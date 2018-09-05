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Как быстро остановить диарею: лучшие способы

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Трудно найти человека, который хотя бы один раз в жизни не сталкивался с такой неприятной и, что самое важное, деликатной проблемой как диарея. Постоянные позывы к дефекации негативно отражаются на качестве жизни и вынуждают человека корректировать свои планы. 

Но что делать, если отменить или перенести важное событие нет возможности. Рассмотрим как остановить диарею в домашних условиях у взрослых быстро и безопасно.

Средства экстренной помощи

На тот случай, когда у взрослого развилась диарея и ее необходимо остановить в кратчайшие сроки врачи рекомендуют иметь в аптечке такие препараты:

  1. Сорбенты. К примеру, “Смекта”, “Активированный уголь”, “Полисорб”. Эти препараты связывают опасные для организма вещества, токсины, и выводят их природным способом, т. е. с испражнениями. Ряд препаратов этого типа имеют консистенцию геля, что позволяет им обволакивать слизистую органов желудочно-кишечного тракта, создавая защитную оболочку, исключающую проникновение токсинов в кровоток.
  2. Остановить внезапно начавшуюся диарею помогают остановить также препараты, оказывающие положительное влияние на моторику кишечника. Например, “Лоперамид”, “Имодиум”. Есть одно важное замечание - лекарственные средства противопоказаны для тех случаев, когда нарушение стула вызвано какой-либо инфекцией и не связано с отравлением. Объяснить это можно тем, что при указанных состояниях недопустимо затормаживание продвижения каловых масс.
  3. Для тех пациентов, у которых диарею вызывает ферментная недостаточность, рекомендованы таблетки “Панкреатин” или “Креон”. Они не имеют в своем составе желчные кислоты, что крайне опасно.
  4. Иногда нарушение стула возникает на фоне нервного напряжения. В этом случае ситуацию изменить помогают успокоительные препараты. Их можно принимать одновременно с иными лекарственными средствами, направленными на устранение диареи. 

  • А что помогает вам остановить диарею?

Народные методы

Выясняя, как остановить диарею в домашних условиях у взрослых быстро и безопасно, следует обратить внимание на народные методы. Конечно, это не исключает необходимости обратиться к терапевту или гастроэнтерологу:

  1. Рисовый отвар. Универсальное средство, которое помогает в кратчайшие сроки устранить признаки диареи. Для его приготовления кипятим 500 мл воды, всыпаем столовую ложку риса и варим на протяжении 30 минут. Жидкость должна стать мутной. Отвар остужаем, процеживаем и употребляем по 100 мл дважды или трижды.
  2. Корки граната. Тщательно промываем, высушиваем кожицу одного плода. Затем измельчаем при помощи блендера. Добавляем 2 стакана крутого кипятка. Оставляем для настаивания. По прошествии часа получившуюся жидкость процеживаем и принимаем по 1 ст. л четыре раза в сутки. Принимаем до полного прекращения диареи.
  3. Черемуха. Около 100 г ягод заливаем двумя стаканами кипятка и оставляем на медленном огне для томления. Через полчаса снимаем и даем полностью остыть. Затем пропускаем через сито или марлю. Принимает по половине стакана трижды в день.
  4. Кора дуба. Обладает способностью уничтожать патогенную микрофлору. Сырье предварительно измельчаем, 5 столовых ложек массы заливаем 3 стаканами кипятка. На медленном огне кипятим около четверти часа. Процеживаем. Принимаем по 2 ст. л.
  5. Йод. В 200 мл воды комнатной температуры добавляется чайная ложка соли, столовая ложка сахара и 5 капель йода. Раствор принимают по 3 ст. л каждые 20 минут. Рецепт позволяет избавиться от диареи за короткий промежуток времени. Однако он противопоказан людям с нарушениями в работе щитовидной железы.

Причины диареи

Определяя как остановить диарею в домашних условиях у взрослых быстро и безопасно во избежание опасных последствий, следует понимать причины развития патологического процесса:

  • употребление продуктов, которые ранее отсутствовали в рационе, или же таких, чье качество сомнительно, нарушены правила хранения и сроки реализации;
  • попадание в организм болезнетворных микробов, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют значительное количество токсинов;
  • продолжительный прием лекарственных средств, особенно из спектра антибиотиков;
  • большое количество стрессовых ситуаций.

Кроме того, спровоцировать диарею может нарушение элементарных правил личной гигиены. К примеру, человек не помыл руки перед едой.

Рацион питания

Если у человека развилась диарея, на протяжении первых суток он не должен употреблять никакой еды. Допускается только вода.

Далее из рациона до полного выздоровления исключаются:

  • жареные и копченые блюда;
  • фастфуд;
  • кондитерские и сдобные изделия;
  • грибы;
  • консервы, колбасы;
  • каши из грубых круп;
  • алкоголь.

Рацион должен состоять из рисового супа на воде, сухарей, яиц, минеральной воды, киселей домашнего приготовления, овощных пюре.

Соблюдение правил гигиены, соблюдение рационального питания снижает вероятность развития диареи. А на случай если нарушения все же будут отмечаться, в домашней аптечке должны быть лекарства экстренной помощи.

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05.09.2018
Теги: диарея в домашних условиях лечение

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А как вы боритесь с диареей? 1  

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  • Жанна / 05.09.18 14:36
    -
    -1
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    Полезная статья. Однажды я столкнулся с сильной диареей и, как назло, мне надо было на встречу. Но из дому я выйти не смог, потерял интересный проект. Была бы у меня тогда эта статья.
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