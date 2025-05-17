5 ключевых изменений кожи после 30 и профессиональные методы их коррекции

Большинство из нас скажут, что первый признак возраста – морщины. Но на самом деле в коже идет много сложных процессов, которые в итоге меняют ее внешний вид.





Истончение эпидермиса

В течение жизни мы сами подвергаем кожу непростым испытаниям: например, активно загораем, используем агрессивную косметику, умываемся с обычным мылом и т.д. Кроме того, с возрастом происходит гормональная перестройка, и все это влияет на характер эпидермиса. Примерно с 30 лет он начинает истончаться. Клетки делятся менее активно, кожа обновляется медленнее. Более тонкая кожа проще собирается в складки, то есть образуются морщины сначала на участках активной мимики (вокруг глаз, на лбу), а потом по всему лицу. И если в молодости они быстро расправляются, то с возрастом появляются настоящие заломы, которые остаются с нами уже навсегда.

Что делать?

На процессы истончения эпидермиса оказывает сильное влияние гормональный фон, который с возрастом неизменно меняется. Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) позволяет выровнять содержание эстрогена в организме и благотворно влияет на состояние кожи и волос. Также МГТ повышает степень васкуляризации кожи и способствует увеличению количества коллагена. Так что, вступая в менопаузу, женщине не стоит отказываться от МГТ (не секрет, что многие опасаются принимать гормоны), а лучше все детально обсудить с врачом.

Снижение активности фибробластов

Иногда фибробласты называют "главными клетками кожи". Они вырабатывают коллаген и эластин, то есть те белки, которые отвечают за тонус и упругость. После 30 лет в коже снижается и количество этих клеток, и их активность. Соответственно, уменьшается количество молодого коллагена и эластина, а старение волокон ослабляет внутренний кожный каркас. Кроме того, последние исследования показывают, что коллагена и эластина не просто становится меньше, а меняется их соотношение, что также сказывается на тонусе.

Что делать?

Большое влияние на состояние структурных белков кожи оказывает ультрафиолет, так что загаром лучше не увлекаться. А чтобы исправить ситуацию, сегодня косметологи предлагают новый метод – SPRS-терапию. В кожу вводятся молодые и функционально активные собственные фибробласты, которые как бы замещают те клетки, которые уже перестали функционировать или активность которых снижена. Новые фибробласты остаются активными в течение как минимум года, никакой дополнительной стимуляции извне им не требуется. Таким образом, это максимально естественный способ омоложения кожи изнутри. Также активность фибробластов может стимулировать введение препаратов гиалуроновой кислоты.





Уменьшение количества гиалуроновой кислоты

В последнее время о гиалуроновой кислоте говорят чуть ли не как о панацее от старения кожи. Конечно, это не волшебный эликсир, но она играет важную роль в поддержании молодости кожи. Гиалуроновая кислота – это органическое соединение, полисахарид, который отличается способностью удерживать большое количество воды. А хорошая увлажненность кожи – это залог ее молодости. Гиалуроновая кислота вырабатывается в организме, но с возрастом активность синтеза снижается (ее продуцируют те же фибробласты, о которых мы говорили выше). По-настоящему пагубное влияние на гиалуроновую кислоту оказывает все та же солнечная радиация, так что кремы с SPF – это must have.

Что делать?

Сегодня существует множество препаратов гиалуроновой кислоты, а также соответствующей косметики. Считается, что инъекции более эффективны, так как не все молекулы гиалуроновой кислоты способны преодолеть кожный барьер при наружном нанесении.

Нарушение микроциркуляции в коже

Микроциркуляция – это питание кожи и вывод токсинов и продуктов распада. Чем лучше циркулирует кровь по капиллярам, тем дольше кожа сохраняет здоровье и молодость. С возрастом капиллярная сеть становится менее разветвленной, чаще наблюдаются застойные явления. А это значит, что питание клеток кожи тоже нарушается.

Что делать?

Главная задача в данном случае – восстановить функционирование капиллярного русла. Для этого у косметологов есть целый арсенал процедур: тепловые (от бани до стоун-терапии), лимфатический дренаж, массаж лица, микротоковая терапия, аппаратная миостимуляция, ультразвуковое воздействие, ионоферез, использование венотоников, препаратов никотиновой кислоты и т.д. Очень важно поддерживать определенный уровень физической нагрузки, так как это стимулирует пролиферацию капилляров (то есть процесс их образования).





Уменьшение синтеза липидов и активности сальных желез

Все процессы с возрастом становятся медленнее, и это в полной мере относится к выработке секрета сальных желез. А значит, тот поверхностный защитный слой, который есть на коже, истончается, влага испаряется быстрее. Из-за того, что содержание липидов в верхнем слое кожи тоже уменьшается, страдает барьерная функция кожи, она высыхает, шелушится, агрессивные факторы внешней среды легче нарушают равновесие.

Что делать?

Использование косметики с церамидами (липидными молекулами) помогает восстановить целостность кожи, повысить ее барьерные функции и заметно улучшить внешний вид.