Как быстро остановить диарею: лучшие способы

Трудно найти человека, который хотя бы один раз в жизни не сталкивался с такой неприятной и, что самое важное, деликатной проблемой как диарея. Постоянные позывы к дефекации негативно отражаются на качестве жизни и вынуждают человека корректировать свои планы.

Но что делать, если отменить или перенести важное событие нет возможности. Рассмотрим как остановить диарею в домашних условиях у взрослых быстро и безопасно.

Средства экстренной помощи

На тот случай, когда у взрослого развилась диарея и ее необходимо остановить в кратчайшие сроки врачи рекомендуют иметь в аптечке такие препараты:

Сорбенты. К примеру, “Смекта”, “Активированный уголь”, “Полисорб”. Эти препараты связывают опасные для организма вещества, токсины, и выводят их природным способом, т. е. с испражнениями. Ряд препаратов этого типа имеют консистенцию геля, что позволяет им обволакивать слизистую органов желудочно-кишечного тракта, создавая защитную оболочку, исключающую проникновение токсинов в кровоток. Остановить внезапно начавшуюся диарею помогают остановить также препараты, оказывающие положительное влияние на моторику кишечника. Например, “Лоперамид”, “Имодиум”. Есть одно важное замечание - лекарственные средства противопоказаны для тех случаев, когда нарушение стула вызвано какой-либо инфекцией и не связано с отравлением. Объяснить это можно тем, что при указанных состояниях недопустимо затормаживание продвижения каловых масс. Для тех пациентов, у которых диарею вызывает ферментная недостаточность, рекомендованы таблетки “Панкреатин” или “Креон”. Они не имеют в своем составе желчные кислоты, что крайне опасно. Иногда нарушение стула возникает на фоне нервного напряжения. В этом случае ситуацию изменить помогают успокоительные препараты. Их можно принимать одновременно с иными лекарственными средствами, направленными на устранение диареи.

Народные методы

Выясняя, как остановить диарею в домашних условиях у взрослых быстро и безопасно, следует обратить внимание на народные методы. Конечно, это не исключает необходимости обратиться к терапевту или гастроэнтерологу:

Рисовый отвар. Универсальное средство, которое помогает в кратчайшие сроки устранить признаки диареи. Для его приготовления кипятим 500 мл воды, всыпаем столовую ложку риса и варим на протяжении 30 минут. Жидкость должна стать мутной. Отвар остужаем, процеживаем и употребляем по 100 мл дважды или трижды. Корки граната. Тщательно промываем, высушиваем кожицу одного плода. Затем измельчаем при помощи блендера. Добавляем 2 стакана крутого кипятка. Оставляем для настаивания. По прошествии часа получившуюся жидкость процеживаем и принимаем по 1 ст. л четыре раза в сутки. Принимаем до полного прекращения диареи. Черемуха. Около 100 г ягод заливаем двумя стаканами кипятка и оставляем на медленном огне для томления. Через полчаса снимаем и даем полностью остыть. Затем пропускаем через сито или марлю. Принимает по половине стакана трижды в день. Кора дуба. Обладает способностью уничтожать патогенную микрофлору. Сырье предварительно измельчаем, 5 столовых ложек массы заливаем 3 стаканами кипятка. На медленном огне кипятим около четверти часа. Процеживаем. Принимаем по 2 ст. л. Йод. В 200 мл воды комнатной температуры добавляется чайная ложка соли, столовая ложка сахара и 5 капель йода. Раствор принимают по 3 ст. л каждые 20 минут. Рецепт позволяет избавиться от диареи за короткий промежуток времени. Однако он противопоказан людям с нарушениями в работе щитовидной железы.

Причины диареи

Определяя как остановить диарею в домашних условиях у взрослых быстро и безопасно во избежание опасных последствий, следует понимать причины развития патологического процесса:

употребление продуктов, которые ранее отсутствовали в рационе, или же таких, чье качество сомнительно, нарушены правила хранения и сроки реализации;

попадание в организм болезнетворных микробов, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют значительное количество токсинов;

продолжительный прием лекарственных средств, особенно из спектра антибиотиков;

большое количество стрессовых ситуаций.

Кроме того, спровоцировать диарею может нарушение элементарных правил личной гигиены. К примеру, человек не помыл руки перед едой.

Рацион питания

Если у человека развилась диарея, на протяжении первых суток он не должен употреблять никакой еды. Допускается только вода.

Далее из рациона до полного выздоровления исключаются:

жареные и копченые блюда;

фастфуд;

кондитерские и сдобные изделия;

грибы;

консервы, колбасы;

каши из грубых круп;

алкоголь.

Рацион должен состоять из рисового супа на воде, сухарей, яиц, минеральной воды, киселей домашнего приготовления, овощных пюре.

Соблюдение правил гигиены, соблюдение рационального питания снижает вероятность развития диареи. А на случай если нарушения все же будут отмечаться, в домашней аптечке должны быть лекарства экстренной помощи.