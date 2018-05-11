Как добиться регулярного пищеварения?

Почему так важно регулярное пищеварение?

Всем известно, что с помощью пищеварительных процессов наш организм получает энергию и питательные вещества, необходимые для жизни. Кроме того, избавление от отходов и ненужных организму веществ также происходит в пищеварительной системе, в её последнем участке – толстом кишечнике. Крайне важно соблюдать баланс между усвоением питательных веществ и удалением ненужных. Именно этот баланс мы, нутриционисты, и называем регулярным пищеварением.

Говоря о здоровье, не стоит забывать и о важнейшей роли иммунных клеток кишечника в поддержании иммунитета. Так что регулярное пищеварение - действительно залог здоровья всего организма.

Что такое медленное пищеварение?

Дело в том, что пищеварительная система человека – это сложный механизм с тончайшими настройками. Все органы и железы пищеварительного тракта должны работать слаженно и синхронно, обеспечивая человека необходимыми питательными веществами и энергией. Даже если одна часть процесса даёт сбой, пищеварение становится медленным и нерегулярным.

К сожалению, многие факторы современной жизни представляют угрозу для здоровья пищеварительной системы.

Сидячий образ жизни, несбалансированное питание приводят к так называемому медленному и нерегулярному пищеварению, – как следствие, к запорам.

Можете рассказать чуть подробнее, какие конкретно факторы приводят к замедленному пищеварению?

Если говорить тезисно, то специалисты по правильному питанию выделяют 5 главных причин нерегулярного пищеварения. Это неправильное питание – увлечение фаст-фудом, полуфабрикатами, малое количество клетчатки в пище, малоподвижный образ жизни, который приводит к снижению тонуса кишечной мускулатуры, недостаток жидкости и дефицит некоторых микроэлементов (в первую очередь магния).

Каковы признаки медленного пищеварения? Как можно заподозрить у себя этот процесс?

Многие люди считают, что с их пищеварительной системой все в порядке, хотя акт дефекации происходит у них всего два или три раза в неделю. К сожалению, это не так. Хотя у каждого человека свой собственный ритм пищеварения, но нерегулярный стул менее одного раза в день, ощущение неполного освобождения кишечника, вздутия, – это проявления медленного пищеварения, которые могут привести к хроническому запору.

А он, как правило, значительно снижает качество жизни из-за подавленного настроения и постоянного ощущения нехватки сил, что в итоге чревато развитием депрессии.

Как нормализовать пищеварение и сделать его регулярным?

Прежде всего, необходимо обратиться к специалисту, чтобы выявить причины замедленного пищеварения. Однако даже самостоятельно, внеся некоторые несложные коррективы в образ жизни, можно добиться потрясающих результатов. Разумеется, нужно сбалансировать питание, увеличить количество потребляемых растительных волокон, уделять больше времени физической активности и пить воду, насыщенную микроэлементами.

Недавние клинические испытания, проведенные в Германии (результаты опубликованы в авторитетном журнале European Journal of Nutrition), показали значительное улучшение функционирования системы пищеварения у пациентов, употреблявших минеральную воду Donat Mg.

Это природная минеральная вода из источника в Рогашке Слатине (Словения), традиции лечения которой насчитывают 400 лет. Благодаря своему уникальному составу, Donat Mg более всего известна как решение проблем с запорами, созданное самой природой.

Как минеральная вода помогает в устранении проблем медленного пищеварения и запоров?

Действие минеральной воды в первую очередь связано с содержанием сульфатных солей и магния. Сульфатные соли в данном случае являются основным действующим веществом, а магний – вспомогательным. Сульфаты на основе осмоса экстрагируют воду из кишечной полости, объем содержимого в кишечнике увеличивается от трех до пяти раз, поэтому он усиливает перистальтику кишечника, нормализуя процесс дефекации.

Как употреблять Донат для профилактики запоров?

Как правило, использование 300 мл утром натощак и 200 мл перед ужином помогает избежать запоров.

Лучше всего пить её тёплой или комнатной температуры. Чтобы избежать вздутия живота, можно посоветовать перед употреблением воды удалить излишки газа (в этом поможет интенсивное помешивание или нагревание). Подробные инструкции доступны в мобильном приложении Donat Mg Moments.