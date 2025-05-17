5 ключевых изменений кожи после 30 и профессиональные методы их коррекции

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Вас пугают возрастные изменения кожи? С одной стороны, зачем бояться неизбежного… А с другой, если знать, что происходит с кожей, можно вовремя принять меры и сохранить ее красоту.

Большинство из нас скажут, что первый признак возраста – морщины. Но на самом деле в коже идет много сложных процессов, которые в итоге меняют ее внешний вид.

Фото: Freepik.com

Истончение эпидермиса

В течение жизни мы сами подвергаем кожу непростым испытаниям: например, активно загораем, используем агрессивную косметику, умываемся с обычным мылом и т.д. Кроме того, с возрастом происходит гормональная перестройка, и все это влияет на характер эпидермиса. Примерно с 30 лет он начинает истончаться. Клетки делятся менее активно, кожа обновляется медленнее. Более тонкая кожа проще собирается в складки, то есть образуются морщины сначала на участках активной мимики (вокруг глаз, на лбу), а потом по всему лицу. И если в молодости они быстро расправляются, то с возрастом появляются настоящие заломы, которые остаются с нами уже навсегда.

Что делать?

На процессы истончения эпидермиса оказывает сильное влияние гормональный фон, который с возрастом неизменно меняется. Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) позволяет выровнять содержание эстрогена в организме и благотворно влияет на состояние кожи и волос. Также МГТ повышает степень васкуляризации кожи и способствует увеличению количества коллагена. Так что, вступая в менопаузу, женщине не стоит отказываться от МГТ (не секрет, что многие опасаются принимать гормоны), а лучше все детально обсудить с врачом.

Снижение активности фибробластов

Иногда фибробласты называют "главными клетками кожи". Они вырабатывают коллаген и эластин, то есть те белки, которые отвечают за тонус и упругость. После 30 лет в коже снижается и количество этих клеток, и их активность. Соответственно, уменьшается количество молодого коллагена и эластина, а старение волокон ослабляет внутренний кожный каркас. Кроме того, последние исследования показывают, что коллагена и эластина не просто становится меньше, а меняется их соотношение, что также сказывается на тонусе.

Что делать?

Большое влияние на состояние структурных белков кожи оказывает ультрафиолет, так что загаром лучше не увлекаться. А чтобы исправить ситуацию, сегодня косметологи предлагают новый метод – SPRS-терапию. В кожу вводятся молодые и функционально активные собственные фибробласты, которые как бы замещают те клетки, которые уже перестали функционировать или активность которых снижена. Новые фибробласты остаются активными в течение как минимум года, никакой дополнительной стимуляции извне им не требуется. Таким образом, это максимально естественный способ омоложения кожи изнутри. Также активность фибробластов может стимулировать введение препаратов гиалуроновой кислоты.

Фото: Freepik.com

Уменьшение количества гиалуроновой кислоты

В последнее время о гиалуроновой кислоте говорят чуть ли не как о панацее от старения кожи. Конечно, это не волшебный эликсир, но она играет важную роль в поддержании молодости кожи. Гиалуроновая кислота – это органическое соединение, полисахарид, который отличается способностью удерживать большое количество воды. А хорошая увлажненность кожи – это залог ее молодости. Гиалуроновая кислота вырабатывается в организме, но с возрастом активность синтеза снижается (ее продуцируют те же фибробласты, о которых мы говорили выше). По-настоящему пагубное влияние на гиалуроновую кислоту оказывает все та же солнечная радиация, так что кремы с SPF – это must have.

Что делать?

Сегодня существует множество препаратов гиалуроновой кислоты, а также соответствующей косметики. Считается, что инъекции более эффективны, так как не все молекулы гиалуроновой кислоты способны преодолеть кожный барьер при наружном нанесении.

Нарушение микроциркуляции в коже

Микроциркуляция – это питание кожи и вывод токсинов и продуктов распада. Чем лучше циркулирует кровь по капиллярам, тем дольше кожа сохраняет здоровье и молодость. С возрастом капиллярная сеть становится менее разветвленной, чаще наблюдаются застойные явления. А это значит, что питание клеток кожи тоже нарушается.

Что делать?

Главная задача в данном случае – восстановить функционирование капиллярного русла. Для этого у косметологов есть целый арсенал процедур: тепловые (от бани до стоун-терапии), лимфатический дренаж, массаж лица, микротоковая терапия, аппаратная миостимуляция, ультразвуковое воздействие, ионоферез, использование венотоников, препаратов никотиновой кислоты и т.д. Очень важно поддерживать определенный уровень физической нагрузки, так как это стимулирует пролиферацию капилляров (то есть процесс их образования).

Фото: Freepik.com

Уменьшение синтеза липидов и активности сальных желез

Все процессы с возрастом становятся медленнее, и это в полной мере относится к выработке секрета сальных желез. А значит, тот поверхностный защитный слой, который есть на коже, истончается, влага испаряется быстрее. Из-за того, что содержание липидов в верхнем слое кожи тоже уменьшается, страдает барьерная функция кожи, она высыхает, шелушится, агрессивные факторы внешней среды легче нарушают равновесие.

Что делать?

Использование косметики с церамидами (липидными молекулами) помогает восстановить целостность кожи, повысить ее барьерные функции и заметно улучшить внешний вид.

Елена Минушкина

Редактор раздела «Здоровье»

 

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