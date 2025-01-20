Замедляет старение и улучшает сон: что такое mouth taping и как заклеивание рта влияет на здоровье

Если в вашей ленте мелькают странные видео, где люди заклеивают рот на ночь, не пугайтесь – это новый тренд под названием mouth taping. Этой техникой увлеклись многие, включая Гвинет Пэлтроу, Эмму Робертс и Эшли Грэм. Причина интереса – обещания улучшить сон, здоровье кожи и даже замедлить старение. Давайте разберемся, как все работает и стоит ли попробовать.

Что такое mouth taping?

Это методика, при которой губы закрывают медицинским пластырем перед сном, чтобы дышать только носом. Используются специальные гипоаллергенные тейпы, которые легко снимаются и не раздражают кожу. Заклеивать рот полностью не нужно: оставляется небольшой участок для дыхания, чтобы избежать паники.

Перед процедурой губы должны быть чистыми и сухими. Тейп клеится горизонтально, по центру, чтобы мягко фиксировать рот. Это создает комфортные условия для тренировки носового дыхания.

Причина популярности mouth taping

Носовое дыхание полезнее, чем ротовое, и это объясняет, почему mouth taping получил такую популярность. Оно помогает снизить уровень стресса, улучшить качество сна и активизировать восстановительные процессы в организме.



Кроме того, техника может избавить от храпа, так как дыхание через нос естественным образом предотвращает его. За счет увлажнения и защиты полости рта уменьшается сухость и риск развития бактерий, что положительно влияет на здоровье зубов и десен.

Бонус – это реальный способ улучшить состояние кожи. Глубокий и качественный сон способствует ее обновлению, а снижение стресса замедляет старение.

Есть ли риски?

Если у вас заложен нос или есть проблемы с дыханием, например апноэ, техника вам не подойдет. Использование качественного тейпа – обязательное условие, чтобы избежать раздражения кожи. Новичкам стоит пробовать постепенно, начиная с нескольких минут, чтобы привыкнуть.

Работает ли это?





Отзывы людей и экспертов сходятся: при правильном применении эффект ощутимый. Уже через несколько ночей вы можете заметить улучшение качества сна и почувствовать себя бодрее, говорят те, кто уже попробовал тейпирование. Однако важно знать, что по этому поводу проводились лишь небольшие исследования. Поэтому научных доказательств об эффективности mouth taping крайне мало.

Стоит попробовать, если вы открыты для новых привычек и готовы немного поэкспериментировать ради здоровья. В конце концов, одна небольшая полоска тейпа может существенно улучшить ваше самочувствие.

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