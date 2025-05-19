Караул, клещи! Чего действительно надо опасаться

Знаем опасность в лицо

Клещи – это опасные кровососы. Правда же, вы думаете именно так? На самом деле паразитические клещи, которые переносят различные заболевания, – не единственные представители этого подкласса. Существуют и полезные клещи, и вообще природа ничего не придумывает зря.

Клещи – родственники пауков. Если вы рассмотрите членистоногого под микроскопом, то увидите, что у него восемь ножек, а не шесть. Ученые знают более 50 тысяч видов клещей, их можно найти даже в льдах Арктики. Большинство клещей питаются так называемой мертвой органикой, и только небольшая их часть нуждаются в том, чтобы сосать кровь: вампирские наклонности проявляют около 650 видов.





Два наиболее известных и опасных заболевания, которые переносят клещи, – это энцефалит и болезнь Лайма (боррелиоз).

Клещевой энцефалит

Это острое вирусное заболевание приводит к поражению нервной системы. Основные симптомы – повышение температуры до 38-39 °C, ломота в теле, головная боль, тошнота, рвота, нарушение координации движений. Чаще всего переносчиком является именно клещ, но можно также заразиться, если выпить, например, некипяченое молоко от инфицированного животного.

Инкубационный период, в зависимости от возбудителя, может достигать 35 дней, так что расслабляться после укуса не нужно. Нередко заболевание протекает в скрытой форме, пару дней болит голова, нарушается сон. Однако последствия могут быть печальными: вирус поражает нервную систему, так что у человека начинаются судороги, проблемы с координацией, психические нарушения, со временем может развиться паралич.

К сожалению, такой терапии, которая избавила бы от болезни, нет. Проводится симптоматическое и восстановительное лечение, и человек, который перенес энцефалит, должен находиться под постоянным контролем врачей.

Если вы знаете, что вам предстоит поездка в местность, где повышен риск заражения клещевым энцефалитом, сделайте прививку. Вакцина вводится дважды, обычно прививаться начинают осенью. Но бывают и другие схемы, которые можно согласовать с врачом.





Болезнь Лайма

Болезнь Лайма или боррелиоз – это острое инфекционное бактериальное заболевание, главным признаком которого является сыпь. Она имеет форму кольца с ярким пятном в центре. На смуглой коже эта сыпь выглядит, как синяк. Можно отделаться малой кровью – болезнь проявится только этими кожными симптомами. Но в тяжелой форме происходят поражения нервной системы, внутренних органов и даже опорно-двигательного аппарата.

Болезнь переходит в хроническую форму и может время от времени обостряться, в том числе могут воспаляться суставы и нарастать неврологические нарушения. Так как заболевание имеет бактериальную природу, оно поддается лечению антибиотиками, но желательно начать терапию как можно раньше.

Что делать, если вы обнаружили клеща

Главное – не паниковать. Укус клеща не означает, что вы на 100% заболеете, но вероятность есть. Именно поэтому надо вытащить клеща и исследовать его.

При возможности обратитесь в травмпункт. Многие не могут самостоятельно аккуратно вытащить клеща, в травмпункте его, скорее всего, вытащат полностью и тут же отправят на исследование.

Если травмпункт далеко, то постарайтесь вытащить клеща самостоятельно. Захватите его как можно ближе к голове (если есть пинцет – идеально!) и тяните вверх. Не дергайте и не выкручивайте, попробуйте его аккуратно вытянуть.

Если головка клеща все же оторвалась, то обработайте место укуса спиртом (в крайнем случае водой с мылом) и как можно скорее обратитесь в травмпункт или поликлинику. Остатки клеща тоже надо извлечь.

Тельце клеща не выкидывайте и привезите для анализа.

Есть народные способы извлечения клеща: советуют капнуть на него маслом, покрыть его кремом, и он якобы вылезет сам. Как правило, эти методы не работают, клеща надо вытаскивать.

Обязательно надо обратиться к врачу-инфекционисту, который составит программу действий и будет вас наблюдать.





Не стоит забывать о...

Да, кстати, клещи опасны не только тем, что переносят энцефалит или боррелиоз. Такое неприятное заболевание, как чесотка – это тоже дело их рук (вернее, лапок). Самки чесоточных клещей прогрызают в коже ходы и откладывают там микроскопические яйца. В результате возникает зуд, на коже можно увидеть своеобразные ходы, со временем появляются также гнойнички, высыпания и корочки. Иногда бывает так называемая чесотка без ходов, когда на коже появляются только пузырьки и высыпания.

Чесоточный клещ не умеет прыгать или летать, чтобы он перешел с человека на человека, нужен тесный контакт кожа к коже. Первичные поражения обычно возникают на руках именно поэтому: клещи переходят на нового хозяина после долгого прикосновения. И конечно, всегда есть вероятность “подхватить” заболевание в общественном месте. Одно обнадеживает: если клещ не находит нового хозяина, то он живет в открытой среде около 36 часов.

Чаще всего зудят коленные и локтевые складки, запястья, область паха, подмышки, промежутки между пальцами. После лечения нужно максимально продезинфицировать все вещи, в том числе прокипятить одежду. Если этого делать нельзя, то лучше вынести вещи на улицу: в холодное время года достаточно суток, чтобы клещи погибли. В теплое время года лучше подержать вещи на улице (на балконе) в течение нескольких дней.

Представляют опасность и клещи, которые живут на животных. Например, есть клещи, живущие на птицах, а у человека они вызывают дерматит. Есть клещи, которые обитают... в продуктах, пожалуй, наиболее известный из них – мучной клещ. Сам по себе он большой опасности не представляет, но продукты его жизнедеятельности могут служить сильным аллергеном для человека. С этой точки зрения наш опасный враг – пылевой клещ. Он питается мельчайшими частичками кожи, которые отшелушиваются с поверхности. Казалось бы, какая мелочь, но пылевые клещи чрезвычайно опасны для аллергиков.





Хоть что-то полезное?

А правда, есть ли от клещей хоть какая-то польза? Или они способны только на то, чтобы переносить болезни и вызывать аллергию? Польза есть. Они, как и другие членистоногие, рыхлят почву, поедая опасные грибы, защищают растения. А вот во Франции их вообще используют на благо человека: некоторые их виды (родственные мучным) используют при производстве сыра. Конечно, в готовом продукте ни одного клеща нет, тут беспокоиться не стоит, но благодаря тому, что сыр созревает в их присутствии, он приобретает особый вкус и аромат.