе удобно. В общем, кому нужен волшебный пендуль в буквальном смысле и шанс получить в подарок пластику груди – вам туда. Разбираться с местной анимацией и Миньонами мне показалось утомительно, но знаю, что многим помогло, особенно тем, кому нужен дополнительный стимул, чтобы заняться собой.

Речь идет, разумеется, о том, что для достижения видимых результатов требуется не один сезон, а месяцы тренировок. Тут хоть оборись, кубики на животе в одночасье не появятся.

https://kuzmichnatali.ru/ Наталья Кузьмич – обычная домохозяйка и молодая мама, в прошлом страдала от галифе на бедрах, целлюлита, тощего верха и массивного низа. Родив ребенка, впала в послеродовую депрессию, из которой видела выход только в одном – бросить себе вызов и стать красоткой всем врагам назло. И у нее это замечательно вышло, посмотрите в Инстаграме https://www.instagram.com/kuzmichnatali/.

Позже отучилась на тренера и разработала свою программу трансформации тела в домашних условиях. И сейчас Наталья стала поддержкой и мотиватором для многих женщин, оказавшихся в похожей ситуации.

Я покупала ее курс 2 в 1 «Красивые ягодицы +антицеллюлитный», он обошелся мне в 2 500р за месяц, можно было купить за 2 000р, первым купившим участникам она часто скидывает 500р. Курс проходит 21 день. В неделю 2 силовые тренировки и 1 кардио. Каждую неделю новые видео с тренировками. Подробное меню по дням, составленное диетологом из команды Кузьмич. Особый акцент делается на борьбе с целлюлитом, так как в курс входят самомассажи, обертывания и особые ограничения в питании для тех, кому вот прям надо очень быстро привести тушку в товарный вид. Очень удобный личный кабинет, структурированы тренировки и питание, новости, контент и конкурсы в ленте, консультации.

Программа тренировок доступна достаточно длительное время и не блокируется сразу же после окончания курса. Большое человеческое спасибо только за это.

Что понравилось – полное видео тренировки, которое ведет сам автор курса Наталья Кузьмич. Я люблю под видео заниматься, ты пыхтишь, потом обливаешься, и фитнес-тренер на видео водичку начал похлебывать на 25-й минуте и задышал тяжело. По ходу тренировки: Наталья очень просто рассказывает и показывает, как правильно выполнять упражнения именно дома, какие могут быть ограничения и чем заменить, если требуется.

Например, как делать правильно приседания, чтобы не ехали вперед коленки? Очень просто, приседать лицом к стене. Хочешь-не хочешь, коленкам деваться будет некуда, и придется отклячивать ягодицы назад, ощущая, как правильно пошла нагрузка на нужные мышцы.

Благодаря Кузьмич я, например, нащупала у себя диастаз и наконец-то поняла, почему у меня не получалось избавиться от дрябленького пузика. Для тех, кто, как и я, был не в теме – рассказываю. Диастаз – расхождение прямых мышц живота. Хотите проверить? Тогда, лежа на спине, согните ноги в коленях, одну руку положите за голову, напрягите пресс, приподняв голову и грудь вперед. Свободной рукой прощупайте среднюю линию живота, двигаясь вверх и вниз от пупка. Если там просто напряженные мышцы пресса – мои вам поздравления и белая зависть. Если вы почувствовали, что мышцы живота разошлись в стороны, а между ними появилась мягкая впадина шириной в пару сантиметров – то у меня для вас две новости, хорошая и плохая. Плохая – у вас скорее всего диастаз, а хорошая заключается в том, что это не смертельно, а живот эффективно прорабатывается специальным комплексом упражнений, обычные упражнения на пресс все равно особой пользы не принесут.

Короче я присоединяюсь к тем отзывам про Наталью Кузьмич, где женщины в один голос говорят, что после ее курса им наконец-то стало понятно, как и что правильно делать дома, без спец. оборудования и тренера.

Все по делу, и в хорошем плотном темпе. Тренировки содержат основные элементы – разминка, сама тренировка и растяжка. Очень здорово проработано питание. Под него выделен отдельно раздел на сайте, где помимо меню на 3 недели, есть вариации для веганов, вегетарианцев, для набора массы тела и отдельно рекомендации для кормящих мам. Много рецептов с десертами, очень красиво все оформлено, с фотографиями готовых блюд. Наталья – сама мама и жена, и прекрасно понимает, что готовить себе каждый день отдельные блюда под диету нормальная хозяйка будет по остаточному принципу, если вообще будет. Поэтому предлагается использовать блюда, которые прекрасно подойдут для всех членов семьи, потому что питание хорошо сбалансированное, разнообразное и привлекательное.

Как вам, например, такой вариант меню на день? На завтрак шоколадные сырники, на обед ПП-пицца с куриным филе, а на ужин запечённая рыба с овощами на гриле? Согласитесь, не чувствуешь себя голодающим страдальцем, а вес тем не менее уходит. Кстати, Наталья сама, вместе со своей командой, отвечает на вопросы, консультирует во время прохождения курса, а каждую следующую программу дополняет и улучшает.

Например, даже мой курс «Красивые ягодицы + антицеллюлитный», я вижу по прошлым отзывам про Наталью Кузьмич, что раньше был как бы двумя курсами. Ну а как, извините, качать попу «грушам» типа меня, а с целлюлитом не работать? Никак. Поэтому она, видимо, и объединила, чтобы все было правильно , честно и продуманно.

По факту это самое бюджетное предложение из тех, что я пробовала. Я, если честно, особо много за эти деньги и не ждала. Но в итоге подвисла на курсе, и за три месяца убрала лишних 5 кг, но вес тут, наверное, не показатель, так как важнее, что фигура стала более оформленная, подтянутая, теперь не стыдно и на пляж выйти.

Воспринимаешь уже Наталью, как своего персонального тренера, потому что качество контента, видео, размещаемые ею материалы всегда в тему и сделаны на очень достойном уровне, а сама она ни на день не оставляет без внимания свою группу.

В приличном множестве курсов и программ - это лишь небольшая толика предложений. Поскольку тема актуальна, я продолжу знакомить вас с ней в следующей части рассказа, попутно тестируя все на себе.