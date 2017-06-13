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Мармеладное лето


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Наступила летняя пора, а вместе с ней время для сочных и полезных сладостей. Чем порадовать ребенка в жаркий день? Новым мармеладом от кондитерской фабрики «Победа»! Вкусный и натуральный жевательный мармелад понравится не только детям, но и взрослым.

Большой плюс мармелада от фабрики «Победа» – широкий выбор оригинальных вкусов. «Шмелькино брюшко» – сливочно-фруктовый мармелад. В составе сгущенное молоко и сливочное масло, настоящие фруктовые соки. Мармелад представлен в четырех видах – манго и ваниль, клубника и пломбир, вишня и ирландские сливки, малина и сгущенка.

Мармеладное лето

В каждой упаковке мармелада «Все и сразу» можно найти сразу три свежих и ярких сочетания: популярные коктейли (пинаколада-кокос, мохито-клубника и вишня-шерри-бренди), цитрусовые (апельсин-лимон, сочный мандарин и лимон-лайм), экзотические фрукты (ананас-маракуйя, арбуз-ананас и клубника-пломбир).

Мармелад «Победы» не содержит консервантов, в его составе только натуральные ингредиенты. Фабрика отказалась от каррагинана - популярного, но опасного для здоровья загустителя. В качестве желирующих агентов использованы желатин и яблочный пектин – полисахарид, который выводит из организма тяжелые металлы и токсины. Использована крахмальная патока, которая не содержит глютен и не вызывает аллергию. Красители и ароматизаторы – натурального происхождения.

По словам директора фабрики «Победа» Ольги Муравьевой, мамы четырех сыновей и дочки, ее дети принимали непосредственное участие в создании мармелада. Вкусы для «Все и сразу» придумывали в фабричной лаборатории. А «Шмелькино брюшко» даже назвали в честь одного из детей!

Мармеладное лето

Мармелад «Все и сразу» и «Шмелькино брюшко» - это конфеты для всей семьи, которые добавят в ваше лето новые вкусы  и  сделают его еще ярче!


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1 Не нравится 0 Нравится 13.06.2017 Теги: мармелад сладости конфеты

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