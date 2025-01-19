Болезненные месячные: психосоматолог рассказал о причинах

Недомогание и боль во время менструации – проблема, которая беспокоит многих женщин. В ее основе часто лежат стрессы, жизненные переживания, травмирующий детский опыт. Все эти факторы негативно влияют на репродуктивную систему, вызывая неприятные ощущения в критические дни. О психосоматических причинах боли и о том, как с ней справиться, рассказывает Екатерина Тур – врач, психосоматолог, автор книги "Психосоматика детских травм".





Взаимосвязь психики и репродуктивной функции

Известно, что психоэмоциональная сфера влияет на здоровье человека, в том числе и на женскую половую систему. Например, сверхсильный стресс способен вызвать полную остановку менструального цикла – организм решает, что нужно на время остановить репродуктивную функцию.

Стабильные месячные свидетельствуют о том, что женщина может забеременеть и родить ребенка. В неблагоприятных условиях тело не готово к появлению потомства и по-своему реагирует на потенциальные опасности. Подобное явление можно считать прямым подтверждением работы инстинкта самосохранения.

80% психосоматических проблем обусловлены именно стрессом. И то, какие жизненные трудности вы испытываете, напрямую влияет на выработку кортизола. Гормон стресса оказывает мощное полиорганное воздействие на весь организм. Длительное повышение его уровня приводит к сбою нейроэндокринной регуляции и целому каскаду внутренних нейрофизиологических реакций.

Если говорить о женской половой сфере, то при стрессе матка начинает сокращаться более интенсивно, что становится причиной усиления болевого синдрома и увеличения объема выделяемой крови. Психоэмоциональные отклонения могут также привести к различным нарушениям цикла и даже к аменорее.

Психосоматические причины менструальных болей

Какие факторы чаще всего приводят к дискомфорту во время месячных?

Стресс

Нервное напряжение действительно опасно для здоровья, однако люди часто не обращают на него внимания. Существуют два вида стресса:

1. Кратковременный и очень сильный, который буквально разбивает человека. Обычно он обрушивается внезапно, вызывая массу негативных переживаний. Такой стресс становится настоящим потрясением и не может пройти незамеченным.

2. Хронический, который возникает из-за стрессогенной обстановки, когда вы изо дня в день крутитесь как белка в колесе. Этот вариант коварен тем, что люди к нему быстро привыкают. У них постепенно сбиваются физиологические часы, организм все больше слабеет. Человек, как аккумулятор, начинает накапливать внутри себя тревожность, что тоже приводит к длительному повышению уровня кортизола.

Психологические травмы в детстве



Еще одна причина болезненных менструаций – травмирующий детский опыт. Хронический тип стресса зачастую тянется с раннего возраста или подросткового периода, когда девочка превращается в девушку. Активное половое развитие на фоне конфликтов отражается на функциях женского тела.



По сути, травмы детства становятся тем самым потрясением, после которого происходит перестройка сферы бессознательного. Это защитная реакция, мобилизация всех ресурсов организма, повышение уровня кортизола, изменения в работе нейроэндокринных систем для того, чтобы такой опыт не повторился. Тело постоянно пребывает в состоянии готовности к обороне и всеми силами стремится выжить.

Как устранить причины менструальных болей?

Чтобы избавиться от проблемы, важно применять комплексный подход, обращаться к специалистам и работать самостоятельно.

Посещение гинеколога

Разумеется, любое лечение начинается с кабинета врача. Только после этого можно начинать процесс психотерапии. Прежде всего следует проконсультироваться с гинекологом, чтобы исключить соматогенные причины боли.

Психологическая помощь

Если признаки стресса и травмирующего детского опыта действительно есть, то тогда потребуется не просто работа с тревожностью, а сеансы у психотерапевта, дипломированного врача с высшим медицинским образованием.

При наличии серьезных психоэмоциональных блоков боль во время менструаций может быть обусловлена внутренним психосоматическим конфликтом, поэтому к лечению надо относиться максимально ответственно. Ни в коем случае не обращайтесь к дилетантам – это может привести к необратимым последствиям.

Ауторегуляция

Помимо профессиональной работы с детскими травмами, необходимо также осваивать навыки ауторегуляции, учиться действовать самостоятельно, практиковать осознанное управление своим внутренним состоянием. Можно также использовать различные техники по развитию эмоционального и телесного интеллектов, чтобы уметь справляться с ежедневным напряжением.

Медитации



Нужно снижать уровень тревожности с помощью медитаций. Рекомендуется выбирать только проверенных авторов, которые имеют оценку эффективности метода и публикации в научных журналах. Дело в том, что разработка медитаций требует специального образования и квалификации.



Психосинтез

Важно контролировать хронический стресс, растождествить себя с негативными событиями прошлого. Существует техника психосинтеза, которую создал ученик З. Фрейда Роберто Ассаджиоли. Она основана на самопознании, освобождении от иллюзий, гармоничной трансформации личности. Это направление широко применяется в психосоматике и психотерапии, чтобы помочь человеку отделить себя от болезненного опыта.

В результате пережитые испытания прекращают предопределять будущее. Та самая судьба, про которую так много говорят эзотерики, – это, по сути, воздействие травмы через инстинкт самосохранения, искажение поведенческих паттернов и психоэмоциональных реакций.

Боль во время менструаций является лишь верхушкой айсберга – она говорит о трагедии, происходящей в душе женщины. Если подробно рассматривать данную тему, то можно обнаружить много острых моментов, которые ранят изнутри. Освободившись от этих "осколков", вы обретете телесную гармонию и избавитесь от неприятных ощущений.